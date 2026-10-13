Kavak’ta feci kaza! Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı
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Samsun’un Kavak ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 48 yaşındaki kadına seyir hâlindeki bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrularak ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, otomobil sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı. Yaralı kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Edinilen bilgilere göre, Adnan Menderes Caddesi'nde S.Y. yönetimindeki 05 AEG 074 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan S.A. (48) isimli kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın ağır yaralandı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı kadın, daha sonra Samsun Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.