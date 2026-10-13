ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'dan ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a övgü dolu sözler sarf etti. Erdoğan ile dostluğuna vurgu yapan Trump, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan benim harika bir arkadaşım, ona çok büyük saygım var" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'dan ayrıldığı sırada kendisini bekleyen basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki sözleri dikkat çekti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan ilişkisine değinen Trump, iki lider arasındaki dostluğa vurgu yaptı. Erdoğan'a duyduğu saygıyı dile getiren ABD Başkanı, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan benim harika bir arkadaşım, ona çok büyük saygım var" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ı yakın bir dostu olarak nitelendiren Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı'na duyduğu saygıyı açık bir şekilde ifade etti.

İKİ LİDER ARASINDAKİ DOSTLUĞA VURGU

Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki açıklamaları, iki liderin daha önce birbirlerine yönelik kullandıkları dostluk mesajlarını yeniden gündeme getirdi.

ABD Başkanı, geçmişte yaptığı açıklamalarda da Erdoğan ile uzun yıllara dayanan bir dostluklarının bulunduğunu belirtmişti.