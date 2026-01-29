CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'dan Özbekistan mesajı: Acımız da dilimiz de bir | Taşkent'ten Hatay'da 308 konutluk mahalle

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Başkan Erdoğan'dan Özbekistan mesajı: Acımız da dilimiz de bir | Taşkent'ten Hatay'da 308 konutluk mahalle

Başkan Erdoğan Özbek lideri Mirziyoyev ile düzenlenen ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan burada Özbekistan'ın 6 Şubat depremlerinde ilk koşan ülkelerden olduğunu belirterek "Acımız da gönlümüz de dilimiz de bir" dedi. Birlik vurgusu yapan Erdoğan "Yürek yüreğe verdiğimiz müddetçe Allah'ın izniyle içinde bulunduğumuz asra Türk dünyasının mührünü vuracağımızdan eminiz." dedi. Başkan Erdoğan ve Mirziyoyev Hatay'da Taşkent'in inşa ettiği konutların teslim töreninde anahtarları bizzat teslim etti. Ayrıca 2ülke arasında 16 anlaşma imzalandı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine bugün Ankara'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

Türkiye ve Özbekistan arasında çeşitli imzalar atılırken Başkan Erdoğan düzenlenen ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

BAŞKAN ERDOĞAN: ÖZBEKİSTAN İLE TİCARET HACMİMİZİ SON 10 YILDA 3 KAT ARTIRDIK

Mirziyoyev ile Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin dördüncü toplantısını biraz önce tamamladıklarını belirten Erdoğan, Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ve heyetini bu vesileyle ikinci vatanlarında ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bu sene aynı zamanda 1996 yılında imzalanan ebedi dostluk ve işbirliği anlaşmasının 30. yıl dönümünü idrak ettiklerini ifade eden Erdoğan, kardeş ülke Özbekistan'ın Mirziyoyev'in dirayetli ve güçlü liderliğinin yanında, devlet geleneğiyle Orta Asya'nın bölgesel entegrasyonu konusunda öncü rol oynadığını kaydetti.

Fotoğraf-AAFotoğraf-AA

Erdoğan, Özbekistan'ın uluslararası planda giderek yükselen yıldızını yakından takip ettiklerini, bundan mutluluk duyduklarını ve samimiyetle desteklediklerini ifade etti. Türkiye ve Özbekistan arasındaki dayanışmayı geliştirmekle kalmadıklarını, sürekli ileriye taşıyarak kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine yükselttiklerini aktaran Erdoğan, teatisi yapılan anlaşmalarla gelecek döneme ilişkin yol haritasını belirlediklerini söyledi.

Erdoğan, siyasi, ekonomik, kültürel, beşeri ve bölgesel tüm ortak hedeflerin gerçekleştirilmesi için iki ülke kurumlarının işbirliği içinde çalıştığını kaydetti.

TİCARETTE HEDEF 5 MİLYAR DOLAR

Geçen günlerde dışişleri bakanlarının eş başkanlıklarında Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun toplandığını hatırlatan Erdoğan, dışişleri, içişleri, savunma bakanları ile istihbarat teşkilatları başkanlarından oluşan 4+4 mekanizmasının birinci toplantısına da Ankara'da ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ticaret, savunma sanayi, eğitim, kültür gibi alanlarda geçtiğimiz yıllarda birçok projeyi hayata geçirdik. Son 10 yılda ikili ticaret hacmimizi üç kat artırdık. Yeni hedefimiz olan 5 milyar dolara da yakında ulaşacağımıza inanıyorum. Bugün Özbekistan ekonomisinde Şevket kardeşimin liderliğinde, önemli bir yeniden yapılanma sürecine girildiğini memnuniyetle görüyorum. Türk şirketleri, 5 milyar doları aşan yatırımlarıyla halihazırda Özbekistan'da ilk üç yatırımcı arasında yer alıyor. İnşallah daha iyi seviyeleri göreceğiz. Türkiye olarak gerek Özbekistan'ın gerek ata yurdumuz Orta Asya'nın refahına katkı sunma noktasında elimizden geleni yapmaya kararlıyız."

