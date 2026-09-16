AKINCI TİHA'dan nefes kesen atış! SUNGUR ile yüksek hızlı hava hedefini tam isabetle vurdu
Türkiye'nin milli savunma sanayii hamlesinde önemli bir test daha başarıyla tamamlandı. Baykar tarafından geliştirilen AKINCI TİHA, Roketsan'ın milli SUNGUR Hava Savunma Füzesi ile gerçekleştirdiği atış testinde yüksek süratli hedef insansız hava aracını tam isabetle vurdu. Başarılı test, AKINCI'nın farklı sınıflardaki milli mühimmatları hava hedeflerine karşı kullanma kabiliyetini bir kez daha ortaya koydu.
Test kapsamında Tekirdağ'daki Çorlu Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden havalanan AKINCI, Karadeniz üzerindeki test sahasına intikal etti. Sinop açıklarında gerçekleştirilen atışta gökyüzünde seyreden hedef insansız hava aracı, AKINCI'dan ateşlenen SUNGUR füzesiyle tam isabetle vuruldu. Atışın başarıyla tamamlanmasının ardından AKINCI, planlanan rotasını takip ederek Çorlu'ya geri döndü.
AKINCI'DAN SUNGUR İLE HAVA HEDEFİNE TAM İSABET
Roketsan tarafından geliştirilen SUNGUR Hava Savunma Füzesi'nin AKINCI'dan kullanılması, milli TİHA'nın hava-hava görevlerindeki mühimmat çeşitliliğini genişletti.
AKINCI daha önce KEMANKEŞ 1 Yapay Zekâ Tabanlı Mini Seyir Füzesi ile hava-hava atışları gerçekleştirmiş, Roketsan'ın EREN Yüksek Hızlı Çok Amaçlı Dolanan Mühimmatı ile de hava hedefini başarıyla vurmuştu.
SUNGUR'un da envantere dahil edilmesiyle AKINCI'nın farklı sınıflardaki milli mühimmatlarla hava hedeflerine karşı görev yapabilme kabiliyeti daha da çeşitlendi.
MİLLİ MÜHİMMAT AİLESİ GENİŞLİYOR
AKINCI'nın geliştirme ve mühimmat entegrasyon çalışmaları kapsamında bugüne kadar çok sayıda milli mühimmat ve mühimmat ailesi platforma entegre edildi.
MAM-L, MAM-T, MAM-C, TOLUN, TEBER, LAÇİN, LGK, HGK, GÖKÇE, GÖZDE, KGK-82-SİHA, İHA-300, İHA-230, İHA-122, ÇAKIR ve EREN gibi farklı mühimmatlarla gerçekleştirilen entegrasyon çalışmaları AKINCI'nın görev yelpazesini genişletti.
KATMANLI HAREKAT KABİLİYETİ
Farklı menzil, güdüm sistemi ve harp başlığı seçeneklerine sahip mühimmatların entegrasyonu, AKINCI'ya farklı hedef türlerine karşı görev yapabilen katmanlı bir harekat ve taarruz kabiliyeti kazandırdı.
SUNGUR ile gerçekleştirilen son atış testi de AKINCI'nın hava hedeflerine yönelik kabiliyetlerinin geliştirilmesinde yeni bir aşama olarak öne çıktı.