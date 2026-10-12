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Manisa'da 11 kişinin öldüğü kazada şoförlerin ifadesi ortaya çıktı: Tur otobüsü neden geri manevra yaptı?

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Manisa'da 11 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili şoförlerin ifadeleri ortaya çıktı. Tur otobüsünün sürücüsü, kazanın yolcuların kavşağı kaçırdığını söylemesi üzerine geri manevra yaparak emniyet şeridine girmeye çalışırken yaşandığını öne sürdü. Çekicinin sürücüsü ise kendi şeridinde ilerlerken tur otobüsünü fark ettiğini, sola manevra yapamadığını ve otobüse çarptığını belirtti.

Manisa'da 11 kişinin öldüğü kazada şoförlerin ifadesi ortaya çıktı: Tur otobüsü neden geri manevra yaptı? 1

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 11 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

MANİSA AKHİSAR'DA 11 ÖLÜ, 27 YARALI: KAZA NASIL OLDU?

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar Gişeleri mevkisindeki kazanın ardından gözaltına alınan tur otobüsünün sürücüsü M.A., otobüsün sahibi ve yedek şoförü M.Y. ile çekicinin şoförü H.K.'nin Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından Akhisar Adliyesine sevk edildi.

Manisa'da 11 kişinin öldüğü kazada şoförlerin ifadesi ortaya çıktı: Tur otobüsü neden geri manevra yaptı? 2

GERİ MANEVRA YAPARAK EMNİYET ŞERİDİNE GİRMEYE ÇALIŞTIĞI İDDİASI

M.A.'nın jandarmadaki ifadesinde yolcuların kavşağı kaçırdıklarını söylemesi üzerine geri manevra yaparak emniyet şeridine girmeye çalıştığını ve kazanın bu sırada meydana geldiğini söylediği öğrenildi.

Tur otobüsünün sahibi ve yedek şoför M.Y.'nin de ifadesinde kaza sırasında arka sıralardaki koltukta oturduğunu, sürücünün kavşağı kaçırdığını fark ettikten sonra ayağa kalkıp ilerlediği sırada çarpışmayı hissettiğini ve ön koltuklara savrulduğunu anlattığı kaydedildi.

Manisa'da 11 kişinin öldüğü kazada şoförlerin ifadesi ortaya çıktı: Tur otobüsü neden geri manevra yaptı? 3

ÇEKİCİNİN ŞOFÖRÜ OTOBÜSÜ FARK ETTİĞİNİ SÖYLEDİ

Çekicinin sürücüsü H.K. ise ifadesinde kendi şeridinde ilerlerken tur otobüsünü fark ettiğini, sola manevra yapamadığını ve otobüse çarptığını söylediği belirtildi.

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Tur otobüsünün sürücülüğünü M.A.'nın Balıkesir'in Susurluk ilçesinde M.Y.'den devraldığı öğrenildi.

Kazada yaralanan 13 kişinin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Manisa'da 11 kişinin öldüğü kazada şoförlerin ifadesi ortaya çıktı: Tur otobüsü neden geri manevra yaptı? 4

"YEDEK ŞOFÖR GERİ GERİ GELMEYE BAŞLADI"

Öte yandan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde tedavisi süren 76 yaşındaki Süleyman Eryılmaz kaza anını anlattı.

Olayda 75 yaşındaki eşi Mümine Eryılmaz'ı kaybeden Süleyman Eryılmaz, Akhisar'a geldiklerinde dönmeleri gereken yolu geçtiklerini fark ettiklerini belirterek, "Şoför, yedek şoföre dedi ki 'yanlış yola' gittin. Onu geriye çevirdi. Yedek şoför geri geri gelmeye başladı. Yol uzayacaktı herhalde, bilemiyorum. Şoför durdu, geri geri gelmeye başladı sağda. O arada arkadan gelen tır vurmuş. Ben oradan öte bir şey bilmiyorum" dedi.

Manisa'da 11 kişinin öldüğü kazada şoförlerin ifadesi ortaya çıktı: Tur otobüsü neden geri manevra yaptı? 5

Otobüste ikinci kapının arkasındaki koltukta oturduğunu ifade eden Eryılmaz, otobüsün ne kadar süre geri gittiğini bilmediğini söyledi.

Eryılmaz, yanında eşi ve arkadaşının olduğunu anlatarak eşinin hayatını kaybettiğini ancak kaza sırasında onu görmediğini belirtti.

Manisa'da 11 kişinin öldüğü kazada şoförlerin ifadesi ortaya çıktı: Tur otobüsü neden geri manevra yaptı? 6

KAZADA 11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar Gişeleri mevkisinde dün H.K. idaresindeki 78 YD 559 plakalı çekici, M.A. yönetimindeki 16 AED 124 plakalı tur otobüsüne çarpmıştı.

MANİSA'NIN AKHİSAR İLÇESİNDE OTOBÜS İLE TIR ÇARPIŞTI: 11 ÖLÜ, 27 YARALI

Kazada 27 kişi yaralanmış, 11 kişi hayatını kaybetmişti.

Manisa'da 11 kişinin öldüğü kazada şoförlerin ifadesi ortaya çıktı: Tur otobüsü neden geri manevra yaptı? 7

Tur otobüsünün sürücüsü M.A., tur otobüsünün sahibi ve yedek şoförü M.Y. ile çekicinin şoförü H.K., hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alınmıştı.

Yaralılardan 13'ü hastanelerden taburcu edilmişti.

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