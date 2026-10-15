Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Özbekistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Saida Mirziyoyeva'yı kabul edecek. Türkiye ile Özbekistan arasındaki diplomatik ilişkilerin yanı sıra stratejik iş birliğinin geliştirilmesine yönelik konuların masaya yatırılması bekleniyor.

Orta Asya'nın önemli ülkelerinden Özbekistan ile Türkiye arasındaki ilişkiler, son yıllarda üst düzey ziyaretler, diplomatik temaslar ve ekonomik iş birliği başlıklarıyla gündemde yer alıyor. İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar, liderler düzeyindeki görüşmelerin yanı sıra çeşitli kurumlar arasındaki temaslarla da devam ediyor. BAŞKAN ERDOĞAN SAİDA MİRZİYOYEVA'YI KABUL EDECEK

Bu kapsamda Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Özbekistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Saida Mirziyoyeva'yı kabul edecek. HANGİ KONULAR MASADA?

Türkiye ile Özbekistan arasındaki diplomatik ilişkilerin yanı sıra stratejik iş birliğinin geliştirilmesine yönelik konuların masaya yatırılması bekleniyor.

Başkan Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (Foto: AA) SAVUNMA SANAYİİ VE TİCARET GÜNDEMDE

Türkiye ile Özbekistan arasındaki ilişkilerde ticaret ve savunma sanayii iş birliği de önem taşıyor. Başkan Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in 15 Mayıs 2026'da Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmî Zirvesi kapsamında gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin açıklamada, iki ülke arasındaki iş birliğinin savunma sanayii ve ticaret başta olmak üzere farklı alanlarda geliştirilmesinin hedeflendiği belirtilmişti. İki ülkenin uluslararası platformlardaki dayanışmasının artırılması da diplomatik gündemde yer alıyor. Türk Devletleri Teşkilatı bünyesindeki temaslar, Türkiye ile Özbekistan arasındaki ilişkilerin bölgesel boyutunu ortaya koyuyor. Bu çerçevede Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılması beklenen kabulün ayrıntıları, iki ülke arasındaki diplomatik temasların seyri bakımından önem taşıyor.

(Foto: AA) TÜRKİYE-ÖZBEKİSTAN İLİŞKİLERİNDE STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ

Türkiye ile Özbekistan arasındaki ilişkiler, devlet başkanları düzeyinde gerçekleştirilen ziyaretler ve ortak mekanizmalar aracılığıyla geliştiriliyor. İki ülke, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ve uluslararası platformlardaki iş birliği konularında da temaslarını sürdürüyor. Başkan Erdoğandan Özbekistan mesajı BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖZBEKİSTAN MESAJI 29 Ocak 2026'da Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türkiye'ye resmî ziyarette bulundu. Başkan Erdoğan ile Mirziyoyev, Ankara'da Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin dördüncü toplantısına başkanlık etti. Görüşmelerin ardından iki ülke arasında çeşitli anlaşma ve mutabakat metinleri imzalandı. Ocak ayındaki temaslarda ekonomik ilişkiler, ticaret ve diğer iş birliği alanları öne çıktı. Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, ortak basın toplantısında Türkiye'nin uluslararası alandaki rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklık çerçevesinde geliştirilmesi, görüşmelerin temel başlıkları arasında yer aldı.