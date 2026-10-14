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İstanbul'da sahte alkol ve kaçak tütün operasyonu! 6 gözaltı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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İstanbul'da sahte alkol ve kaçak tütün operasyonu! 6 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkollü içki üretiminin ve kaçak tütün ticaretinin önlenmesine ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Etil ve metil alkolden sahte içki üreten şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler, Başakşehir, Pendik, Zeytinburnu ve Tuzla ilçelerinde tespit edilen 3 araç, 1 depo ve 1 işletmeye düzenledikleri operasyonda 6 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda ise 4 bin 25 litre sahte alkollü içki, 100 kilogram karbon ham maddesi, 2 filtreleme cihazı, 68 elektronik sigara, 402 paket bandrolsüz sigara, 2 kilo 528 gram kaçak tütün ile bin 800 doldurulmuş makaron (filtreli sigara kâğıdı) ele geçirildi. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

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