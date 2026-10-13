Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, ağır hasarlı araçların motor ve şasi numaralarının kimyasal sıvılarla değiştirilerek 5 hacizli ve yurt dışından getirilen 6 araca "change" işlemi yapıldığı belirlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hasarlı araçların şasi numaraları üzerinde oynanarak hacizli veya yurt dışından getirilen araçlara "change" işlemi yapılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada 11 şüpheli yakalandı.

11 ARACA CHANGE İŞLEMİ

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda, deprem, yangın veya trafik kazası nedeniyle ağır hasar kaydı bulunan farklı marka ve modellerdeki araçların motor ve şasi numaraları üzerinde kimyasal sıvı kullanılarak oynandığı belirlendi.

Bu kapsamda, 5 hacizli araç ve yurt dışından getirilen 6 araç olmak üzere toplam 11 araca "change" işlemi yapıldığı kaydedildi.

17 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ankara merkezli İstanbul, Denizli, Afyonkarahisar, Manisa, Edirne, Amasya, Kocaeli ve Ağrı olmak üzere 9 ilde, 17 şüphelinin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı.

Diğer 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.