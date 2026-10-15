Bakan Göktaş'tan sel bölgesi için destek açıklaması: Kaynak aktarılacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'da etkili olan sağanağın ardından afetten etkilenen ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek sağlanacağını açıkladı. Acil afet yardımı kapsamında kaynak aktarımı yapılacağını belirten Göktaş, psikososyal destek ekiplerinin de sahada görev alacağını bildirdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, katıldığı televizyon programında İstanbul'daki sel felaketinin ardından yürütülen çalışmaları, şehit ve engelli yakınlarına yönelik destekleri ve son günlerde ortaya atılan dezenformasyon iddialarını değerlendirdi.
AFETİN ARDINDAN SAHA ÇALIŞMALARI BAŞLADI
İstanbul'da etkili olan kuvvetli sağanak yağış birçok ilçede hayatı olumsuz etkilerken, yollar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı. Yaşanan felaketin ardından bakanlık olarak süreci çok yakından takip ettiklerini belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, teyakkuz halinde olduklarını ve tüm kurumların koordineli bir şekilde çalıştığını ifade etti.
Bakan Göktaş, maalesef iki vatandaşımızın hayatını kaybettiğini belirterek, "Teyakkuz halindeydik, hem valimiz hem bütün kurumlarımız, hem devletin tüm kurumları, afetimiz ve ilgilenen bütün kurumlarımız biz dahil Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak gece boyunca süreci çok yakın takip ettik" ifadelerini kullandı ve afetzede vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Sultan Gazi'de iki ailenin ve engelli bir vatandaşın başka bir yere yerleştirildiğini, sosyal yardımlaşma fonu üzerinden acil afet yardım kapsamında bir kaynak aktarımının yapılacağını belirten Bakan Göktaş, "Avansımızı bir an önce geçtik ve inşallah en yakın zamanda hem psikososyal destek ekiplerimizle sahada, aynı zamanda da bu kaynaklarımızı aktaracağımız kaynakla beraber özellikle afetten ilk aşamada etkilenen ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı destekleme amacıyla bir desteğimiz olacak" sözleriyle süreci aktardı.
"FONLARLA İLGİLİ İDDİALAR TAMAMEN DEZENFORMASYON"
Geçtiğimiz hafta içerisinde muhalefet tarafından atılan fonlar ve bazı iddialarla ilgili olumsuz bir dezenformasyon ve manipülasyona maruz kaldıklarını belirten Bakan Göktaş, bu durumun sadece kendisini değil, Ömer Bolat Ticaret Bakanlığı'nı, hükümeti ve ailesini de hedef aldığını söyledi. Bakan Göktaş, "Tabii ki geçtiğimiz hafta aslında maalesef çok olumsuz bir dezenformasyon ve manipülasyona maruz kaldım. Sadece ben değil aslında Ömer Bolat Ticaret Bakanımız, hükümetimiz genel olarak ve özellikle benim ve ailem üzerinde birtakım vahim iddialar ortaya atıldı" ifadelerini kullandı ve bu iddiaların tamamen karalama ve kara propaganda olduğunu vurguladı.
Kendisiyle ilgili iddialar ortaya atıldığında hemen suç duyurusunda bulunduğunu ve bu süreci hukuki olarak takip etmeye devam edeceklerini belirten Bakan Göktaş, "Biz de tabii ki tepkimizi çok hızlı bir şekilde ortaya koyduk. İvedi bir şekilde yalanlama yayınladık" sözleriyle süreci anlattı.
"ÇAMUR AT İZİ KALSIN" POLİTİKASINA GEÇİT YOK
Bu tür kara propagandalara ve iftiralara hiçbir yerde geçit verilmeyeceğinin altını çizen Bakan Göktaş, "Çamur at izi kalsın politikasına artık karnımız tok. Yani bu tür politikalarla hiçbir yere varılmaz, böyle siyaset yapılmaz" ifadelerini kullandı. Türk milletinin lehine olan çalışmalarına hız vermeden devam edeceklerini belirten Bakan Göktaş, bu tür asılsız iddiaların vatandaş nezdinde hiçbir karşılığı olmadığını ve hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi.