Sabah'ın ulaştığı soruşturma dosyasına göre dernek hesaplarına "Akif'in babasının zekâtı" açıklamasıyla 153 milyon 712 bin lira gönderildiği belirlendi. Dosyada, dernek ve şirket hesapları üzerinden yürütüldüğü değerlendirilen işlemlerle yaklaşık 175 milyon liralık suç gelirinin finansal sisteme sokulduğuna ilişkin tespitler yer aldı.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığının yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik soruşturmasında, Ankara Abisi İyilik Derneği ile bağlantılı hesapların para hareketleri incelendi. Sekiz ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden, dernek başkanı Yasin Oyanık'ın da aralarında bulunduğu 22'si tutuklandı.

Dosyada, Nejla Cankat'a ait banka hesabından da derneğe 50 bin, 55 bin ve 100 bin liralık transferler yapıldığı belirtildi. İşlemlerde şifreli ifadeler kullanıldığına ilişkin tespitlere yer verildi.

Transferlerde "Akif'in babasının zekâtı" açıklamasının kullanılması istendi. Söz konusu derneğin, 19 Ocak 2021'de Ankara'nın Etimesgut ilçesinde kurulduğu ve başkanlığını Yasin Oyanık'ın yaptığı kaydedildi.

Bozna'nın dijital materyallerinde, "MASTER MÜTABAKAT - RP-8" isimli gruptaki 15 Nisan 2025 tarihli yazışmalara ulaşıldı. "Jada" rumuzlu kullanıcının, Ankara Abisi İyilik Derneğinin banka hesabına beş parça halinde toplam 500 bin lira gönderilmesi talimatını verdiği belirlendi.

AYNI AÇIKLAMAYLA 1.430 İŞLEMDE 153,7 MİLYON TL

Dijital incelemelerin ardından alınan MASAK raporuna göre, dernek hesaplarına 404 gerçek ve tüzel kişi tarafından 1.430 işlemde toplam 153 milyon 712 bin lira gönderildi. Bu işlemlerde "Akif'in babasının zekâtı" açıklaması kullanıldı.

Raporda, derneğe yapılan olağan bağışların işlem başına ortalamasının 1.640 lira seviyesinde olduğu, söz konusu açıklamayla yapılan transferlerde ise ortalamanın 108 bin 52 liraya ulaştığı belirtildi. Bu hareketlerin olağan yardım bağışı tipolojisiyle uyuşmadığı değerlendirmesi yapıldı.

Aynı açıklamayla para gönderen 363 şüpheli hakkında, yasa dışı bahis ve kumar oynanmasını sağladıkları veya buna aracılık ettikleri yönünde MASAK nezdinde istihbari kayıtlar bulunduğu da dosyaya yansıdı.