Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'ndeki Aliye İzzet Begoviç Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, 6. sınıfa giden bir kız öğrenci ile aynı sınıfa giden bir başka kız öğrenci arasında dedikodu tartışması çıktı.

Saldırgan öğrenci Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. (Fotoğraf: İHA)

Teneffüste arkadaşının yanına giden öğrenci, "Sen benim dedikodumu yaptın" diyerek evden çantasına koyup okula getirdiği ekmek bıçağıyla arkadaşını kolundan yaraladı. Diğer öğrencilerin durumu öğretmenlerine bildirmesi üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kolundan hafif yaralanan öğrenci, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Saldırgan öğrenci ise polis ekiplerince Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. Olay nedeniyle okulda eğitim öğretime 1 günlüğüne ara verildi.