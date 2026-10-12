Manisa'da 11 kişinin öldüğü kazada şoförlerin ifadesi ortaya çıktı: Tur otobüsü neden geri manevra yaptı?

Manisa'da 11 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili şoförlerin ifadeleri ortaya çıktı. Tur otobüsünün sürücüsü, kazanın yolcuların kavşağı kaçırdığını söylemesi üzerine geri manevra yaparak emniyet şeridine girmeye çalışırken yaşandığını öne sürdü. Çekicinin sürücüsü ise kendi şeridinde ilerlerken tur otobüsünü fark ettiğini, sola manevra yapamadığını ve otobüse çarptığını belirtti.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 11 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. MANİSA AKHİSAR'DA 11 ÖLÜ, 27 YARALI: KAZA NASIL OLDU? Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar Gişeleri mevkisindeki kazanın ardından gözaltına alınan tur otobüsünün sürücüsü M.A., otobüsün sahibi ve yedek şoförü M.Y. ile çekicinin şoförü H.K.'nin Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından Akhisar Adliyesine sevk edildi.

GERİ MANEVRA YAPARAK EMNİYET ŞERİDİNE GİRMEYE ÇALIŞTIĞI İDDİASI M.A.'nın jandarmadaki ifadesinde yolcuların kavşağı kaçırdıklarını söylemesi üzerine geri manevra yaparak emniyet şeridine girmeye çalıştığını ve kazanın bu sırada meydana geldiğini söylediği öğrenildi. Tur otobüsünün sahibi ve yedek şoför M.Y.'nin de ifadesinde kaza sırasında arka sıralardaki koltukta oturduğunu, sürücünün kavşağı kaçırdığını fark ettikten sonra ayağa kalkıp ilerlediği sırada çarpışmayı hissettiğini ve ön koltuklara savrulduğunu anlattığı kaydedildi.

ÇEKİCİNİN ŞOFÖRÜ OTOBÜSÜ FARK ETTİĞİNİ SÖYLEDİ Çekicinin sürücüsü H.K. ise ifadesinde kendi şeridinde ilerlerken tur otobüsünü fark ettiğini, sola manevra yapamadığını ve otobüse çarptığını söylediği belirtildi. MANİSA'DAKİ KAZADA YAKIT TEHLİKESİ! KERİM ULAK ANLATTI Tur otobüsünün sürücülüğünü M.A.'nın Balıkesir'in Susurluk ilçesinde M.Y.'den devraldığı öğrenildi. Kazada yaralanan 13 kişinin hastanedeki tedavisi sürüyor.

"YEDEK ŞOFÖR GERİ GERİ GELMEYE BAŞLADI" Öte yandan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde tedavisi süren 76 yaşındaki Süleyman Eryılmaz kaza anını anlattı. Olayda 75 yaşındaki eşi Mümine Eryılmaz'ı kaybeden Süleyman Eryılmaz, Akhisar'a geldiklerinde dönmeleri gereken yolu geçtiklerini fark ettiklerini belirterek, "Şoför, yedek şoföre dedi ki 'yanlış yola' gittin. Onu geriye çevirdi. Yedek şoför geri geri gelmeye başladı. Yol uzayacaktı herhalde, bilemiyorum. Şoför durdu, geri geri gelmeye başladı sağda. O arada arkadan gelen tır vurmuş. Ben oradan öte bir şey bilmiyorum" dedi.