Okula saldırı paylaşımına soruşturma: Ses kaydı polisi harekete geçirdi
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
|
İstanbul Başakşehir’de bir okula saldırı düzenleneceğine ilişkin ses kaydını sosyal medya platformlarında paylaşan 17 yaşındaki S.K. hakkında adli işlem başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, paylaşım üzerine çalışma başlatırken, S.K. hakkında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.
Sosyal medya platformlarında ilçedeki bir okula saldırı düzenleneceğine ilişkin ses kaydı paylaşılması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemeler sonucunda ses kaydını paylaştığı belirtilen 17 yaşındaki S.K. tespit edildi.
17 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM
Emniyet ekiplerinin çalışmasının ardından S.K. hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.