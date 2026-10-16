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Ankara Abisi Yasin Oyanık neden tutuklandı? Yardım kılıfıyla yasasa dışı bahis aklama vurgunu

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ankara Abisi Yasin Oyanık neden tutuklandı? Yardım kılıfıyla yasasa dışı bahis aklama vurgunu

Uşak merkezli bahis ve aklama soruşturmasında, Ankara Abisi İyilik Derneğine “Akif’in babasının zekatı” açıklamasıyla 153,7 milyon TL gönderildiği belirlendi. Dernek Başkanı Yasin Oyanık ve bir polis memuru dahil 22 şüpheli tutuklandı. 414 hesaba tedbir uygulanırken, 333,4 milyon TL nakit para donduruldu.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığının yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik soruşturmasında, Ankara Abisi İyilik Derneği ile bağlantılı hesapların para hareketleri incelendi. Sekiz ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden, dernek başkanı Yasin Oyanık'ın da aralarında bulunduğu 22'si tutuklandı.

Sabah'ın ulaştığı soruşturma dosyasına göre dernek hesaplarına "Akif'in babasının zekâtı" açıklamasıyla 153 milyon 712 bin lira gönderildiği belirlendi. Dosyada, dernek ve şirket hesapları üzerinden yürütüldüğü değerlendirilen işlemlerle yaklaşık 175 milyon liralık suç gelirinin finansal sisteme sokulduğuna ilişkin tespitler yer aldı.

Ankara Abisi Yasin Oyanık neden tutuklandı? Yardım kılıfıyla yasasa dışı bahis aklama vurgunu - 1

DİJİTAL YAZIŞMALARDA DERNEK HESABINA PARA GÖNDERME TALİMATI

7258 sayılı Kanun'a muhalefet suçundan yürütülen soruşturmada, yasa dışı bahis gelirlerinin farklı kişi, şirket ve dernek hesapları üzerinden aktarıldığına ilişkin bulgulara ulaşıldı.

Anıl Bozna'ya ait dijital materyallerin incelenmesiyle başlayan süreçte, para transferlerinin organizasyonunda kullanıldığı değerlendirilen yasa dışı panel sistemine ilişkin yazışmalar tespit edildi. Dijital veriler, banka hareketleri ve MASAK raporları birlikte incelendi.

Bozna'nın dijital materyallerinde, "MASTER MÜTABAKAT - RP-8" isimli gruptaki 15 Nisan 2025 tarihli yazışmalara ulaşıldı. "Jada" rumuzlu kullanıcının, Ankara Abisi İyilik Derneğinin banka hesabına beş parça halinde toplam 500 bin lira gönderilmesi talimatını verdiği belirlendi.

Transferlerde "Akif'in babasının zekâtı" açıklamasının kullanılması istendi. Söz konusu derneğin, 19 Ocak 2021'de Ankara'nın Etimesgut ilçesinde kurulduğu ve başkanlığını Yasin Oyanık'ın yaptığı kaydedildi.

Dosyada, Nejla Cankat'a ait banka hesabından da derneğe 50 bin, 55 bin ve 100 bin liralık transferler yapıldığı belirtildi. İşlemlerde şifreli ifadeler kullanıldığına ilişkin tespitlere yer verildi.

Ankara Abisi Yasin Oyanık neden tutuklandı? Yardım kılıfıyla yasasa dışı bahis aklama vurgunu - 2

AYNI AÇIKLAMAYLA 1.430 İŞLEMDE 153,7 MİLYON TL

Dijital incelemelerin ardından alınan MASAK raporuna göre, dernek hesaplarına 404 gerçek ve tüzel kişi tarafından 1.430 işlemde toplam 153 milyon 712 bin lira gönderildi. Bu işlemlerde "Akif'in babasının zekâtı" açıklaması kullanıldı.

Raporda, derneğe yapılan olağan bağışların işlem başına ortalamasının 1.640 lira seviyesinde olduğu, söz konusu açıklamayla yapılan transferlerde ise ortalamanın 108 bin 52 liraya ulaştığı belirtildi. Bu hareketlerin olağan yardım bağışı tipolojisiyle uyuşmadığı değerlendirmesi yapıldı.

