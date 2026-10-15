Bursa'da sanal medya üzerinden suç örgütlerini özendirici paylaşımlar yaptıkları ve örgütlere eleman teminine yönelik faaliyet yürüttükleri belirlenen şüphelilere operasyon düzenlendi.

29 şüpheliye yönelik 29 adreste gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda çok sayıda tabanca, tüfek ve çeşitli ebatlarda fişek ele geçirildi.

SANAL MEDYA PAYLAŞIMLARI İNCELEMEYE ALINDI

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yürüttü.

Çalışmalarda suç örgütlerini ve örgütsel faaliyetleri özendirici ve övücü nitelikte sanal medya paylaşımları yaptığı belirlenen şüpheliler tespit edildi.

Şüphelilerin, söz konusu yapılar içerisinde yer almak isteyen kişilere yönelik çağrıda bulundukları da belirlendi.