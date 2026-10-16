Ağır hasarlı araçların fabrikasyon seri numaralarını hacizli veya yakalamalı araçlara uyarlayarak "change" yaptıkları ve bu yöntemle 61 aracı üçüncü kişilere sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik soruşturmada gözaltı sayısı 22'ye yükseldi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 22 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Ağır hasarlı araçların fabrikasyon seri numaralarını hacizli veya yakalamalı araçlara uyarlayarak "change" yaptıkları ve 61 aracı üçüncü kişilere sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında 5 şüpheli daha yakalandı. Böylece gözaltındaki şüpheli sayısı 22'ye yükseldi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 22 şüpheli adliyeye sevk edildi.

AĞIR HASARLI ARAÇLARIN SERİ NUMARALARINI KULLANDILAR

Soruşturma, trafik kazası, yangın, deprem ve benzeri nedenlerle ağır hasar kaydı alarak kullanılamaz hale gelen araçlar üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen işlemlere odaklandı.

Başsavcılığın açıklamasına göre ağır hasarlı araçların fabrikasyon seri numaralarının, yurt dışından veya piyasadan temin edilen hacizli ya da yakalamalı araçların fabrikasyon seri numaralarının üzerine uyarlandığı tespit edildi.

Bu yöntemle araçlara "change" işlemi yapıldığı belirlendi.

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Şüphelilerin yakalanması ve suç unsuru olabilecek delillere el konulması amacıyla İstanbul, Çanakkale, Ordu ve Samsun'da operasyon düzenlenmişti.

Dört ilde toplam 12 farklı adreste arama yapılması için talimat verilmişti. Düzenlenen ilk eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturmanın devamında 5 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 22'ye ulaştı.

POMPALI TÜFEK VE 50 FİŞEK ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda bir pompalı tüfek ve 50 fişek ele geçirilmişti.

Gözaltındaki 22 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturma devam ediyor.