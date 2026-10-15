Hayatını kaybeden gencin ailesi ve arkadaşları acı haberle yıkıldı. (Fotoğraf: İHA)

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Belirtilen yere gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Ümit Telemen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Telemen'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil ve ikiye bölünen motosiklet ise çekici tarafından yoldan kaldırıldı.

CENAZESİNİ YAKINLARI VE ARKADAŞLARI TESLİM ALDI

Bugün sabah saatlerinde gencin cenazesi, yakınları ve arkadaşları tarafından teslim alındı. Son derece üzgün olan yakınları, otopsi işlemleri tamamlanan Telemen'in cenazesini teslim aldı. Kazada en can yakıcı detay ise gencin olaydan 7 saat önce sosyal medya hesabından paylaştığı video oldu. Videoda motosiklet sürerken arkasındaki arkadaşıyla konuşan Telemen'in "Yağmur daha da hızlanırsa ölürüz valla" dediği görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.