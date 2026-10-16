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Halk TV soruşturmasında Cafer Mahiroğlu'na ilişkin yeni ayrıntılar: 500 milyon TL'lik 3 ihale ve 14,4 milyon TL'lik rüşvet iddiası

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında yürütülen soruşturmada yeni ayrıntılara ulaşıldı. Savcılığın kayyum talep yazısında, diğer firmaların hak edişleri bekletilirken BUSTECH'e ödemelerin sıralı ve eksiksiz yapıldığı, yaklaşık 500 milyon TL'lik 3 ihalenin şirkete yönlendirildiği ve ihale süreçleriyle bağlantılı 14 milyon 464 bin TL'lik kayıtsız rüşvet ödemesi yapıldığı iddiası yer aldı.

Halk TV soruşturmasında Cafer Mahiroğlu'na ilişkin yeni ayrıntılar: 500 milyon TL'lik 3 ihale ve 14,4 milyon TL'lik rüşvet iddiası 1

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından yürütülen soruşturmada yeni ayrıntılara ulaşıldı.

Soruşturma kapsamında 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Mahiroğlu'nun ortağı, yöneticisi veya ilişkili olduğu tespit edilen şirketlere Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konuldu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

Soruşturma dosyasındaki yeni ayrıntılar ise belediye ihaleleri ve BUSTECH Araç Bakım Onarım Hizmetleri AŞ üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen para hareketlerine odaklandı.

Halk TV soruşturmasında Cafer Mahiroğlu'na ilişkin yeni ayrıntılar: 500 milyon TL'lik 3 ihale ve 14,4 milyon TL'lik rüşvet iddiası 2

BUSTECH'E ÖDEMELER "SIRALI VE EKSİKSİZ" İDDİASI

Sabah'ta yer alan habere göre, operasyondan önce hazırlanan savcılığın kayyum talep yazısında, soruşturmaya konu eylemlerin Mahiroğlu ile bağlantılı olduğu değerlendirilen şirketler üzerinden gerçekleştirildiği belirtildi.

Dosyada yer alan tespitlere göre, İzmir'de ulaştırma ve araç bakım alanında yaklaşık 500 milyon TL değerindeki 3 ihalenin BUSTECH'e yönlendirildiği öne sürüldü.

İhalelerin piyasa rayiçlerinin üzerinde ve şirkete yönelik şartlarla gerçekleştirildiği iddiası soruşturma dosyasına girdi.

Kayyum talep yazısındaki dikkat çeken ayrıntılardan biri ise hak ediş ödemeleri oldu.

Diğer firmaların hak ediş ödemelerinin bekletildiği dönemde BUSTECH'e yapılacak ödemelerin sırasıyla ve eksiksiz gerçekleştirildiği belirtildi.

Halk TV soruşturmasında Cafer Mahiroğlu'na ilişkin yeni ayrıntılar: 500 milyon TL'lik 3 ihale ve 14,4 milyon TL'lik rüşvet iddiası 3

14 MİLYON 464 BİN TL'LİK RÜŞVET İDDİASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmaya ilişkin açıklamasında da ihale süreçleriyle bağlantılı para hareketlerine yer verildi.

Dosya kapsamındaki beyan ve kayıtlara göre 14 milyon 464 bin TL tutarında kayıtsız rüşvet ödemesi yapıldığı tespitine yer verildi.

BUSTECH üzerinden alınan işlerde ihale bedellerinin üzerinde ödemeler gerçekleştirildiği ve elde edilen gelirlerin Mahiroğlu'na ait veya Mahiroğlu ile bağlantılı olduğu değerlendirilen şirketlere aktarıldığı öne sürüldü.

Halk TV soruşturmasında Cafer Mahiroğlu'na ilişkin yeni ayrıntılar: 500 milyon TL'lik 3 ihale ve 14,4 milyon TL'lik rüşvet iddiası 4

BUSTECH NASIL SORUŞTURMANIN MERKEZİNE GİRDİ?

Başsavcılık açıklamasına göre Mahiroğlu'nun, İzmir Büyükşehir Belediyesi nezdindeki bağlantılarını kullanarak BUSTECH Araç Bakım Onarım Hizmetleri AŞ'nin kurulmasını sağladığı yönünde bulgulara ulaşıldı.

Şirket yönetiminin Mahiroğlu tarafından belirlenen kişilere devredildiği ve belediye ihaleleri kapsamında gerçekleştirilen işlemler üzerinden haksız menfaat sağlandığı öne sürüldü.

Savcılık, soruşturmasını MASAK verileri, gizli tanık beyanları, şüpheli ifadeleri ile dosyadaki diğer bilgi ve belgeler üzerinden sürdürüyor.

