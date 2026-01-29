Başkan Erdoğan'dan Özbekistan mesajı: Acımız da dilimiz de bir | Taşkent'ten Hatay'da 308 konutluk mahalle
Başkan Erdoğan Özbek lideri Mirziyoyev ile düzenlenen ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan burada Özbekistan'ın 6 Şubat depremlerinde ilk koşan ülkelerden olduğunu belirterek "Acımız da gönlümüz de dilimiz de bir" dedi. Birlik vurgusu yapan Erdoğan "Yürek yüreğe verdiğimiz müddetçe Allah'ın izniyle içinde bulunduğumuz asra Türk dünyasının mührünü vuracağımızdan eminiz." dedi. Başkan Erdoğan ve Mirziyoyev Hatay'da Taşkent'in inşa ettiği konutların teslim töreninde anahtarları bizzat teslim etti. Ayrıca 2ülke arasında 16 anlaşma imzalandı.
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine bugün Ankara'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.
Türkiye ve Özbekistan arasında çeşitli imzalar atılırken Başkan Erdoğan düzenlenen ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.
Mirziyoyev ile Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin dördüncü toplantısını biraz önce tamamladıklarını belirten Erdoğan, Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ve heyetini bu vesileyle ikinci vatanlarında ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Bu sene aynı zamanda 1996 yılında imzalanan ebedi dostluk ve işbirliği anlaşmasının 30. yıl dönümünü idrak ettiklerini ifade eden Erdoğan, kardeş ülke Özbekistan'ın Mirziyoyev'in dirayetli ve güçlü liderliğinin yanında, devlet geleneğiyle Orta Asya'nın bölgesel entegrasyonu konusunda öncü rol oynadığını kaydetti.
Erdoğan, Özbekistan'ın uluslararası planda giderek yükselen yıldızını yakından takip ettiklerini, bundan mutluluk duyduklarını ve samimiyetle desteklediklerini ifade etti. Türkiye ve Özbekistan arasındaki dayanışmayı geliştirmekle kalmadıklarını, sürekli ileriye taşıyarak kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine yükselttiklerini aktaran Erdoğan, teatisi yapılan anlaşmalarla gelecek döneme ilişkin yol haritasını belirlediklerini söyledi.
Erdoğan, siyasi, ekonomik, kültürel, beşeri ve bölgesel tüm ortak hedeflerin gerçekleştirilmesi için iki ülke kurumlarının işbirliği içinde çalıştığını kaydetti.
TİCARETTE HEDEF 5 MİLYAR DOLAR
Geçen günlerde dışişleri bakanlarının eş başkanlıklarında Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun toplandığını hatırlatan Erdoğan, dışişleri, içişleri, savunma bakanları ile istihbarat teşkilatları başkanlarından oluşan 4+4 mekanizmasının birinci toplantısına da Ankara'da ev sahipliği yaptıklarını söyledi.
Erdoğan, şöyle devam etti:
"Ticaret, savunma sanayi, eğitim, kültür gibi alanlarda geçtiğimiz yıllarda birçok projeyi hayata geçirdik. Son 10 yılda ikili ticaret hacmimizi üç kat artırdık. Yeni hedefimiz olan 5 milyar dolara da yakında ulaşacağımıza inanıyorum. Bugün Özbekistan ekonomisinde Şevket kardeşimin liderliğinde, önemli bir yeniden yapılanma sürecine girildiğini memnuniyetle görüyorum. Türk şirketleri, 5 milyar doları aşan yatırımlarıyla halihazırda Özbekistan'da ilk üç yatırımcı arasında yer alıyor. İnşallah daha iyi seviyeleri göreceğiz. Türkiye olarak gerek Özbekistan'ın gerek ata yurdumuz Orta Asya'nın refahına katkı sunma noktasında elimizden geleni yapmaya kararlıyız."
Erdoğan, Özbekistan'la aile meclisinin Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde yakın işbirliği içinde olduklarını dile getirerek, geçen yıl kasım ayında Semerkant'ta düzenlenen UNESCO 43. Genel Konferansı'nda 15 Aralık'ın Dünya Türk Dili Ailesi Günü olarak ilan edilmesinde Mirziyoyev'in önemli katkıları olduğunu aktardı.
Erdoğan, büyük Özbek şairi merhum Abdülhamid Süleyman Çolpan'ın "Ey bizi uyandıran üstadımız" diyerek selamladığı İsmail Gaspıralı'nın işaret ettiği "dilde, fikirde, işte birlik" hedefine doğru emin adımlarla ilerleyeceklerini kaydetti.
TÜRK DÜNYASI ASRA MÜHÜR VURACAK!
"Yürek yüreğe verdiğimiz müddetçe Allah'ın izniyle içinde bulunduğumuz asra Türk dünyasının mührünü vuracağımızdan eminiz." diyen Erdoğan, Özbekistan'ın, İsrail'in Gazze ve Filistin'in işgal altındaki diğer bölgelerine yönelik saldırılarında da ilkeli bir tutum sergilediğini vurguladı.
Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İnsanlığımızın sınandığı bir dönemde mazlumların yanında cesaretle duran Özbek kardeşlerimi Sayın Cumhurbaşkanı'nın şahsında bir kez daha yürekten tebrik ediyorum. Kardeşim Mirziyoyev'in Özbekistan'daki Filistinliler için sosyal hizmet sağlanmasına matuf bir fon kurma kararını da takdirle karşılıyorum. Özbek kardeşlerimizin konu Türkiye olunca sıkça kullandığı bir ifade var. 'Dilimiz bir, tilimiz bir.' Yani gönlümüz bir, dilimiz bir. Sadece gönlümüz ve dilimiz değil, aynı zamanda acımız da bir, hüznümüz de bir, derdimiz de bir. Mübarek ramazanda, üç sene önce bizzat tecrübe ettik. Özbekistan, 53 binden fazla canımızı toprağa verdiğimiz 6 Şubat depremlerinde yardımımıza koşan ilk ülkelerden biriydi. Özbek kardeşlerimizin depremin haberini alır almaz, milletimiz için nasıl seferber olduğunu biz gayet iyi biliyoruz."