İstanbul'da sağanak, Sarıyer ve çevresinde etkili oldu. Yağış nedeniyle hasar alan araçlar havadan görüntülendi. (Foto: AA)



AFETİN ARDINDAN SAHA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

İstanbul'da etkili olan kuvvetli sağanak yağış birçok ilçede hayatı olumsuz etkilerken, yollar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı. Yaşanan felaketin ardından bakanlık olarak süreci çok yakından takip ettiklerini belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, teyakkuz halinde olduklarını ve tüm kurumların koordineli bir şekilde çalıştığını ifade etti.

Bakan Göktaş, maalesef iki vatandaşımızın hayatını kaybettiğini belirterek, "Teyakkuz halindeydik, hem valimiz hem bütün kurumlarımız, hem devletin tüm kurumları, afetimiz ve ilgilenen bütün kurumlarımız biz dahil Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak gece boyunca süreci çok yakın takip ettik" ifadelerini kullandı ve afetzede vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sultan Gazi'de iki ailenin ve engelli bir vatandaşın başka bir yere yerleştirildiğini, sosyal yardımlaşma fonu üzerinden acil afet yardım kapsamında bir kaynak aktarımının yapılacağını belirten Bakan Göktaş, "Avansımızı bir an önce geçtik ve inşallah en yakın zamanda hem psikososyal destek ekiplerimizle sahada, aynı zamanda da bu kaynaklarımızı aktaracağımız kaynakla beraber özellikle afetten ilk aşamada etkilenen ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı destekleme amacıyla bir desteğimiz olacak" sözleriyle süreci aktardı.