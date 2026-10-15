Külliye'de kritik temas! Başkan Erdoğan Saida Mirziyoyeva'yı kabul edecek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Özbekistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Saida Mirziyoyeva'yı kabul edecek. Türkiye ile Özbekistan arasındaki diplomatik ilişkilerin yanı sıra stratejik iş birliğinin geliştirilmesine yönelik konuların masaya yatırılması bekleniyor.
Orta Asya'nın önemli ülkelerinden Özbekistan ile Türkiye arasındaki ilişkiler, son yıllarda üst düzey ziyaretler, diplomatik temaslar ve ekonomik iş birliği başlıklarıyla gündemde yer alıyor.
İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar, liderler düzeyindeki görüşmelerin yanı sıra çeşitli kurumlar arasındaki temaslarla da devam ediyor.
BAŞKAN ERDOĞAN SAİDA MİRZİYOYEVA'YI KABUL EDECEK
Bu kapsamda Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Özbekistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Saida Mirziyoyeva'yı kabul edecek.
HANGİ KONULAR MASADA?
Türkiye ile Özbekistan arasındaki diplomatik ilişkilerin yanı sıra stratejik iş birliğinin geliştirilmesine yönelik konuların masaya yatırılması bekleniyor.
SAVUNMA SANAYİİ VE TİCARET GÜNDEMDE
Türkiye ile Özbekistan arasındaki ilişkilerde ticaret ve savunma sanayii iş birliği de önem taşıyor. Başkan Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in 15 Mayıs 2026'da Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmî Zirvesi kapsamında gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin açıklamada, iki ülke arasındaki iş birliğinin savunma sanayii ve ticaret başta olmak üzere farklı alanlarda geliştirilmesinin hedeflendiği belirtilmişti.
İki ülkenin uluslararası platformlardaki dayanışmasının artırılması da diplomatik gündemde yer alıyor. Türk Devletleri Teşkilatı bünyesindeki temaslar, Türkiye ile Özbekistan arasındaki ilişkilerin bölgesel boyutunu ortaya koyuyor.
Bu çerçevede Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılması beklenen kabulün ayrıntıları, iki ülke arasındaki diplomatik temasların seyri bakımından önem taşıyor.
TÜRKİYE-ÖZBEKİSTAN İLİŞKİLERİNDE STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ
Türkiye ile Özbekistan arasındaki ilişkiler, devlet başkanları düzeyinde gerçekleştirilen ziyaretler ve ortak mekanizmalar aracılığıyla geliştiriliyor. İki ülke, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ve uluslararası platformlardaki iş birliği konularında da temaslarını sürdürüyor.
29 Ocak 2026'da Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türkiye'ye resmî ziyarette bulundu. Başkan Erdoğan ile Mirziyoyev, Ankara'da Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin dördüncü toplantısına başkanlık etti. Görüşmelerin ardından iki ülke arasında çeşitli anlaşma ve mutabakat metinleri imzalandı.
Ocak ayındaki temaslarda ekonomik ilişkiler, ticaret ve diğer iş birliği alanları öne çıktı. Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, ortak basın toplantısında Türkiye'nin uluslararası alandaki rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklık çerçevesinde geliştirilmesi, görüşmelerin temel başlıkları arasında yer aldı.
SAİDA MİRZİYOYEVA KİMDİR?
Saida Mirziyoyeva 4 Kasım 1984 doğumlu Özbekistanlı bir politikacıdır. 31 Ocak 2020'den bu yana Özbekistan Ulusal Kitle İletişim Araçlarını Destekleme ve Geliştirme Kamu Fonu Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Ayrıca 12 Nisan 2019 - 29 Ocak 2020 tarihleri arasında Bilgi ve Kitle İletişim Ajansı Direktör Yardımcısı olarak görev yaptı. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in büyük kızıdır.
Saida Mirziyoyeva, Özbekistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı olarak görev yapıyor. 24 Haziran 2025'te bu göreve atanan Mirziyoyeva, daha önce Cumhurbaşkanlığı İdaresi bünyesinde iletişim ve bilgi politikası alanlarında çeşitli sorumluluklar üstlendi. 2023 yılında ise Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın yardımcılığı görevine getirildi.
Uluslararası hukuk eğitimi alan Mirziyoyeva, Taşkent'teki Dünya Ekonomisi ve Diplomasi Üniversitesi'nden 2006 yılında mezun oldu. Ardından Taşkent Devlet Hukuk Üniversitesi'nde hukuk, Moskova Devlet Üniversitesi'nde ekonomi alanlarında yüksek lisans yaptı. 2021 yılında ekonomi alanında doktora derecesi aldı.
Mirziyoyeva'nın kariyerinde iletişim politikaları, kamuoyu bilgilendirme çalışmaları ve Cumhurbaşkanlığı İdaresi bünyesindeki görevler öne çıkıyor.