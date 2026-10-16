Eskişehir merkezli 33 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 119 şüpheliye yönelik eş zamanlı baskın
İçişleri Bakanlığı, Eskişehir merkezli 33 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik 119 şüpheli hakkında eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı. Şüphelilerin çevrim içi yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin faaliyetlerine imkan sağladıkları, üçüncü kişilerden banka hesabı ve GSM hattı topladıkları ve para nakline aracılık ettikleri tespit edildi.
Eskişehir merkezli 33 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanlığı, yürütülen planlı çalışmalar kapsamında 119 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı.
33 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Operasyon, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının desteğiyle gerçekleştirildi.
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda şüphelilerin faaliyetleri tespit edildi.
Bunun üzerine Eskişehir merkezli 33 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
YASA DIŞI BAHİS VE KUMAR SİTELERİNE İMKAN SAĞLADIKLARI TESPİT EDİLDİ
İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre şüphelilerin ülke genelinde örgütlü şekilde faaliyet gösterdikleri belirlendi.
Şüphelilerin çevrim içi yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin faaliyetlerine imkan sağladıkları tespit edildi.
BANKA HESABI VE GSM HATTI TOPLADILAR
Yürütülen çalışmalarda şüphelilerin üçüncü kişilerden banka hesapları ve GSM hatları topladıkları da belirlendi.
Şüphelilerin ayrıca para nakline aracılık ettikleri tespit edildi.
Bu tespitlerin ardından 119 şüpheli operasyonun hedefi oldu.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN KARARLILIK MESAJI
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada yasa dışı yapılanmalarla mücadelenin devam edeceği vurgulanarak şu ifadeler kullanıldı:
"Vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz."
Açıklamada operasyonda görev alan polisler, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve çalışmalarda emeği geçenler tebrik edildi.