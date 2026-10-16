Bakanlığın açıklamasına göre şüphelilerin, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla DEAŞ'a finans sağladıkları tespit edildi.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin finans faaliyetleri de incelemeye alındı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre operasyonlar kapsamında toplam 59 şüpheli yakalandı.

Operasyonlar, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca 22 ilde gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı , DEAŞ'ın faaliyet ve finans yapılanmasına yönelik operasyonların ayrıntılarını açıkladı.

İçişleri Bakanlığının düzenlenen operasyonlara ilişkin yaptığı açıklama (Foto: Resmi Kurum)

SOSYAL MEDYADAN PROPAGANDA TESPİTİ

Şüphelilere yönelik tespitler arasında sosyal medya faaliyetleri de yer aldı.

Bazı şüphelilerin sosyal medya hesapları üzerinden DEAŞ terör örgütünün propagandasını yaptıkları belirlendi.

İçişleri Bakanlığı, DEAŞ'ın faaliyet ve finans yapılanmalarına yönelik operasyonların sürdürüleceğini bildirdi.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin huzur ve güvenliği için DEAŞ terör örgütünün faaliyet ve finans yapılanmalarına karşı operasyonlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."

Açıklamada operasyonlarda görev alan jandarma ekipleri, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve çalışmalarda görev alanlar tebrik edildi.