Yasa dışı bahis, kumar ve uyuşturucu operasyonlarında 32 bin 882 tutuklama

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Şubat-Eylül 2026 döneminde uyuşturucu, yasa dışı bahis, sanal kumar ve yeni nesil suç örgütlerine yönelik 81 ilde 7 bin 818 operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. Operasyonlarda 32 bin 882 şüpheli tutuklanırken, suç örgütlerine ait çok sayıda taşınmaz, araç, şirket ve banka hesabına el konuldu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, uyuşturucu, yasa dışı bahis, sanal kumar ve yeni nesil suç örgütlerine yönelik yürütülen operasyonların bilançosunu açıkladı. Şubat-Eylül 2026 döneminde Türkiye genelinde gerçekleştirilen 7 bin 818 operasyonda 70 bin 853 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Şüphelilerden 32 bin 882'si tutuklanırken, 15 bin 826 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

81 İLDE SUÇ ÖRGÜTLERİNE YÖNELİK OPERASYONLAR

Bakan Gürlek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde suç örgütleriyle mücadelenin ülkenin dört bir yanında kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Adalet Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen soruşturmaların; Cumhuriyet başsavcılıkları, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Emniyet ve Jandarma teşkilatları, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Vergi Denetim Kurulu (VDK) ve ilgili kurumların iş birliğiyle gerçekleştirildiği bildirildi.

SUÇ ÖRGÜTLERİNİN MAL VARLIKLARINA MÜDAHALE EDİLDİ

Operasyonlar kapsamında suç örgütlerinin yalnızca faaliyetlerinin değil, finansal kaynaklarının ve mal varlıklarının da hedef alındığını belirten Gürlek, mali incelemelerde 2,54 trilyon TL, 9,08 milyar dolar ve 3,49 milyon avroluk işlem hacmi tespit edildiğini açıkladı.

Soruşturmalar neticesinde piyasa değeri 30 milyar TL'yi aşan uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1,4 milyar TL, 17 milyon avro ve 1,7 milyon doların üzerinde nakit paraya el konuldu.

Suç gelirleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen mal varlıklarına yönelik işlemlerde ise 9 bin 30 taşınmaz, bin 556 araç ve 22 deniz taşıtı hakkında el koyma tedbiri uygulandı. Ayrıca 803 şirket ve işletmeye yönelik adli işlem gerçekleştirildi.

38 BİN BANKA VE KRİPTO HESABINA BLOKE

Suç örgütlerinin finansal faaliyetlerine yönelik incelemeler kapsamında 38 bin 58 banka ve kripto hesabı hakkında dondurma veya bloke tedbiri uygulandı. Yasa dışı bahis, kumar ve yeni nesil suç örgütleriyle bağlantılı 28 bin 245 internet sitesi ve hesaba yönelik erişim engeli getirildi.

"SUÇ VE SUÇLUYLA MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Bakan Gürlek, operasyonlarda görev alan Cumhuriyet başsavcılıklarına, MİT'e, Emniyet ve Jandarma teşkilatlarına, MASAK'a, Vergi Denetim Kuruluna ve ilgili kamu kurumlarına teşekkür etti.

Suç ve suçluyla mücadelenin aynı azim ve kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayan Gürlek, hiçbir suç yapılanmasının milletin huzurunu bozmasına, gençlerin geleceğini karartmasına ve suç gelirleriyle güç kazanmasına izin verilmeyeceğini ifade etti.