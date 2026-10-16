ASELSAN'ın " Çelik Kubbe " projesi kapsamında imzaladığı 1,47 milyar avroluk anlaşmanın Türkiye'nin entegre hava savunma mimarisindeki bağımsızlığını ortaya koyduğunu belirten Yunan medyası, Savunma Teknolojileri Mühendislik'in (STM) Kargu ve Alpagu kamikaze İHA'larını bir Avrupa NATO üyesi ülkeye ihraç etmesini de Türk mühendisliğinin uluslararası pazardaki başarısının göstergesi olarak değerlendirdi.

Türk savunma sanayisinin küresel ölçekteki başarısına dikkat çeken Newshub, "Türkiye, insansız hava araçları alanında prototip geliştirme aşamasını geride bırakarak sanayi ölçeğinde üretim ve ihracat kapasitesine ulaştı. Türkiye'nin savunma ihracatı 2025 yılında 10 milyar dolara ulaştı" ifadelerini kullandı.

Türkiye 'nin insansız sistemlerde ulaştığı üretim kapasitesini örnek gösteren Yunan basını, Ankara'nın prototip geliştirme aşamasını geride bırakarak geniş bir üretim ve ihracat ağı oluşturduğunu belirtti.

Mevcut üretim yapısının savunma bütçesi üzerindeki yüküne işaret edilen analizde, Yunan Deniz Kuvvetleri için planlanan insansız sistem projelerinin seri üretime geçebilmesi için güçlü bir sanayi ortağına ihtiyaç duyduğu kaydedildi.

Yunanistan'ın yerli üretimdeki dışa bağımlılığına da dikkat çeken Newshub, motorlar, bataryalar, sensörler ve yarı iletkenler gibi kritik bileşenlerde büyük ölçüde yurt dışına bağımlı kalındığını aktardı. Yurt içindeki talebin sınırlı olmasının üretim maliyetlerini düşürmeyi ve ölçek ekonomisi oluşturmayı zorlaştırdığı değerlendirmesine yer verildi.

Yayın organı, "Yunanistan insansız hava araçları alanında yatırımlar yapmasına rağmen bu sistemleri, birlik düzeyinde kullanılabilecek silahlara dönüştürmek için seri üretim ve koordineli bir programa ihtiyaç duyuyor" ifadelerini kullandı. Haberde, geliştirilen projelerin operasyonel kabiliyete ulaşarak sahada kullanılabilecek sistemlere dönüşemediği, araçların fuarlarda sergilenen prototipler olmanın ötesine geçemediği belirtildi.

Atina hükümetinin 3,5 milyar avroluk bütçe ayırdığı "Aşil Kalkanı Projesi" kapsamında insansız hava aracı filosu kurma girişimlerini inceleyen Newshub, Yunanistan 'ın bu alandaki yatırımlarına rağmen seri üretim ve koordinasyon konusunda sorunlar yaşadığını yazdı.

1.000 KİLOMETREYİ AŞAN MENZİL VE MAVİ VATAN VURGUSU

İki ülke arasındaki teknoloji ve kabiliyet farkının stratejik menzile sahip sistemlerde daha belirgin hâle geldiğini vurgulayan Newshub, SAHA 2026 fuarında en az üç Türk şirketinin 1.000 kilometrenin üzerinde menzile sahip sistemler tanıttığını yazdı.

Haberde, "Bu gelişme, Türkiye'nin yalnızca küçük ve taktik amaçlı insansız hava araçları değil, çok daha uzun menzilli stratejik sistemler geliştirme konusunda da kritik bir eşiği aştığını gösteriyor" ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin insansız sistemlerdeki kabiliyetlerini denizlere de taşıdığına dikkat çeken Yunan basını, ULAQ ve Marlin gibi yerli insansız deniz araçlarının deniz harp doktrininde dönüşüm sağladığını belirtti. Haberde, insansız sistemlerin çok boyutlu müşterek harekât konseptine entegre edildiği değerlendirmesi de yer aldı.