Van'da nitelikli dolandırıcılık, banka hesaplarının üçüncü kişilere kullandırılması ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hesaplarında toplam 2 milyar 359 milyon 884 bin 154 lira 82 kuruş şüpheli para hareketi tespit edildiği açıklanan 14 şüpheliden 11'i tutuklandı. Operasyonda 22 dijital materyal ele geçirildi.

Van'da nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü, soruşturma kapsamında banka hesaplarında toplam 2 milyar 359 milyon 884 bin 154 lira 82 kuruş tutarında şüpheli para hareketi tespit edildiğini açıkladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 11'i tutuklandı.

VAN'DA FARKLI ADRESLERE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri; nitelikli dolandırıcılık, banka hesaplarının üçüncü kişilere kullandırılması ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında banka hesaplarında yüksek miktarda şüpheli para hareketi tespit edildiği açıklanan kişilerin yakalanmasına yönelik 9 Ekim 2026'da Van merkezindeki farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

2 MİLYAR 359 MİLYON TL'LİK ŞÜPHELİ PARA HAREKETİ

Van Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre soruşturma kapsamındaki banka hesaplarında toplam, 2 milyar 359 milyon 884 bin 154 lira 82 kuruş tutarında şüpheli para hareketi tespit edildi.

Söz konusu rakam, hesaplarda gerçekleştiği tespit edilen şüpheli para hareketinin toplam tutarını ifade ediyor.

22 DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında adreslerde arama gerçekleştirildi.

Aramalarda:

19 cep telefonu

2 dizüstü bilgisayar

1 harddisk

olmak üzere toplam 22 dijital materyal ele geçirildi.

Ele geçirilen materyaller soruşturma kapsamında incelemeye alındı.

14 ŞÜPHELİDEN 11'İ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 14 şüphelinin Van Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden, 11'i tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol kararı verilirken 2'si serbest bırakıldı.

VAN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Van Emniyet Müdürlüğü olarak ilimiz genelinde halkımızın can ve mal güvenliği için her türlü olayın önlenmesi ve suça karışmış şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir."