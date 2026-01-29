Başkan Erdoğan'dan Özbekistan mesajı: Acımız da dilimiz de bir | Taşkent'ten Hatay'da 308 konutluk mahalle

"Bu yerleşim, ebedi kardeşliğimizin kalıcı bir simgesi olmuştur. Birazdan bu konutların teslim törenini Sayın Mirziyoyev ile birlikte video konferans bağlantısıyla yapacağız. Depremzedelerimizin mutluluğunu bizzat paylaşmak üzere şu an burada bulunan ailelerimize yeni yuvalarının anahtarlarını Şevket kardeşimle birlikte teslim edeceğiz. Yeni konutlarımızın ailelerimiz için hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Tabii sadece bununla da yetinmiyoruz. Hatay'a bağlanmadan önce Özbekistan Okulu'nun 'taş koyuş' merasimini yine çevrimiçi olarak gerçekleştireceğiz. Özbekistan'ın yurt dışında ilk kez inşa edeceği bu okul için İstanbul'u tercih etmesi bizleri ayrıca memnun etmiştir."

Bu projede bir Özbek mahallesinin yer almasının kendilerini ziyadesiyle mutlu ettiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

Türk Devletleri Teşkilatı'nın 2023 yılındaki olağanüstü zirvesinde, Özbekistan'ın teklifiyle 6 Şubat'ın, "Afet Kurbanlarını Anma ve Dayanışma Günü" olarak ilan edildiğini hatırlatan Erdoğan, Özbekistan'ın bununla da yetinmediğini, TOKİ tarafından Hatay'ın Arsuz ilçesinde inşa edilen 3 bin 93 konuttan müteşekkil projede, 308 konutun yapımını üstlendiğini belirtti.

Erdoğan, "Taş koyuş" töreninin de hayırlara vesile olmasını dileyerek, burada eğitim görecek öğrencilere başarılar temennisinde bulundu. Erdoğan, Türkiye'nin en zor günlerinde sergiledikleri dayanışma için tüm Özbeklere teşekkür etti.

İSTANBUL'DAKİ ÖZBEK OKULU İÇİN CANLI BAĞLANTI

İki ülke arasında anlaşmaların imzalanması ile Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in konuşmalarının ardından, İstanbul'daki Özbekistan okulunun "Taş Koyuş" merasimi için canlı bağlantı yapıldı.

HATAY'DA ÖZBEK MAHALLESİNDEKİ KONUTLAR TESLİM EDİLDİ

Erdoğan ve Mirziyoyev daha sonra Özbekistan tarafından Hatay'ın Arsuz ilçesinde inşa edilen konutların açılışına canlı bağlantı ile katıldı.

Arsuz'da Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Özbekistan Cumhuriyeti İnşaat, Konut ve Kamu Hizmetleri Bakan Yardımcısı Davronjon Adilov, TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, AK Parti Hatay Milletvekilleri Kemal Karahan, Adem Yeşildal ve Abdulkadir Özel, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ve diğer katılımcılar hazır bulundu.

Erdoğan, Hatay'daki teslim töreni esnasında konutların deprem bölgesine ayrı bir güzellik kazandırdığını ifade ederek, "Bu konutlarda oturacak depremzede kardeşlerimizle bu konutlar çok daha zengin hale gelecek. Hayırlı olsun, güle güle otursunlar inşallah." dedi.

Erdoğan ve Mirziyoyev daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Hatay'dan gelen 5 depremzede aileye yeni evlerinin anahtarlarını teslim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, anahtar tesliminde ailelerle bir süre sohbet etti.

Tören sonunda, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Erdoğan'dan uygun görmesi halinde depremzede ailelerden bir grubu Nevruz Bayramı'nda 5 gün Özbekistan'da misafir etmek istediklerini söyledi. Erdoğan da Mirziyoyev'in davetine onay verdi.

Programın ardından, Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve eşi Ziroat Mirziyoyeva onuruna yemek verdi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba asker' diyerek selamladı. Erdoğan, konuğu Mirziyoyev ile Büyük Şeref Salonu'nda hatıra fotoğrafı çektirdi.

KÜLLİYE'DE RESMİ TÖREN

Ardından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi karşılama töreni gerçekleştirildi. Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in yerlerini almalarının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı. (Foto: AA)

Törende, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı tüfekli gösteri yaptı. Tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlerin de yer aldığı törende, 21 pare top atışı yapıldı. Mirziyoyev, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba asker' diyerek selamladı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mirziyoyev, birbirine heyetlerini takdim etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mirziyoyev, merdivenlerde Türkiye ve Özbekistan bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi

BAŞKAN ERDOĞAN MİRZİYOYEV İLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü