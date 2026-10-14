Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesine ilişkin davada mahkeme, sanıklar hakkındaki imza şeklindeki adli kontrol tedbirlerini kaldırırken il dışına çıkış yasaklarının ise devamına karar verdi. Hablemitoğlu'nun öldürüldüğü gün alışveriş yaptığı marketin güvenlik kamerası görüntülerine ilişkin de yeni bir gelişme yaşandı.

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Necip Hablemitoğlu'nun Ankara'daki evinin önünde öldürülmesine ilişkin 10 sanığın yargılanmasına Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Duruşmaya, başka bir davadan hükümlü Enver Altaylı ile Nuri Gökhan Bozkır, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Tutuksuz sanıklar Levent Göktaş, Fikret Emek, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, Aydın Köstem ve Mehmet Narin ise salonda hazır bulundu. Sabah gazetesinden Nazrin Malikova'nın haberine göre mahkeme başkanı, Atatürkçü Düşünce Derneğinin Eskişehir'de düzenlediği konferans ile Hablemitoğlu'nun öldürüldüğü gün alışveriş yaptığı markete ait güvenlik kamerası görüntülerindeki şüphelilerin araştırılmasına ilişkin soruşturma kapsamında Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliğinden henüz yanıt gelmediğini belirterek müşteki avukatlarına söz verdi.

SORUŞTURMA DOSYASININ BEKLENMESİNİ İSTEDİLER

Avukat Ersan Barkın, güvenlik kamerası görüntülerine ilişkin soruşturma dosyasının beklenmesini istedi. Cumhuriyet savcısı ise adli kontrol tedbirlerinin devamını ve soruşturma dosyasının beklenmesini talep etti. Söz hakkı verilen sanıklar, adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını isterken sanık avukatları müvekkilleri hakkındaki il dışına çıkış yasağının kaldırılması talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, imza şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar verirken il dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmetti. Ayrıca mahkeme, güvenlik kamerası görüntülerine ilişkin soruşturma dosyasının beklenmesine karar verdi. Duruşma, 24 Mart 2027'ye ertelendi.