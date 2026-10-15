Bir süre sonra ise Çelik'in elinde poşetle evden tek başına çıktığı, merdivenden indikten sonra eve doğru baktığı ve ardından siteden ayrıldığı anlar görüntülere yansıdı.

(Foto: İHA)

KARAR DURUŞMASI ANTALYA'DA GÖRÜLDÜ

Davanın karar duruşması Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Duruşmaya tutuklu sanık Hızır Çelik, Hanım Biçer'in ağabeyleri Resul Biçer ve Recep Biçer ile taraf avukatları katıldı.

SANIKTAN SON SAVUNMA

Sanık Hızır Çelik, son savunmasında suçlamalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik, "Cinayet işlemedim, işlemek isteseydim ilk gün gerçekleştirirdim. Soyut bir şey inkar edilebilir ama somut bir şeyin inkar edilmesini anlamıyorum" dedi.

Sanık, savunmasının devamında Hanım Biçer ve ailesine ilişkin çeşitli iddialarda bulundu.

Çelik, "Birini öldürmek istesem inşaat işi yapıyordum, bir yere götürür öldürürdüm. 1 yıl boyunca cinnet halinde yaşadım. Hayatım boyunca çalıştım, hırsızlık yapmadım. Hayatıma yeni düzen kurmak için kız arkadaşım Svetlana var hayatımda. Buradan çıkıp çocuklarımı alıp, yurt dışında yaşamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ UYGULANMADI

Savunmaların tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Hızır Çelik, "kadına ve boşandığı eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, sanığın cezasında haksız tahrik indirimi uygulamadı.

HIRSIZLIK SUÇUNDAN BERAAT

Mahkeme heyeti, Çelik hakkında "kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık" suçundan ise beraat kararı verdi.

Böylece sanık hakkında öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmedilirken ikinci suçlama yönünden beraat kararı çıktı.

"VİCDANIMIZ RAHATLADI"

Duruşmanın ardından Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği adına davayı takip eden avukat Yağmur Burçin Sayın Kurt açıklama yaptı.

Kurt, şunları söyledi:

"Bir önceki celsede mütalaa verilmişti. Mütalaa doğrultusunda haksız tahrik indirimi uygulanmadan emsal niteliğinde bir karar aldık. Bu kararın diğer cinayet dosyalarında da uygulanmasını istiyoruz. Her ne kadar fazlasıyla haksız tahrik indiriminden faydalanmak için maktullere iftiralar atılmış olsa da bu dosyada bunu görmedik. Sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Her ne kadar ölen geri gelmese de vicdanımız rahatladı."