22 ilde DEAŞ operasyonu: Örgüte finans sağladığı ve propaganda yaptığı belirlenen 59 şüpheli yakalandı
Jandarma ekiplerinin 22 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonlarda 59 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanlığı, şüphelilerin örgüte üye olduklarının, iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları aracılığıyla örgüte finans sağladıklarının ve sosyal medya üzerinden propaganda yaptıklarının tespit edildiğini açıkladı.
Jandarma ekiplerinin 22 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonlarda 59 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanlığı, DEAŞ'ın faaliyet ve finans yapılanmasına yönelik operasyonların ayrıntılarını açıkladı.
Operasyonlar, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca 22 ilde gerçekleştirildi.
59 ŞÜPHELİ YAKALANDI
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre operasyonlar kapsamında toplam 59 şüpheli yakalandı.
Şüpheliler hakkında yürütülen çalışmalarda DEAŞ terör örgütüne üye oldukları yönünde tespitlere ulaşıldı.
ÖRGÜTÜN FİNANS YAPILANMASINA OPERASYON
Soruşturma kapsamında şüphelilerin finans faaliyetleri de incelemeye alındı.
Bakanlığın açıklamasına göre şüphelilerin, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla DEAŞ'a finans sağladıkları tespit edildi.
SOSYAL MEDYADAN PROPAGANDA TESPİTİ
Şüphelilere yönelik tespitler arasında sosyal medya faaliyetleri de yer aldı.
Bazı şüphelilerin sosyal medya hesapları üzerinden DEAŞ terör örgütünün propagandasını yaptıkları belirlendi.
İçişleri Bakanlığı, DEAŞ'ın faaliyet ve finans yapılanmalarına yönelik operasyonların sürdürüleceğini bildirdi.
Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Ülkemizin huzur ve güvenliği için DEAŞ terör örgütünün faaliyet ve finans yapılanmalarına karşı operasyonlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."
Açıklamada operasyonlarda görev alan jandarma ekipleri, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve çalışmalarda görev alanlar tebrik edildi.