Ekipler, 6 Ekim'de Kahramanmaraş, İstanbul, Ankara, Konya, Zonguldak, Adana, Hatay ve Gaziantep'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Kahramanmaraş merkezli 8 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri, DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı.

(Foto: DHA)

SİLAH VE DİJİTAL MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramada 34 cep telefonu, 33 sim kart, 8 laptop, 4 tablet, 1 notebook, 1 bilgisayar kasası, 3 sabit disk, 5 hafıza kartı, 2 USB bellek, 13 defter, 84 yasaklı yayın olduğu değerlendirilen kitap, 5 tabanca, 251 silah fişeği, 6 av tüfeği, 123 av tüfeği kartuşu, 2 kılıç ve 2 bıçak ele geçirildi.

Kahramanmaraş Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 39 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Savcılık ve hakimlik işlemlerinin ardından şüpheliler hakkındaki kararlar açıklandı.