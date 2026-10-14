Ticaret Bakanlığı, internetten satılan hamburger, döner, iskender ve köfte gibi ürünlerde gramaj bilgisinin eksik olduğuna yönelik şikayetlerin ardından harekete geçti. İlgili federasyonlara yazı gönderen Bakanlık, dijital mecralarda satışa sunulan ürünlerde kullanılan kırmızı ve beyaz et miktarının doğru ve eksiksiz gösterilmesini istedi.

İnternet üzerinden yemek siparişi veren tüketicileri yakından ilgilendiren yeni bir adım atıldı. Ticaret Bakanlığı, hamburgerden dönere, iskenderden köfteye kadar tüketime hazır et ürünlerinde gramaj bilgisinin tüketiciye doğru ve eksiksiz sunulması için harekete geçti. Sabah'ta yer alan habere göre, tüketici şikayetlerinin ardından ilgili federasyonlara yazı gönderen Bakanlık, işletmelerin ve dijital platformların gramaj bilgilerinin ürün tanıtımlarında yer almasına yönelik çalışmalarını ivedilikle tamamlamasını istedi. TÜKETİCİLER GRAMAJ BİLGİSİ İÇİN ŞİKAYETTE BULUNDU Bakanlığın harekete geçmesinde tüketicilerden gelen şikayetler etkili oldu. İnternet üzerinden satılan bazı hamburger, döner, iskender ve köfte gibi ürünlerin tanıtımlarında kullanılan et miktarının belirtilmediğini gören tüketiciler durumu Bakanlığa bildirdi. Şikayetlerin ardından online yemek satışlarında tüketicilere sunulan bilgiler mercek altına alındı.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi) BAKANLIKTAN FEDERASYONLARA YAZI Ticaret Bakanlığı, gramaj bilgilerindeki eksikliklere ilişkin ilgili federasyonlara yazı gönderdi. Yazıda, tüketime hazır kırmızı ve beyaz et içeren ürünlerin bir bölümünde gramaj bilgisinin bulunduğu ancak bazı ürünlerde bu bilginin eksik sunulduğu veya hiç belirtilmediği ifade edildi. Bakanlık, ilgili işletmelerin ve online sipariş platformlarının gerekli düzenlemeleri yapmasını istedi.