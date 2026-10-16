Lisede akşam yemeği sonrası 30 öğrenci hastanelik oldu

Şanlıurfa’da bir lise pansiyonunda akşam yemeğinde makarna ve et köfte yiyen 30 öğrenci rahatsızlandı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırılan öğrenciler, müdahalelerin ardından taburcu edildi. Yemeklerden alınan numuneler incelemeye gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.