Bursa'da sanal medyadan suç örgütlerine eleman temin ettikleri belirlenen şüphelilere operasyon: 25 gözaltı
Bursa'da sanal medyada suç örgütlerini özendirici paylaşımlar yaptıkları ve silahlı eylemlerde kullanılacak elemanların teminine yönelik faaliyet yürüttükleri belirlenen şüphelilere operasyon düzenlendi. 29 şüpheliye yönelik 29 adresteki eş zamanlı operasyonda 25 kişi gözaltına alındı, aramalarda çok sayıda silah ve fişek ele geçirildi.
Bursa'da sanal medya üzerinden suç örgütlerini özendirici paylaşımlar yaptıkları ve örgütlere eleman teminine yönelik faaliyet yürüttükleri belirlenen şüphelilere operasyon düzenlendi.
29 şüpheliye yönelik 29 adreste gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramalarda çok sayıda tabanca, tüfek ve çeşitli ebatlarda fişek ele geçirildi.
SANAL MEDYA PAYLAŞIMLARI İNCELEMEYE ALINDI
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yürüttü.
Çalışmalarda suç örgütlerini ve örgütsel faaliyetleri özendirici ve övücü nitelikte sanal medya paylaşımları yaptığı belirlenen şüpheliler tespit edildi.
Şüphelilerin, söz konusu yapılar içerisinde yer almak isteyen kişilere yönelik çağrıda bulundukları da belirlendi.
SİLAHLI EYLEMLER İÇİN ELEMAN TEMİNİ İDDİASI
Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin silahlı eylemlerde kullanılacak kişilerin teminine yönelik faaliyetlerde bulundukları belirlendi.
Ekipler, suç teşkil eden paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen 29 şüpheliye yönelik operasyon için harekete geçti.
29 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Bursa'da belirlenen 29 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Kaynak bilgilerde diğer 4 şüphelinin durumuna ilişkin ayrıntı yer almadı.
TABANCA, TÜFEK VE FİŞEKLER ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda tabanca ve tüfek ile çeşitli ebatlarda fişek ele geçirildi.
Ele geçirilen silah ve mühimmatın kesin sayısına ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Gözaltına alınan şüphelilere ilişkin işlemler sürerken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.