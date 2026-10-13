Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan diplomasi trafiği! İranlı mevkidaşıyla bölgedeki çatışmaları görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile telefonda görüştü. Görüşmede, devam eden çatışmalara çözüm bulunmasına yönelik çabalar değerlendirildi.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ele alındı, devam eden çatışmalara çözüm bulmaya yönelik çabalar değerlendirildi.