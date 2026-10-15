Damal Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt görevden uzaklaştırıldı
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Ardahan'ın Damal ilçesi Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt, “rüşvet alma” suçundan tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı.
Ardahan ili Damal Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında "rüşvet alma" suçu nedeniyle tutuklandı.
Çamlıyurt, Hanak Sulh Ceza Hakimliğinin 13 Ekim 2026 tarihli ve 2026/15 sayılı kararıyla tutuklanmasının ardından, geçici tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, kararın geçici bir tedbir kapsamında alındığı belirtilerek kamuoyuna duyuruldu.