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Sağlık Bakanlığı tütün düzenlemesi taslağını Külliye'ye taşıdı! Paketler tek tip, tüketim yerleri sınırlandı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Sağlık Bakanlığı tütün düzenlemesi taslağını Külliye'ye taşıdı! Paketler tek tip, tüketim yerleri sınırlandı

Sağlık Bakanlığı, sigara, tütün mamulleri, elektronik sigaralar ve ısıtılmış tütün ürünlerine yönelik çok radikal kısıtlamalar içeren yeni bir yasa taslağı hazırladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bu ay ele alınacak düzenlemeyle birlikte, Türkiye'nin 1 Ocak 2040 tarihinden itibaren tamamen "dumansız" bir ülkeye dönüştürülmesi hedefleniyor.

Sağlık Bakanlığı, sigara ve diğer tütün ürünlerinin satışına ve kullanımına yönelik yeni sınırlamalar içeren bir taslak hazırladı. Düzenleme; klasik tütün ürünlerinin yanı sıra elektronik sigaraları, ısıtılmış tütün ürünlerini ve yeni nesil ürünleri de kapsayacak. Taslağın bu ayın üçüncü ya da son haftasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılması planlanan toplantıda ele alınması öngörülüyor.

Sağlık Bakanlığı tütün düzenlemesi taslağını Külliye'ye taşıdı! Paketler tek tip, tüketim yerleri sınırlandı - 1

AK Parti TBMM Grubu, Bakanlığın hazırladığı taslak üzerinde ekim ayında çalışacak. Düzenlemenin kasımda önce TBMM Sağlık Komisyonunda, ardından Genel Kurulda görüşülmesi hedefleniyor. Taslaktaki hükümlerin yasalaşması halinde tütün ürünlerinin satışından tüketilebileceği alanlara kadar birçok başlıkta yeni dönem başlayacak.

Sağlık Bakanlığı tütün düzenlemesi taslağını Külliye'ye taşıdı! Paketler tek tip, tüketim yerleri sınırlandı - 2

TÜTÜN ÜRÜNLERİ GÖRÜNMEYEN DOLAPLARDA TUTULACAK

Taslağa göre sigara ve diğer tütün ürünleri, satış noktalarında kapalı ve dışarıdan görünmeyecek dolaplarda bulundurulacak. Ürünlerin tüketicinin doğrudan görebileceği şekilde sergilenmesine izin verilmeyecek. Satış işlemlerinde elektronik sistem üzerinden yaş doğrulaması yapılacak.

Sigara paketlerinin boyutları ve şekilleri de standart hale getirilecek. Paketlerde marka logosu ve sembol kullanılmayacak. Tek tip paket uygulamasıyla ürünlerin görünürlüğünün ve marka etkisinin azaltılması amaçlanıyor.

Sağlık Bakanlığı tütün düzenlemesi taslağını Külliye'ye taşıdı! Paketler tek tip, tüketim yerleri sınırlandı - 3

PARK, PLAJ VE SPOR ALANLARINDA SİGARA YASAĞI

Taslak, sigara tüketimine izin verilen açık alanların kapsamını da yeniden düzenliyor. Çocuk parkları, spor alanları ve plajlar gibi açık alanlarda sigara içilmesi yasaklanacak.

Yeme-içme işletmelerinde tütün ürünleri yalnızca özel olarak ayrılan izole alanlarda tüketilebilecek. Bu alanların işletmenin toplam büyüklüğünün yüzde 10'unu geçmemesi ve en fazla 20 metrekare olması gerekecek. Dışarıdan görünmeyecek şekilde tasarlanacak alanlarda müşterilere servis yapılmayacak.

Sağlık Bakanlığı tütün düzenlemesi taslağını Külliye'ye taşıdı! Paketler tek tip, tüketim yerleri sınırlandı - 4

Otellerde de sigara ve diğer tütün ürünlerini kullanan müşteriler için özel odalar oluşturulacak. Böylece tütün tüketilen bölümler ile dumansız alanların tamamen birbirinden ayrılması hedeflenecek.

OKUL VE HASTANE ÇEVRELERİNDE SINIR GENİŞLEYECEK

Okulların, hastanelerin, kamu binalarının ve ibadethanelerin çevresinde uygulanan sigara sınırlamaları genişletilecek. Düzenleme kapsamında bu yapıların girişlerinde ve önlerinde tütün ürünü kullanımına yönelik yeni mesafe ve alan kuralları uygulanacak.

Sağlık Bakanlığı tütün düzenlemesi taslağını Külliye'ye taşıdı! Paketler tek tip, tüketim yerleri sınırlandı - 5

Sabah'ın haberine göre, taslakta uzun vadeli "dumansız Türkiye" hedefi de yer aldı. Buna göre 1 Ocak 2040'tan itibaren tütün ürünlerinin satılması veya tüketim amacıyla başkalarına sunulması yasaklanacak. Söz konusu hükümler henüz taslak aşamasında bulunuyor; kapsam ve uygulama takvimi TBMM'de yapılacak çalışmalar sırasında son şeklini alacak.

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