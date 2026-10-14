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Pençe-Kilit bölgesinden acı haber: Piyade Uzman Çavuş Mustafa Aslan şehit oldu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Pençe-Kilit bölgesinden acı haber: Piyade Uzman Çavuş Mustafa Aslan şehit oldu

MSB, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde meydana gelen silah kazasında yaralanan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Aslan’ın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 14 Ekim’de şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde görevli Piyade Uzman Çavuş Mustafa Aslan'ın, meydana gelen silah kazasında yaralandığını ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

MSB'den yapılan açıklama şöyle: "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde görevli kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mustafa Aslan, meydana gelen silah kazasında yaralanmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 14 Ekim'de şehit olmuştur."

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