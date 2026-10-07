Edirne'de ortaokul öğrencisi okula silah getirdi! Ailesi gözaltında

Edirne’de bir ortaokulda 8. sınıf öğrencisinin çantasında kurusıkı tabanca bulundu. Sınıf arkadaşlarının durumu fark ederek okul yönetimine bildirmesi üzerine öğrenci ve ailesi gözaltına alındı.