Bolu’nun yüksek kesimlerinde sağanak yerini kar yağışına bıraktı. Kartalkaya’da yeşil alanlar ve binaların çatıları ince beyaz örtüyle kaplanmaya başlarken, Sarıalan ve Gerede Arkut Dağı’na da kar yağdı. Hava sıcaklığının eksi 1 derece ölçüldüğü bölgelerde yağışın aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kartalkaya'da yeşil alanlar ve binaların çatıları ince bir kar örtüsüyle kaplanmaya başladı. Sarıalan bölgesi ile Gerede ilçesindeki Arkut Dağı'nda da kar yağışı görüldü.

KARTALKAYA'DA SAĞANAK YERİNİ KARA BIRAKTI

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya'da dün etkili olan sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.

Yağışla birlikte yeşil alanlar ve binaların çatıları ince beyaz örtüyle kaplanmaya başladı.

SARIALAN VE ARKUT DAĞI'NA DA KAR YAĞDI

Kar yağışı, Sarıalan bölgesi ile Gerede ilçesindeki Arkut Dağı'nda da etkili oldu.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü bölgelerde kar yağışının aralıklarla sürmesi bekleniyor.