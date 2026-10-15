Hanım Biçer'i öldüren Hızır Çelik'e ağırlaştırılmış müebbet: Mahkeme haksız tahrik indirimi uygulamadı
Antalya'da boşandığı eşi Hanım Biçer'i öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Hızır Çelik, "kadına ve boşandığı eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti haksız tahrik indirimi uygulamazken, Çelik'in "kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık" suçundan beraatine karar verdi.
Antalya'da boşandığı eşi Hanım Biçer'i öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Hızır Çelik hakkındaki davada karar çıktı.
Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Hızır Çelik'i "kadına ve boşandığı eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.
Mahkeme sanığın cezasında haksız tahrik indirimi uygulamadı.
HANIM BİÇER 11 EYLÜL 2025'TE ÖLDÜRÜLDÜ
Olay, 11 Eylül 2025 gecesi Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde meydana geldi.
İddianameye göre Hızır Çelik, boşandığı eşi Hanım Biçer'i ikametinde eşarpla boğarak öldürdü.
Olayın ardından evden ayrılan Çelik'in yaklaşık 16 saat sonra Biçer'in kardeşini arayarak, "Ben kızı öldürdüm, haberiniz olsun" dediği belirtildi.
Çelik daha sonra Yeniköy Polis Amirliğine giderek teslim oldu.
HANIM BİÇER'İN CANSIZ BEDENİ EVDE BULUNDU
İhbarın ardından adrese sevk edilen polis ekipleri Hanım Biçer'in cansız bedenini evde buldu.
Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Biçer'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hızır Çelik tutuklandı.
Çelik'in ilk ifadesinde, "Eve beraber gittik, eski konuları açtı. O esnada kendimi kaybettim, olay gerçekleşti" dediği öğrenildi.
EVE BİRLİKTE GİRDİLER, ÇELİK TEK BAŞINA ÇIKTI
Olay öncesi ve sonrasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de soruşturma dosyasına girdi.
Kayıtlarda Hanım Biçer ile Hızır Çelik'in birlikte siteye girdikleri, Biçer'in kapıyı açmasının ardından ikilinin eve geçtiği görüldü.
Bir süre sonra ise Çelik'in elinde poşetle evden tek başına çıktığı, merdivenden indikten sonra eve doğru baktığı ve ardından siteden ayrıldığı anlar görüntülere yansıdı.
İKİ SUÇTAN DAVA AÇILDI
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Çelik'in Hanım Biçer'i ikametinde eşarpla boğarak öldürdüğü ve ardından Biçer'e ait cep telefonunu alarak olay yerinden ayrıldığı belirtildi.
Çelik hakkında, "kadına ve boşandığı eşe karşı kasten öldürme" ve "kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık" suçlarından dava açıldı.
KARAR DURUŞMASI ANTALYA'DA GÖRÜLDÜ
Davanın karar duruşması Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.
Duruşmaya tutuklu sanık Hızır Çelik, Hanım Biçer'in ağabeyleri Resul Biçer ve Recep Biçer ile taraf avukatları katıldı.
SANIKTAN SON SAVUNMA
Sanık Hızır Çelik, son savunmasında suçlamalara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Çelik, "Cinayet işlemedim, işlemek isteseydim ilk gün gerçekleştirirdim. Soyut bir şey inkar edilebilir ama somut bir şeyin inkar edilmesini anlamıyorum" dedi.
Sanık, savunmasının devamında Hanım Biçer ve ailesine ilişkin çeşitli iddialarda bulundu.
Çelik, "Birini öldürmek istesem inşaat işi yapıyordum, bir yere götürür öldürürdüm. 1 yıl boyunca cinnet halinde yaşadım. Hayatım boyunca çalıştım, hırsızlık yapmadım. Hayatıma yeni düzen kurmak için kız arkadaşım Svetlana var hayatımda. Buradan çıkıp çocuklarımı alıp, yurt dışında yaşamak istiyorum" ifadelerini kullandı.
HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ UYGULANMADI
Savunmaların tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.
Hızır Çelik, "kadına ve boşandığı eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Mahkeme, sanığın cezasında haksız tahrik indirimi uygulamadı.
HIRSIZLIK SUÇUNDAN BERAAT
Mahkeme heyeti, Çelik hakkında "kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık" suçundan ise beraat kararı verdi.
Böylece sanık hakkında öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmedilirken ikinci suçlama yönünden beraat kararı çıktı.
"VİCDANIMIZ RAHATLADI"
Duruşmanın ardından Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği adına davayı takip eden avukat Yağmur Burçin Sayın Kurt açıklama yaptı.
Kurt, şunları söyledi:
"Bir önceki celsede mütalaa verilmişti. Mütalaa doğrultusunda haksız tahrik indirimi uygulanmadan emsal niteliğinde bir karar aldık. Bu kararın diğer cinayet dosyalarında da uygulanmasını istiyoruz. Her ne kadar fazlasıyla haksız tahrik indiriminden faydalanmak için maktullere iftiralar atılmış olsa da bu dosyada bunu görmedik. Sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Her ne kadar ölen geri gelmese de vicdanımız rahatladı."