Aynı açıklamayla para gönderen 363 şüpheli hakkında, yasa dışı bahis ve kumar oynanmasını sağladıkları veya buna aracılık ettikleri yönünde MASAK nezdinde istihbari kayıtlar bulunduğu da dosyaya yansıdı.

Ankara Abisi Yasin Oyanık neden tutuklandı? Yardım kılıfıyla yasasa dışı bahis aklama vurgunu - 3

DERNEKTEN ŞİRKETE 308,8 MİLYON LİRALIK TRANSFER

İncelemelerde, dernek hesaplarından çıkan toplam 903 milyon 456 bin 588 liranın 308 milyon 817 bin 272 lirasının, Beylice Gıda Hayvancılık İnşaat Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin hesaplarına aktarıldığı belirlendi.

12 Eylül 2023'te Ankara'nın Sincan ilçesinde kurulan şirketin, kuruluşundan itibaren elde ettiği gelirlerin yüzde 92'sinin dernekten geldiği kaydedildi.

Şirket hesaplarından "canlı hayvan alımı" gerekçesiyle çeşitli kişi ve şirketlere 293,5 milyon lira aktarıldığı, 42,9 milyon liranın ise doğrudan nakit çekildiği tespit edildi. Soruşturma dosyasında bu işlemler, suç gelirlerini aklama iddiası kapsamında değerlendirildi.

Ankara Abisi Yasin Oyanık neden tutuklandı? Yardım kılıfıyla yasasa dışı bahis aklama vurgunu - 4

POLİS MEMURUNUN HESABINDA 135 MİLYON LİRALIK HAREKET

Soruşturmada, Ankara Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğünde görev yapan polis memuru Mustafa Şahin'in banka hesabı da incelendi.

Şahin'in Ziraat Bankası hesabında yaklaşık bir yılda 135 milyon liralık para giriş ve çıkışı belirlendi. Sosyal medyada @polismustafasahin ve @iyilikailesi hesaplarını kullanarak yasal izni olmadan yardım topladığına ilişkin tespitlere ulaşıldı.

Dosyaya göre Şahin'in hesabına 5 Şubat 2025 ile 5 Şubat 2026 arasında "Akif'in Babasının Zekâtı" açıklamasıyla 91,3 milyon lira, "Türkiye Geneli Yardım Bedeli" açıklamasıyla 6 milyon lira olmak üzere toplam 97,3 milyon liralık ardışık para girişi gerçekleşti.

Ankara Abisi Yasin Oyanık neden tutuklandı? Yardım kılıfıyla yasasa dışı bahis aklama vurgunu - 5

414 HESABA TEDBİR, 333,4 MİLYON LİRAYA DONDURMA

Uşak merkezli Ankara, Hatay, Antalya, Siirt, Kocaeli, İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Sekiz ildeki çalışmalarda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon ve adli tedbirler kapsamında:

  • Yaklaşık 184 milyon TL değerindeki 7 taşınmaz, 16 araç ve 4 şirkete tedbir konuldu.
  • Şüpheliler, şirket ve derneğe ait 414 banka hesabına tedbir uygulandı.
  • Hesaplarda bulunan 333 milyon 430 bin lira nakit para donduruldu.
  • İkamet ve iş yerlerindeki aramalarda 1 kilogram külçe gümüş, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda dijital materyal ve fiziki belge ele geçirildi.

DERNEK BAŞKANI, SAYMAN VE POLİS MEMURU TUTUKLANDI

Emniyet ve savcılık işlemleri tamamlanan şüpheliler, Uşak Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve 7258 sayılı Kanun'a muhalefet suçları kapsamında, Dernek Başkanı Yasin Oyanık, dernek saymanı Mahmud Sami Eşme ve polis memuru Mustafa Şahin'in de aralarında bulunduğu 22 şüpheli tutuklandı.

Ankara Abisi lakaplı Yasin Oyanık tutuklandıAnkara Abisi lakaplı Yasin Oyanık tutuklandı "ANKARA ABİSİ" LAKAPLI YASİN OYANIK TUTUKLANDI

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