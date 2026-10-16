Açıklamasına hemşehrilerine seslenerek başlayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında, sizlerin güveni ve desteğiyle üstlendim. Bu yolda benimle omuz omuza yürüyen, emek veren bütün yol arkadaşlarımın katkısını; birlikte verdiğimiz mücadelenin, kurduğumuz dostlukların ve ortak emeğimizin kıymetini her zaman saygıyla taşıyacağım." ifadelerini kullandı.

Muğla'nın çözüm bekleyen acil sorunları bulunduğunu hatırlatan Aras, "Bugün Muğla'mızın gündeminde çözüm bekleyen önemli meseleler, hayata geçirilmeyi bekleyen hizmetler ve geleceğimize yön verecek büyük sorumluluklar bulunuyor. Buna karşın bir süredir şahsım üzerinden yürütülen siyasi tartışmaların kentimiz için yaptığımız çalışmaların önüne geçtiğini görüyorum. Bu tartışmaların Muğla'ya ve hemşehrilerimize bir katkı sağlamadığına inanıyorum." sözleriyle tepkisini dile getirdi.

CHP'DEN İSTİFASINI DUYURDU: "GÖREVİME BAĞIMSIZ DEVAM EDECEĞİM"

CHP üyeliğinden ayrıldığını açıklayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Bugün itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılarak Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimi bağımsız olarak sürdürme kararı aldım. Kararımın temelinde, Muğla'ya karşı taşıdığım sorumluluğu halkımızın iradesi ve kentimizin ihtiyaçları doğrultusunda sürdürme anlayışı bulunmaktadır." dedi.

Tarafsızlık ilkesine bağlı kalacağını vurgulayan Aras, "Belediye başkanlığı, ayrım yapmadan herkesin belediye başkanı olmayı gerektirir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da siyasi görüşü, yaşam biçimi veya yaşadığı yer ne olursa olsun her hemşehrimize aynı samimiyetle yaklaşmaya; Muğla'mızın bütün ilçelerine ve mahallelerine adaletle hizmet götürmeye devam edeceğim." değerlendirmesinde bulundu.

MERKEZİ YÖNETİMLE İŞ BİRLİĞİ VE HİZMET VURGUSU

Muğla'nın geleceğine yönelik hedeflerini sıralayan Aras, "Hizmet anlayışımızın ölçüsü değişmeyecek: Güçlü bir altyapı, güvenli ulaşım, korunan doğa, desteklenen üretici, dayanışmayla güçlenen bir toplum ve çocuklarımıza bırakacağımız yaşanabilir bir Muğla için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Kent için her kurumla temas hâlinde olacağını belirten Aras, "Merkezi yönetimle, kamu kurumlarıyla, siyasi partilerle, ilçe belediyelerimizle, meslek odalarıyla ve sivil toplum kuruluşlarıyla Muğla'nın yararına olan her konuda iş birliği içinde olacağız. Kentimizin menfaatine yönelik her samimi adıma açık olacak, çözüm üretmek isteyen herkesle ortak bir zeminde buluşacağız." şeklinde konuştu.