Sağlık Bakanlığı tütün düzenlemesi taslağını Külliye'ye taşıdı! Paketler tek tip, tüketim yerleri sınırlandı
Sağlık Bakanlığı, sigara, tütün mamulleri, elektronik sigaralar ve ısıtılmış tütün ürünlerine yönelik çok radikal kısıtlamalar içeren yeni bir yasa taslağı hazırladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bu ay ele alınacak düzenlemeyle birlikte, Türkiye'nin 1 Ocak 2040 tarihinden itibaren tamamen "dumansız" bir ülkeye dönüştürülmesi hedefleniyor.
Sağlık Bakanlığı, sigara ve diğer tütün ürünlerinin satışına ve kullanımına yönelik yeni sınırlamalar içeren bir taslak hazırladı. Düzenleme; klasik tütün ürünlerinin yanı sıra elektronik sigaraları, ısıtılmış tütün ürünlerini ve yeni nesil ürünleri de kapsayacak. Taslağın bu ayın üçüncü ya da son haftasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılması planlanan toplantıda ele alınması öngörülüyor.
AK Parti TBMM Grubu, Bakanlığın hazırladığı taslak üzerinde ekim ayında çalışacak. Düzenlemenin kasımda önce TBMM Sağlık Komisyonunda, ardından Genel Kurulda görüşülmesi hedefleniyor. Taslaktaki hükümlerin yasalaşması halinde tütün ürünlerinin satışından tüketilebileceği alanlara kadar birçok başlıkta yeni dönem başlayacak.
TÜTÜN ÜRÜNLERİ GÖRÜNMEYEN DOLAPLARDA TUTULACAK
Taslağa göre sigara ve diğer tütün ürünleri, satış noktalarında kapalı ve dışarıdan görünmeyecek dolaplarda bulundurulacak. Ürünlerin tüketicinin doğrudan görebileceği şekilde sergilenmesine izin verilmeyecek. Satış işlemlerinde elektronik sistem üzerinden yaş doğrulaması yapılacak.
Sigara paketlerinin boyutları ve şekilleri de standart hale getirilecek. Paketlerde marka logosu ve sembol kullanılmayacak. Tek tip paket uygulamasıyla ürünlerin görünürlüğünün ve marka etkisinin azaltılması amaçlanıyor.