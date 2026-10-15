İstanbul'daki felakete ilişkin Bakan Kurum'dan net mesaj: Tek bir mağdur vatandaş bırakmayacağız

İstanbul’da sel felaketi sonrası devlet tüm imkanlarıyla sahaya indi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 273 kilogram yağış düştüğünü, 48 toprak kayması yaşandığını ve 3 bin 57 vatandaşın güvenli alanlara taşındığını açıkladı. Kurum, “Devletimiz milletimizin yanındadır. El birliğiyle tek bir mağdur vatandaş bırakmayacağız” mesajı verdi. Bakan Kurum vatandaşlara tedbir çağrısında bulunarak "Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın" dedi.