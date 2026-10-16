Soruşturma dosyasındaki yeni ayrıntılar ise belediye ihaleleri ve BUSTECH Araç Bakım Onarım Hizmetleri AŞ üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen para hareketlerine odaklandı.

Mahiroğlu'nun ortağı, yöneticisi veya ilişkili olduğu tespit edilen şirketlere Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konuldu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

Diğer firmaların hak ediş ödemelerinin bekletildiği dönemde BUSTECH'e yapılacak ödemelerin sırasıyla ve eksiksiz gerçekleştirildiği belirtildi.

Kayyum talep yazısındaki dikkat çeken ayrıntılardan biri ise hak ediş ödemeleri oldu.

Dosyada yer alan tespitlere göre, İzmir'de ulaştırma ve araç bakım alanında yaklaşık 500 milyon TL değerindeki 3 ihalenin BUSTECH'e yönlendirildiği öne sürüldü.

Sabah'ta yer alan habere göre, operasyondan önce hazırlanan savcılığın kayyum talep yazısında, soruşturmaya konu eylemlerin Mahiroğlu ile bağlantılı olduğu değerlendirilen şirketler üzerinden gerçekleştirildiği belirtildi.

BUSTECH üzerinden alınan işlerde ihale bedellerinin üzerinde ödemeler gerçekleştirildiği ve elde edilen gelirlerin Mahiroğlu'na ait veya Mahiroğlu ile bağlantılı olduğu değerlendirilen şirketlere aktarıldığı öne sürüldü.

Dosya kapsamındaki beyan ve kayıtlara göre 14 milyon 464 bin TL tutarında kayıtsız rüşvet ödemesi yapıldığı tespitine yer verildi.

Savcılık, soruşturmasını MASAK verileri, gizli tanık beyanları, şüpheli ifadeleri ile dosyadaki diğer bilgi ve belgeler üzerinden sürdürüyor.

Şirket yönetiminin Mahiroğlu tarafından belirlenen kişilere devredildiği ve belediye ihaleleri kapsamında gerçekleştirilen işlemler üzerinden haksız menfaat sağlandığı öne sürüldü.

30,3 MİLYAR TL'LİK İŞLEM HACMİ

MASAK'tan temin edilen veriler üzerinde yapılan incelemelerde Mahiroğlu'nun ortak veya yönetici sıfatıyla ilişkili olduğu şirketlerin toplam işlem hacminin 30 milyar 352 milyon 37 bin 389 lira 15 kuruş olduğu belirlendi.

ŞAHSİ HESAPLARDA 2 MİLYAR TL'Yİ AŞAN PARA TRAFİĞİ

Mahiroğlu'nun şahsi banka hesaplarına ilişkin incelemede ise 459 ayrı işlemle 1 milyar 62 milyon 260 bin 3 lira 28 kuruş para girişi tespit edildi.

Aynı hesaplarda 564 ayrı işlemle 1 milyar 118 milyon 591 bin 33 lira 88 kuruş para çıkışı gerçekleştiği belirlendi.

Böylece hesaplarda incelenen para giriş ve çıkışlarının toplam hacmi 2 milyar TL'yi aştı.