Bakan Gürlek'in sosyal medya açıklaması (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hiçbir cinayetin karanlıkta kalmaması, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve ailelerin adalet beklentilerinin karşılanması için çalışmaların sürdürüldüğünü ifade eden Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla bugüne kadar 61 dosyada 68 maktule ve 7 yaralıya ilişkin olayların aydınlatıldığını bildirdi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 19 Eylül 2023 tarihinde ormanlık alanda ağır yaralı hâlde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ömer Şenol'un dosyası yeniden incelendi. Mevcut deliller ve iletişim kayıtlarının yeniden değerlendirilmesi sonucunda soruşturma kapsamlı şekilde ele alındı.

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda, Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, 15 Ekim 2026 tarihinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli ifadeleri ve yer gösterme işlemi sonucunda elde edilen yeni bulgular doğrultusunda soruşturma derinleştirildi. Dosyaya 4 şüphelinin daha dâhil edilmesinin ardından 4 şüpheli tutuklandı, 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Soruşturmayı yürüten birimlere teşekkür eden Bakan Gürlek, aradan ne kadar zaman geçerse geçsin faili meçhul dosyalardaki her bir delilin izinin sürüleceğini, olayların tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi için çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Gürlek, açıklamasında, "Hiçbir cinayeti unutmayacak, hiçbir faili meçhul dosyanın peşini bırakmayacağız!" ifadelerini kullandı.