Halk TV soruşturmasında Cafer Mahiroğlu'na ilişkin yeni ayrıntılar: 500 milyon TL'lik 3 ihale ve 14,4 milyon TL'lik rüşvet iddiası 5

30,3 MİLYAR TL'LİK İŞLEM HACMİ

MASAK'tan temin edilen veriler üzerinde yapılan incelemelerde Mahiroğlu'nun ortak veya yönetici sıfatıyla ilişkili olduğu şirketlerin toplam işlem hacminin 30 milyar 352 milyon 37 bin 389 lira 15 kuruş olduğu belirlendi.

ŞAHSİ HESAPLARDA 2 MİLYAR TL'Yİ AŞAN PARA TRAFİĞİ

Mahiroğlu'nun şahsi banka hesaplarına ilişkin incelemede ise 459 ayrı işlemle 1 milyar 62 milyon 260 bin 3 lira 28 kuruş para girişi tespit edildi.

Aynı hesaplarda 564 ayrı işlemle 1 milyar 118 milyon 591 bin 33 lira 88 kuruş para çıkışı gerçekleştiği belirlendi.

Böylece hesaplarda incelenen para giriş ve çıkışlarının toplam hacmi 2 milyar TL'yi aştı.

Halk TV soruşturmasında Cafer Mahiroğlu'na ilişkin yeni ayrıntılar: 500 milyon TL'lik 3 ihale ve 14,4 milyon TL'lik rüşvet iddiası 6

YURT DIŞI PARA TRANSFERLERİ İNCELEMEDE

Mahiroğlu'nun yöneticisi olduğu şirketler üzerinden gerçekleştirilen yurt dışı para transferleri de soruşturma kapsamına alındı.

Mahiroğlu'nun ve birinci derece yakınlarının şahsi banka hesapları ile ortaklık veya yöneticilik ilişkilerinin bulunduğu şirket hesaplarında yüksek tutarlı uluslararası SWIFT transferleri bulunduğu belirtildi.

Dosyada, mal varlığı edinimleri ile beyan edilen gelirler arasında uyumsuzluklar olduğu değerlendirmesine yer verildi.

Dosyadaki ayrıntılara göre yurt dışı para hareketlerinde 522 milyon 871 bin sterlin, 251 milyon 271 bin dolar ve 485 milyon 412 bin euroluk işlem hacmi incelemeye alındı.

Bu döviz hareketlerinin piyasa karşılığının yaklaşık 72 milyar 595 milyon TL olduğu belirtildi.

Halk TV soruşturmasında Cafer Mahiroğlu'na ilişkin yeni ayrıntılar: 500 milyon TL'lik 3 ihale ve 14,4 milyon TL'lik rüşvet iddiası 7

SARIYER'DEKİ VİLLA DA DOSYADA

Soruşturma dosyasındaki bir diğer başlık Mahiroğlu'nun Sarıyer Kireçburnu'ndaki villası oldu.

Kaynak bilgilere göre Mahiroğlu'nun 4,5 milyon dolara satın aldığı Boğaz manzaralı villada 300 metrekarelik ruhsatsız yapılaşma tespit edildi.

Yapının mühürlenmesine rağmen çalışmalara devam edildiği ve Mahiroğlu hakkında imar kirliliği nedeniyle yargı süreci yürütüldüğü belirtildi.

Mahiroğlu'nun Halk TV üzerinden sağladığı medya desteği karşılığında söz konusu yapıya göz yumulduğu yönündeki iddialar da soruşturma dosyasına girdi.

Halk TV soruşturmasında Cafer Mahiroğlu'na ilişkin yeni ayrıntılar: 500 milyon TL'lik 3 ihale ve 14,4 milyon TL'lik rüşvet iddiası 8

10 MART 2025'TE YURT DIŞINA ÇIKTI

Başsavcılık açıklamasında Mahiroğlu hakkında İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik ayrı bir soruşturma kapsamında "ihaleye fesat karıştırma" suçundan aranma kaydı bulunduğu bilgisine de yer verildi.

Mahiroğlu'nun 10 Mart 2025 tarihinde yurt dışına çıktığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden 4'ünün yurt dışında olduğu, birinin ceza infaz kurumunda bulunduğu, bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü açıklandı.

Halk TV soruşturmasında Cafer Mahiroğlu'na ilişkin yeni ayrıntılar: 500 milyon TL'lik 3 ihale ve 14,4 milyon TL'lik rüşvet iddiası 9

HALK TV VE İLİŞKİLİ ŞİRKETLERE TMSF KAYYUM

Soruşturma kapsamında Mahiroğlu'nun ortağı, yöneticisi veya ilişkili olduğu tespit edilen şirketlere Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konuldu.

TMSF'nin bu şirketlere kayyum olarak atanmasına karar verildi.

Kayyuma devredildiği belirtilen şirketler arasında şunlar bulunuyor:

  • Calvin Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
  • Halk Basın Yayın ve Gazetecilik Anonim Şirketi
  • Halk Radyo ve Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi
  • Özdemir Üç Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
  • Özdemirler Bilişim İnşaat Turizm ve Alia Otomotiv Servis ve Ticaret Anonim Şirketi

Soruşturma tüm yönleriyle devam ediyor.

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