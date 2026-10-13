Batman merkezli 13 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonlarında 102 şüpheli yakalandı. Banka hesaplarında 8,5 milyar TL para hareketliliği belirlenen şüphelilerin, bahis oynatmanın yanı sıra suç gelirlerinin transfer edilmesine ve gizlenmesine teknik destek sağladıkları tespit edildi.

Yasa dışı bahis soruşturmasında Batman merkezli 13 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 102 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin banka hesaplarında toplam 8,5 milyar TL para hareketliliği tespit edildi.

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şüphelilerin yasa dışı bahis oynattıkları, para transferlerine aracılık ettikleri ve suç gelirlerinin gizlenmesine teknik destek sağladıkları belirtildi.

13 İLDE OPERASYON: 102 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonlar, Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirildi.

Batman merkezli 13 ilde yürütülen çalışmalarda, hesaplarında 8,5 milyar TL para hareketliliği belirlenen 102 şüpheli yakalandı.

BAHİS GELİRLERİNİ GİZLEMEK İÇİN TEKNİK DESTEK

Bakanlığın açıklamasına göre şüphelilerin, internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri tespit edildi.

Şüphelilerin ayrıca bahis faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para altyapıları, yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme mekanizmaları aracılığıyla transfer edilmesine ve gizlenmesine teknik destek sağladıkları belirlendi.

Yasa dışı bahis yoluyla elde edilen suç gelirlerini çeşitli yöntemlerle finansal sisteme soktukları da tespit edildi.

"VATANDAŞLARIMIZI YASA DIŞI BAHİS TUZAĞINDAN KORUMAK İÇİN…"

İçişleri Bakanlığı, açıklamasında mücadelede kararlılık vurgusu yaparak şu ifadelere yer verdi:

"Vatandaşlarımızı yasa dışı bahis tuzağından korumak için siber suçlarla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman jandarmamızı, daire başkanlıklarımızı, MASAK'ımızı, Batman Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Batman İl Jandarma Komutanlığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz"