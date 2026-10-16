Ankara’nın savunma atılımına Yunan medyasından itiraf: “Türkiye ile yarışmamız imkansız”
Yunanistan basını, Atina yönetiminin insansız hava aracı (İHA) filosu kurma girişimlerinde yaşadığı sorunları gündeme taşıyarak Türk savunma sanayisinin ulaştığı üretim kapasitesine dikkat çekti. Yunanistan merkezli Newshub, Türkiye'nin seri üretim gücü, 2025 yılında 10 milyar dolara ulaşan savunma ihracatı ve 1.000 kilometreyi aşan menzile sahip yerli sistemleriyle öne çıktığını belirtti. Haberde, "Yunanistan'ın Türkiye ile nicelik yarışında öne geçmesi mümkün değil" değerlendirmesine yer verildi.
Atina hükümetinin 3,5 milyar avroluk bütçe ayırdığı "Aşil Kalkanı Projesi" kapsamında insansız hava aracı filosu kurma girişimlerini inceleyen Newshub, Yunanistan'ın bu alandaki yatırımlarına rağmen seri üretim ve koordinasyon konusunda sorunlar yaşadığını yazdı.
AŞİL KALKANI PROJESİ ÇIKMAZDA: PROTOTİPLER SERGİLERDE SIKIŞIP KALDI
Yayın organı, "Yunanistan insansız hava araçları alanında yatırımlar yapmasına rağmen bu sistemleri, birlik düzeyinde kullanılabilecek silahlara dönüştürmek için seri üretim ve koordineli bir programa ihtiyaç duyuyor" ifadelerini kullandı. Haberde, geliştirilen projelerin operasyonel kabiliyete ulaşarak sahada kullanılabilecek sistemlere dönüşemediği, araçların fuarlarda sergilenen prototipler olmanın ötesine geçemediği belirtildi.
Yunanistan'ın yerli üretimdeki dışa bağımlılığına da dikkat çeken Newshub, motorlar, bataryalar, sensörler ve yarı iletkenler gibi kritik bileşenlerde büyük ölçüde yurt dışına bağımlı kalındığını aktardı. Yurt içindeki talebin sınırlı olmasının üretim maliyetlerini düşürmeyi ve ölçek ekonomisi oluşturmayı zorlaştırdığı değerlendirmesine yer verildi.
Mevcut üretim yapısının savunma bütçesi üzerindeki yüküne işaret edilen analizde, Yunan Deniz Kuvvetleri için planlanan insansız sistem projelerinin seri üretime geçebilmesi için güçlü bir sanayi ortağına ihtiyaç duyduğu kaydedildi.
TÜRKİYE PROTOTİP AŞAMASINI AŞTI: SERİ ÜRETİM VE İHRACAT DÖNEMİ
Türkiye'nin insansız sistemlerde ulaştığı üretim kapasitesini örnek gösteren Yunan basını, Ankara'nın prototip geliştirme aşamasını geride bırakarak geniş bir üretim ve ihracat ağı oluşturduğunu belirtti.
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Türk savunma sanayisinin küresel ölçekteki başarısına dikkat çeken Newshub, "Türkiye, insansız hava araçları alanında prototip geliştirme aşamasını geride bırakarak sanayi ölçeğinde üretim ve ihracat kapasitesine ulaştı. Türkiye'nin savunma ihracatı 2025 yılında 10 milyar dolara ulaştı" ifadelerini kullandı.
ASELSAN'ın "Çelik Kubbe" projesi kapsamında imzaladığı 1,47 milyar avroluk anlaşmanın Türkiye'nin entegre hava savunma mimarisindeki bağımsızlığını ortaya koyduğunu belirten Yunan medyası, Savunma Teknolojileri Mühendislik'in (STM) Kargu ve Alpagu kamikaze İHA'larını bir Avrupa NATO üyesi ülkeye ihraç etmesini de Türk mühendisliğinin uluslararası pazardaki başarısının göstergesi olarak değerlendirdi.
1.000 KİLOMETREYİ AŞAN MENZİL VE MAVİ VATAN VURGUSU
İki ülke arasındaki teknoloji ve kabiliyet farkının stratejik menzile sahip sistemlerde daha belirgin hâle geldiğini vurgulayan Newshub, SAHA 2026 fuarında en az üç Türk şirketinin 1.000 kilometrenin üzerinde menzile sahip sistemler tanıttığını yazdı.
Haberde, "Bu gelişme, Türkiye'nin yalnızca küçük ve taktik amaçlı insansız hava araçları değil, çok daha uzun menzilli stratejik sistemler geliştirme konusunda da kritik bir eşiği aştığını gösteriyor" ifadelerine yer verildi.
Türkiye'nin insansız sistemlerdeki kabiliyetlerini denizlere de taşıdığına dikkat çeken Yunan basını, ULAQ ve Marlin gibi yerli insansız deniz araçlarının deniz harp doktrininde dönüşüm sağladığını belirtti. Haberde, insansız sistemlerin çok boyutlu müşterek harekât konseptine entegre edildiği değerlendirmesi de yer aldı.
"TÜRKİYE İLE YARIŞAMAYIZ"
Türk hava platformlarının operasyonel hızı ve manevra kabiliyetinin Yunanistan'ın savunma planları açısından önem taşıdığına işaret edilen analizde, Baykar'ın yeni nesil tasarımlarının sahadaki dengeleri değiştirebileceği belirtildi.
Newshub, "Baykar'ın yeni tasarımları 50-60 knot operasyonel süratle görev icra ediyor ve bu durum Yunan araçlarını tamamen savunmasız bırakabilir" değerlendirmesini aktardı.
Türkiye'nin insansız hava araçları alanında ulaştığı üretim kapasitesi ve operasyonel kabiliyetlere dikkat çeken Yunan yayın organı, "Yunanistan, insansız hava araçları alanında Türkiye ile nicelik bakımından rekabet ederek üstünlük sağlayamaz" ifadelerini kullandı. Analizde, Türkiye'nin operasyonel hız, vuruş gücü ve teknoloji alanındaki kabiliyetlerinin Yunanistan açısından önemli bir rekabet unsuru olduğu vurgulandı.