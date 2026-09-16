Test kapsamında Tekirdağ'daki Çorlu Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden havalanan AKINCI, Karadeniz üzerindeki test sahasına intikal etti. Sinop açıklarında gerçekleştirilen atışta gökyüzünde seyreden hedef insansız hava aracı, AKINCI'dan ateşlenen SUNGUR füzesiyle tam isabetle vuruldu. Atışın başarıyla tamamlanmasının ardından AKINCI, planlanan rotasını takip ederek Çorlu'ya geri döndü.

AKINCI'DAN SUNGUR İLE HAVA HEDEFİNE TAM İSABET

Roketsan tarafından geliştirilen SUNGUR Hava Savunma Füzesi'nin AKINCI'dan kullanılması, milli TİHA'nın hava-hava görevlerindeki mühimmat çeşitliliğini genişletti.

AKINCI daha önce KEMANKEŞ 1 Yapay Zekâ Tabanlı Mini Seyir Füzesi ile hava-hava atışları gerçekleştirmiş, Roketsan'ın EREN Yüksek Hızlı Çok Amaçlı Dolanan Mühimmatı ile de hava hedefini başarıyla vurmuştu.

SUNGUR'un da envantere dahil edilmesiyle AKINCI'nın farklı sınıflardaki milli mühimmatlarla hava hedeflerine karşı görev yapabilme kabiliyeti daha da çeşitlendi.