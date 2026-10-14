Toplantının bir diğer gündem maddesini ise Laos'un CICA'ya yeni üye olarak katılımının ilan edilmesi oluşturuyor.

Ayrıca İş Güvenliği ve Sağlığı Alanında İşbirliğine İlişkin Açıklama'nın da kabul edilmesi öngörülüyor.

Zirvede sonuç belgesi niteliği taşıyacak Bakü Deklarasyonu'nun kabul edilmesi bekleniyor.

Toplantıda Asya'nın küresel siyaset ve ekonomi üzerindeki etkisi ile üye ülkeler arasındaki iş birliği imkanlarının değerlendirilmesi öngörülüyor.

Azerbaycan'ın dönem başkanlığı kapsamında belirlediği "Asya'da Daha Güçlü CICA, Bağlantısallık, Dijitalleşme ve Sürdürülebilir Kalkınma" teması zirvenin gündeminde öne çıkacak.

ZİRVENİN TEMASI: BAĞLANTISALLIK VE DİJİTALLEŞME

Zirvede bölgesel güvenlik, ekonomik iş birliği, bağlantısallık ve sürdürülebilir kalkınma gibi konuların ele alınması bekleniyor.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre Fidan'ın zirvede konuşma yapması ve çeşitli ikili görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor.

Bakan Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ev sahipliğinde düzenlenen Asya'da Karşılıklı İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 7. Zirvesi'nin açılışına katıldı. Fidan, Bakü Kongre Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından karşılandı.

Fidan, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi Yedinci Toplantısı'na Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen uluslararası zirvede Türkiye'yi temsil ediyor.

(Foto: İHA)

HAKAN FİDAN ZİRVEDE KONUŞMA YAPACAK

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın zirve kapsamında katılımcılara hitap etmesi ve ikili görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor.

Fidan'ın konuşmasında küresel krizler ve jeopolitik gelişmeler karşısında ortak hareket edilmesinin önemine dikkat çekmesi bekleniyor.

Bakan Fidan'ın istişare, uzlaşı, karşılıklı güven ve bölgesel sahiplenme anlayışına dayanan çözümlerin geliştirilmesi gerektiğini vurgulaması öngörülüyor.

Ayrıca etkin çok taraflı diplomasinin korunması ve güçlendirilmesine öncelik verilmesi gerektiği mesajını vermesi bekleniyor.

GAZZE VE FİLİSTİN MESELESİ GÜNDEMDE

Bakan Fidan'ın zirvedeki konuşmasında Gazze'deki gelişmelere de geniş yer vermesi bekleniyor.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarının aktardığı beklentiye göre Fidan'ın, İsrail'in Gazze'deki eylemlerini soykırım olarak nitelendirerek işgalin genişletilmesi ve insani yardımların yeterli miktarda ulaştırılmasının engellenmesine tepki göstermesi öngörülüyor.

Fidan'ın Filistin halkının karşı karşıya bulunduğu ağır insani koşulların sona erdirilmesi gerektiğini vurgulaması bekleniyor.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM MESAJI VERMESİ BEKLENİYOR

Fidan'ın konuşmasında, İsrail'in Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim faaliyetlerine ve ilhak politikalarına ilişkin Türkiye'nin itirazlarını yinelemesi öngörülüyor.

Bakan Fidan'ın, Barış Planı'nın uygulanmasını engelleyen girişimlerin bölgesel istikrarı olumsuz etkilediği yönündeki değerlendirmelerini paylaşması bekleniyor.

İki devletli çözüm temelinde adil ve kalıcı barışın sağlanması için uluslararası toplumun İsrail üzerindeki baskısını artırması gerektiğini vurgulaması planlanıyor.

ORTA KORİDOR VE KALKINMA YOLU ÖNE ÇIKACAK

Zirvenin önemli başlıklarından birini de bölgesel ulaşım ve ticaret bağlantıları oluşturacak.

Bakan Fidan'ın Türkiye'nin destek verdiği Orta Koridor ve Kalkınma Yolu projelerinin bölgesel ekonomik iş birliğine sağlayabileceği katkılara dikkat çekmesi bekleniyor.

Fidan'ın bu projelerin CICA üyelerinin bulunduğu coğrafyada ekonomik refahı ve istikrarı destekleyebileceğini vurgulaması öngörülüyor.

ORTA KORİDOR İLE KUŞAK VE YOL GİRİŞİMİ

Bakan Fidan'ın üzerinde durması beklenen konular arasında Orta Koridor Girişimi ile Kuşak ve Yol Girişimi'nin uyumlaştırılması da bulunuyor.

Fidan'ın iki girişim arasındaki uyumun bölgesel bağlantısallığı ve ekonomik iş birliğini güçlendirebileceğini belirtmesi planlanıyor.

CICA çatısı altında ekonomi, ticaret, enerji, teknoloji ve ulaştırma alanlarında ortak adımlar atılmasının önemine dikkat çekmesi bekleniyor.

YAPAY ZEKA VE DİJİTAL EGEMENLİK MESAJI

Zirvede dijital dönüşüm ve gelişmekte olan teknolojilerin de ele alınması öngörülüyor.

Bakan Fidan'ın özellikle yapay zeka teknolojilerinin insan odaklı, güvenilir ve ülkelerin dijital egemenliğine saygılı bir anlayışla geliştirilmesi gerektiğini vurgulaması bekleniyor.

Yeni teknolojilere herkesin eşit erişimini sağlayan yaklaşımların önemine işaret etmesi planlanıyor.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE COP31 GÜNDEMDE

Fidan'ın konuşmasında sürdürülebilir kalkınma ve iklim değişikliğiyle mücadele konularına da yer vermesi öngörülüyor.

Küresel çevre sorunları karşısında güçlü siyasi irade ortaya konulması ve somut adımlar atılması gerektiğini vurgulaması bekleniyor.

Bakan Fidan'ın, COP31 ev sahibi ve başkanı olarak Türkiye'nin, iklim değişikliğinin kırılgan bölgeler üzerindeki olumsuz etkileriyle mücadelede öncü rol üstlenmeyi sürdüreceği mesajını vermesi planlanıyor.

ZİRVE MARJINDA İKİLİ GÖRÜŞMELER

Bakan Fidan'ın CICA Zirvesi kapsamında ikili diplomatik temaslarda bulunması da planlanıyor.

Görüşmelerde küresel krizler, bölgesel güvenlik ve ekonomik iş birliği başlıklarının ele alınması bekleniyor.