Lisede akşam yemeği sonrası 30 öğrenci hastanelik oldu
Şanlıurfa’da bir lise pansiyonunda akşam yemeğinde makarna ve et köfte yiyen 30 öğrenci rahatsızlandı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırılan öğrenciler, müdahalelerin ardından taburcu edildi. Yemeklerden alınan numuneler incelemeye gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki Sare Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi pansiyonunda akşam yemeğinin ardından 30 öğrenci rahatsızlandı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırılan öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
MAKARNA VE KÖFTE YEDİKTEN SONRA RAHATSIZLANDILAR
Olay, gece saatlerinde İkizce Mahallesi'nde bulunan lise pansiyonunda meydana geldi.
Akşam yemeğinde makarna ve et köfte yiyen öğrencilerden bazıları, bir süre sonra rahatsızlandı. İhbar üzerine pansiyona sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILAN 30 ÖĞRENCİ TABURCU EDİLDİ
Rahatsızlanan 30 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.
Öğrenciler, yapılan müdahalelerin ardından taburcu edildi.
YEMEKLERDEN NUMUNE ALINDI
Öğrencilerin yediği yemeklerden numuneler alınarak incelemeye gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.