Fotoğraf-AAFotoğraf-AA

Erdoğan, Özbekistan'la aile meclisinin Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde yakın işbirliği içinde olduklarını dile getirerek, geçen yıl kasım ayında Semerkant'ta düzenlenen UNESCO 43. Genel Konferansı'nda 15 Aralık'ın Dünya Türk Dili Ailesi Günü olarak ilan edilmesinde Mirziyoyev'in önemli katkıları olduğunu aktardı.

Erdoğan, büyük Özbek şairi merhum Abdülhamid Süleyman Çolpan'ın "Ey bizi uyandıran üstadımız" diyerek selamladığı İsmail Gaspıralı'nın işaret ettiği "dilde, fikirde, işte birlik" hedefine doğru emin adımlarla ilerleyeceklerini kaydetti.

TÜRK DÜNYASI ASRA MÜHÜR VURACAK!

"Yürek yüreğe verdiğimiz müddetçe Allah'ın izniyle içinde bulunduğumuz asra Türk dünyasının mührünü vuracağımızdan eminiz." diyen Erdoğan, Özbekistan'ın, İsrail'in Gazze ve Filistin'in işgal altındaki diğer bölgelerine yönelik saldırılarında da ilkeli bir tutum sergilediğini vurguladı.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsanlığımızın sınandığı bir dönemde mazlumların yanında cesaretle duran Özbek kardeşlerimi Sayın Cumhurbaşkanı'nın şahsında bir kez daha yürekten tebrik ediyorum. Kardeşim Mirziyoyev'in Özbekistan'daki Filistinliler için sosyal hizmet sağlanmasına matuf bir fon kurma kararını da takdirle karşılıyorum. Özbek kardeşlerimizin konu Türkiye olunca sıkça kullandığı bir ifade var. 'Dilimiz bir, tilimiz bir.' Yani gönlümüz bir, dilimiz bir. Sadece gönlümüz ve dilimiz değil, aynı zamanda acımız da bir, hüznümüz de bir, derdimiz de bir. Mübarek ramazanda, üç sene önce bizzat tecrübe ettik. Özbekistan, 53 binden fazla canımızı toprağa verdiğimiz 6 Şubat depremlerinde yardımımıza koşan ilk ülkelerden biriydi. Özbek kardeşlerimizin depremin haberini alır almaz, milletimiz için nasıl seferber olduğunu biz gayet iyi biliyoruz."

Fotoğraf-AAFotoğraf-AA

"BU PROJEDE BİR ÖZBEK MAHALLESİNİN YER ALMASI BİZİ ZİYADESİYLE MUTLU ETMİŞTİR"

Türk Devletleri Teşkilatı'nın 2023 yılındaki olağanüstü zirvesinde, Özbekistan'ın teklifiyle 6 Şubat'ın, "Afet Kurbanlarını Anma ve Dayanışma Günü" olarak ilan edildiğini hatırlatan Erdoğan, Özbekistan'ın bununla da yetinmediğini, TOKİ tarafından Hatay'ın Arsuz ilçesinde inşa edilen 3 bin 93 konuttan müteşekkil projede, 308 konutun yapımını üstlendiğini belirtti.

Bu projede bir Özbek mahallesinin yer almasının kendilerini ziyadesiyle mutlu ettiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu yerleşim, ebedi kardeşliğimizin kalıcı bir simgesi olmuştur. Birazdan bu konutların teslim törenini Sayın Mirziyoyev ile birlikte video konferans bağlantısıyla yapacağız. Depremzedelerimizin mutluluğunu bizzat paylaşmak üzere şu an burada bulunan ailelerimize yeni yuvalarının anahtarlarını Şevket kardeşimle birlikte teslim edeceğiz. Yeni konutlarımızın ailelerimiz için hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Tabii sadece bununla da yetinmiyoruz. Hatay'a bağlanmadan önce Özbekistan Okulu'nun 'taş koyuş' merasimini yine çevrimiçi olarak gerçekleştireceğiz. Özbekistan'ın yurt dışında ilk kez inşa edeceği bu okul için İstanbul'u tercih etmesi bizleri ayrıca memnun etmiştir."

