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İstanbul'daki felakete ilişkin Bakan Kurum'dan net mesaj: Tek bir mağdur vatandaş bırakmayacağız

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul'daki felakete ilişkin Bakan Kurum'dan net mesaj: Tek bir mağdur vatandaş bırakmayacağız

İstanbul’da sel felaketi sonrası devlet tüm imkanlarıyla sahaya indi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 273 kilogram yağış düştüğünü, 48 toprak kayması yaşandığını ve 3 bin 57 vatandaşın güvenli alanlara taşındığını açıkladı. Kurum, “Devletimiz milletimizin yanındadır. El birliğiyle tek bir mağdur vatandaş bırakmayacağız” mesajı verdi. Bakan Kurum vatandaşlara tedbir çağrısında bulunarak "Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sel felaketinin yaşandığı İstanbul'da önemli açıklamalarda bulundu.

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Sel felaketinin yaşandığı İstanbul'da Afet Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "İstanbul'da 48 toprak kayması vakası gerçekleşti, 53 istinat duvarı aşırı yağış sebebiyle yıkıldı. Koordinasyon merkezine 9 bin 755 ihbar geldi. Birimlerimiz 7 bin 800'üne anında müdahalelerini yaptılar. Şu ana kadar sadece Ayazağa'da 300 iş yeri hasarı, 200 araç hasar tespiti yapıldı. Hasar tespitlerini hafta sonu itibarıyla tamamlamayı hedefliyoruz." dedi.

"DEVLET MİLLETİN YANINDA MAĞDUR KALMAYACAK"

"Devletimiz milletimizin yanındadır. El birliğiyle tek bir mağdur vatandaş bırakmayacağız. Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın." diyen Bakan Kurum vatandaşlara yağışın süreceğini ve zorunlu olmadıkça evden çıkılmaması yönünde çağrıda bulundu.

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