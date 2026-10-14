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Ortaokulda kız öğrenciler arasında dedikodu kavgası! Arkadaşını ekmek bıçağıyla yaraladı

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ortaokulda kız öğrenciler arasında dedikodu kavgası! Arkadaşını ekmek bıçağıyla yaraladı

Adana'da ortaokula giden bir kız öğrenci, "Sen benim dedikodumu yaptın" diyerek arkadaşını evden getirdiği ekmek bıçağıyla yaraladı. Olay nedeniyle okulda eğitim öğretime 1 günlüğüne ara verildi.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'ndeki Aliye İzzet Begoviç Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, 6. sınıfa giden bir kız öğrenci ile aynı sınıfa giden bir başka kız öğrenci arasında dedikodu tartışması çıktı.

Saldırgan öğrenci Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. (Fotoğraf: İHA)Saldırgan öğrenci Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. (Fotoğraf: İHA)

Teneffüste arkadaşının yanına giden öğrenci, "Sen benim dedikodumu yaptın" diyerek evden çantasına koyup okula getirdiği ekmek bıçağıyla arkadaşını kolundan yaraladı. Diğer öğrencilerin durumu öğretmenlerine bildirmesi üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kolundan hafif yaralanan öğrenci, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Saldırgan öğrenci ise polis ekiplerince Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. Olay nedeniyle okulda eğitim öğretime 1 günlüğüne ara verildi.

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#Adana #Okul
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