Fotoğraf-AAFotoğraf-AA

Erdoğan, "Taş koyuş" töreninin de hayırlara vesile olmasını dileyerek, burada eğitim görecek öğrencilere başarılar temennisinde bulundu. Erdoğan, Türkiye'nin en zor günlerinde sergiledikleri dayanışma için tüm Özbeklere teşekkür etti.

İSTANBUL'DAKİ ÖZBEK OKULU İÇİN CANLI BAĞLANTI

İki ülke arasında anlaşmaların imzalanması ile Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in konuşmalarının ardından, İstanbul'daki Özbekistan okulunun "Taş Koyuş" merasimi için canlı bağlantı yapıldı.

HATAY'DA ÖZBEK MAHALLESİNDEKİ KONUTLAR TESLİM EDİLDİ

Erdoğan ve Mirziyoyev daha sonra Özbekistan tarafından Hatay'ın Arsuz ilçesinde inşa edilen konutların açılışına canlı bağlantı ile katıldı.

Arsuz'da Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Özbekistan Cumhuriyeti İnşaat, Konut ve Kamu Hizmetleri Bakan Yardımcısı Davronjon Adilov, TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, AK Parti Hatay Milletvekilleri Kemal Karahan, Adem Yeşildal ve Abdulkadir Özel, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ve diğer katılımcılar hazır bulundu.

Erdoğan, Hatay'daki teslim töreni esnasında konutların deprem bölgesine ayrı bir güzellik kazandırdığını ifade ederek, "Bu konutlarda oturacak depremzede kardeşlerimizle bu konutlar çok daha zengin hale gelecek. Hayırlı olsun, güle güle otursunlar inşallah." dedi.

Erdoğan ve Mirziyoyev daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Hatay'dan gelen 5 depremzede aileye yeni evlerinin anahtarlarını teslim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, anahtar tesliminde ailelerle bir süre sohbet etti.

Tören sonunda, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Erdoğan'dan uygun görmesi halinde depremzede ailelerden bir grubu Nevruz Bayramı'nda 5 gün Özbekistan'da misafir etmek istediklerini söyledi. Erdoğan da Mirziyoyev'in davetine onay verdi.

Programın ardından, Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve eşi Ziroat Mirziyoyeva onuruna yemek verdi.

TAŞKENT'TEN HATAY'DA 308 KONUTLUK MAHALLE

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba asker' diyerek selamladı. Erdoğan, konuğu Mirziyoyev ile Büyük Şeref Salonu'nda hatıra fotoğrafı çektirdi.

ÖZBEKİSTAN CUMHURBAŞKANI MİRZİYOYEV ANKARA'DA

KÜLLİYE'DE RESMİ TÖREN
Ardından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi karşılama töreni gerçekleştirildi. Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in yerlerini almalarının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı. (Foto: AA) (Foto: AA)

Törende, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı tüfekli gösteri yaptı. Tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlerin de yer aldığı törende, 21 pare top atışı yapıldı. Mirziyoyev, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba asker' diyerek selamladı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mirziyoyev, birbirine heyetlerini takdim etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mirziyoyev, merdivenlerde Türkiye ve Özbekistan bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi

(Foto: AA) (Foto: AA)

BAŞKAN ERDOĞAN MİRZİYOYEV İLE GÖRÜŞTÜ
Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü

Görüşmede çeşitli anlaşmalara imza atılacak (AA)Görüşmede çeşitli anlaşmalara imza atılacak (AA)

SIKI SIKIYA TARİHİ BAĞLAR

Mirziyoyev'in ziyareti, yalnızca Türkiye-Özbekistan ikili ilişkilerini değil, tarih bağıyla birbirine sıkı sıkıya bağlı olan iki dost ve kardeş ülkenin bölgesel ve küresel ölçekteki işbirliğini de güçlendirdi.

Kardeşlerin buluşma adresi AnkaraKardeşlerin buluşma adresi Ankara KARDEŞLERİN BULUŞMA ADRESİ ANKARA

#Recep Tayyip Erdoğan
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın