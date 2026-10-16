Halk TV soruşturmasında Cafer Mahiroğlu'na ilişkin yeni ayrıntılar: 500 milyon TL'lik 3 ihale ve 14,4 milyon TL'lik rüşvet iddiası
Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında yürütülen soruşturmada yeni ayrıntılara ulaşıldı. Savcılığın kayyum talep yazısında, diğer firmaların hak edişleri bekletilirken BUSTECH'e ödemelerin sıralı ve eksiksiz yapıldığı, yaklaşık 500 milyon TL'lik 3 ihalenin şirkete yönlendirildiği ve ihale süreçleriyle bağlantılı 14 milyon 464 bin TL'lik kayıtsız rüşvet ödemesi yapıldığı iddiası yer aldı.
Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından yürütülen soruşturmada yeni ayrıntılara ulaşıldı.
Soruşturma kapsamında 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Mahiroğlu'nun ortağı, yöneticisi veya ilişkili olduğu tespit edilen şirketlere Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konuldu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.
Soruşturma dosyasındaki yeni ayrıntılar ise belediye ihaleleri ve BUSTECH Araç Bakım Onarım Hizmetleri AŞ üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen para hareketlerine odaklandı.
BUSTECH'E ÖDEMELER "SIRALI VE EKSİKSİZ" İDDİASI
Sabah'ta yer alan habere göre, operasyondan önce hazırlanan savcılığın kayyum talep yazısında, soruşturmaya konu eylemlerin Mahiroğlu ile bağlantılı olduğu değerlendirilen şirketler üzerinden gerçekleştirildiği belirtildi.
Dosyada yer alan tespitlere göre, İzmir'de ulaştırma ve araç bakım alanında yaklaşık 500 milyon TL değerindeki 3 ihalenin BUSTECH'e yönlendirildiği öne sürüldü.
İhalelerin piyasa rayiçlerinin üzerinde ve şirkete yönelik şartlarla gerçekleştirildiği iddiası soruşturma dosyasına girdi.
Kayyum talep yazısındaki dikkat çeken ayrıntılardan biri ise hak ediş ödemeleri oldu.
Diğer firmaların hak ediş ödemelerinin bekletildiği dönemde BUSTECH'e yapılacak ödemelerin sırasıyla ve eksiksiz gerçekleştirildiği belirtildi.
14 MİLYON 464 BİN TL'LİK RÜŞVET İDDİASI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmaya ilişkin açıklamasında da ihale süreçleriyle bağlantılı para hareketlerine yer verildi.
Dosya kapsamındaki beyan ve kayıtlara göre 14 milyon 464 bin TL tutarında kayıtsız rüşvet ödemesi yapıldığı tespitine yer verildi.
BUSTECH üzerinden alınan işlerde ihale bedellerinin üzerinde ödemeler gerçekleştirildiği ve elde edilen gelirlerin Mahiroğlu'na ait veya Mahiroğlu ile bağlantılı olduğu değerlendirilen şirketlere aktarıldığı öne sürüldü.
BUSTECH NASIL SORUŞTURMANIN MERKEZİNE GİRDİ?
Başsavcılık açıklamasına göre Mahiroğlu'nun, İzmir Büyükşehir Belediyesi nezdindeki bağlantılarını kullanarak BUSTECH Araç Bakım Onarım Hizmetleri AŞ'nin kurulmasını sağladığı yönünde bulgulara ulaşıldı.
Şirket yönetiminin Mahiroğlu tarafından belirlenen kişilere devredildiği ve belediye ihaleleri kapsamında gerçekleştirilen işlemler üzerinden haksız menfaat sağlandığı öne sürüldü.
Savcılık, soruşturmasını MASAK verileri, gizli tanık beyanları, şüpheli ifadeleri ile dosyadaki diğer bilgi ve belgeler üzerinden sürdürüyor.
30,3 MİLYAR TL'LİK İŞLEM HACMİ
MASAK'tan temin edilen veriler üzerinde yapılan incelemelerde Mahiroğlu'nun ortak veya yönetici sıfatıyla ilişkili olduğu şirketlerin toplam işlem hacminin 30 milyar 352 milyon 37 bin 389 lira 15 kuruş olduğu belirlendi.
ŞAHSİ HESAPLARDA 2 MİLYAR TL'Yİ AŞAN PARA TRAFİĞİ
Mahiroğlu'nun şahsi banka hesaplarına ilişkin incelemede ise 459 ayrı işlemle 1 milyar 62 milyon 260 bin 3 lira 28 kuruş para girişi tespit edildi.
Aynı hesaplarda 564 ayrı işlemle 1 milyar 118 milyon 591 bin 33 lira 88 kuruş para çıkışı gerçekleştiği belirlendi.
Böylece hesaplarda incelenen para giriş ve çıkışlarının toplam hacmi 2 milyar TL'yi aştı.