Eskişehir merkezli 33 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 119 şüpheliye yönelik eş zamanlı baskın

İçişleri Bakanlığı, Eskişehir merkezli 33 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik 119 şüpheli hakkında eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı. Şüphelilerin çevrim içi yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin faaliyetlerine imkan sağladıkları, üçüncü kişilerden banka hesabı ve GSM hattı topladıkları ve para nakline aracılık ettikleri tespit edildi.