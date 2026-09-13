Yeme-içme işletmelerinde tütün ürünleri yalnızca özel olarak ayrılan izole alanlarda tüketilebilecek. Bu alanların işletmenin toplam büyüklüğünün yüzde 10'unu geçmemesi ve en fazla 20 metrekare olması gerekecek. Dışarıdan görünmeyecek şekilde tasarlanacak alanlarda müşterilere servis yapılmayacak.

Taslak, sigara tüketimine izin verilen açık alanların kapsamını da yeniden düzenliyor. Çocuk parkları, spor alanları ve plajlar gibi açık alanlarda sigara içilmesi yasaklanacak.

Otellerde de sigara ve diğer tütün ürünlerini kullanan müşteriler için özel odalar oluşturulacak. Böylece tütün tüketilen bölümler ile dumansız alanların tamamen birbirinden ayrılması hedeflenecek.

OKUL VE HASTANE ÇEVRELERİNDE SINIR GENİŞLEYECEK

Okulların, hastanelerin, kamu binalarının ve ibadethanelerin çevresinde uygulanan sigara sınırlamaları genişletilecek. Düzenleme kapsamında bu yapıların girişlerinde ve önlerinde tütün ürünü kullanımına yönelik yeni mesafe ve alan kuralları uygulanacak.