Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında hava ulaşımının geliştirilmesine yönelik temaslar sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da Rusya Federasyonu Ekonomik Kalkınma Bakan Yardımcısı Vladimir Ilichev ve Ulaştırma Bakan Yardımcısı Vladimir Poteshkin ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki uçuşların artırılması ve ulaşım imkanlarının çeşitlendirilmesi konularını görüştü.

Antalya'da gerçekleşen buluşmaya, Türkiye heyetinden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt ile Sivil Havacılık Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Yüksek de katıldı.

Görüşmede ayrıca Tanıtma Genel Müdürü Timuçin Güler, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Dr. Gözde Şahin, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Genel Müdürü Sinan Seha Türkseven ile Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliğinden temsilciler yer aldı.