Kahramanmaraş merkezli 8 ilde DEAŞ operasyonu: Gözaltına alınan 39 şüpheliden 22'si tutuklandı
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 8 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 39 şüpheliden 22'si tutuklanırken 17'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Adreslerde silah, mühimmat, dijital materyal ve yasaklı yayın olduğu değerlendirilen kitaplar ele geçirildi.
Kahramanmaraş merkezli 8 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri, DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, 6 Ekim'de Kahramanmaraş, İstanbul, Ankara, Konya, Zonguldak, Adana, Hatay ve Gaziantep'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonlarda 39 şüpheli gözaltına alındı.
SİLAH VE DİJİTAL MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ
Adreslerde yapılan aramada 34 cep telefonu, 33 sim kart, 8 laptop, 4 tablet, 1 notebook, 1 bilgisayar kasası, 3 sabit disk, 5 hafıza kartı, 2 USB bellek, 13 defter, 84 yasaklı yayın olduğu değerlendirilen kitap, 5 tabanca, 251 silah fişeği, 6 av tüfeği, 123 av tüfeği kartuşu, 2 kılıç ve 2 bıçak ele geçirildi.
Kahramanmaraş Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 39 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Savcılık ve hakimlik işlemlerinin ardından şüpheliler hakkındaki kararlar açıklandı.