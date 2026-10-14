Hamdullah Yaman’ın boğazını kesen sanıktan ilginç savunma: Öldürme niyetim yoktu

Kanlar içinde yere yığılan Yaman için çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kestel Devlet Hastanesine kaldırılan Yaman, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

İddiaya göre Karapınar Parkı'nda oturan Maşallah Tan ve 20 yaşındaki Mücahit Sertkaya ile motosikletle bölgeden geçen Hamdullah Yaman arasında küfür nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında Yaman, boğazından bıçaklandı.

Bursa'da Hamdullah Yaman'ın öldürülmesine ilişkin davada sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. (Foto: İHA)

OLAYIN ARDINDAN POLİSE TESLİM OLDU

Olayın ardından kaçan Maşallah Tan'ın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Mücahit Sertkaya gözaltına alınırken, Tan ise daha sonra polise teslim oldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Tan tutuklandı, Sertkaya hakkında ise ev hapsi kararı verildi. Sertkaya da davanın ilk duruşmasında tutuklandı.

TANIK: "POLİS BENİ ÇAĞIRMADIĞI İÇİN İFADE VERMEDİM"

Sanıkların "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın duruşması, Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Tutuklu sanıklar ve taraf avukatlarının katıldığı duruşmada daha önce ifadesi alınmayan tanık M.K. dinlendi.

Mahkeme başkanının neden daha önce polise ifade vermediğini sorması üzerine M.K., "Polis beni çağırmadığı için ifade vermedim. Daha sonra avukata ifade vermek istediğimi söyledim. Bunun üzerine mahkemeye geldim" dedi.

"MÜCAHİT İLE BİRLİKTE AMBULANSA BİNDİRDİK"

Olay günü berberden çıktıktan sonra evine yürüdüğünü anlatan M.K., parkın yakınında K.E. ile karşılaştığını belirtti.

M.K., yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Parka yaklaştığımda K.E.'yi gördüm ve selam verdim. O da telaşlı bir şekilde, 'İleride kavga olmuş, biri ölmüş' dedi. Ben de oraya doğru koştum ve Mücahit Sertkaya'yı gördüm. Ona ne olduğunu sorunca, 'Görmüyor musun?' dedi. Mücahit daha sonra 'Acil müdahale yapmayı biliyor musun?' diye sorunca bilmediğimi belirttim. Ambulansı aramasını söyledim. Sağlıkçılar gelince Mücahit ile birlikte rahmetliyi ambulansa bindirdik."

Yaman ile sanıklar arasında önceden husumet bulunup bulunmadığı sorulan M.K., "Rahmetli ile aralarında husumet olup olmadığını bilmiyorum. Mücahit ile araları iyiydi" yanıtını verdi.

OLAYIN TANIĞI KONUŞTU: "MAŞALLAH ALKOLLÜYDÜ, KÜFRETTİ"

Olay sırasında Hamdullah Yaman'ın kullandığı motosiklette bulunan K.E. de mahkemede tanık olarak dinlendi.

Olaydaki kişilerin tamamının arkadaşı olduğunu belirten K.E., tartışmanın nasıl başladığını şöyle anlattı:

"Olaya karışan herkes benim arkadaşımdır. Olay günü Hamdullah ile birlikte motosikletle ilerliyorduk. Maşallah denk geldi. Maşallah alkollüydü, küfretti. Motosikletten indik. Maşallah ile Hamdullah tartışmaya başladı. Ben motosikleti çektikten sonra ayırmaya başladım. Maşallah'ı ayırdım. O sırada Mücahit geldi ve benim Maşallah ile kavga ettiğimi sanıp bizi ayırdı. O sırada Maşallah, Hamdullah'a doğru gidince Mücahit de onları ayırmaya gitti. O sırada Hamdullah'ta kan gördüm. Mücahit, 'Ne yaptın?' diye bağırıyordu. Hemen tampon yapmaya başladı. Sonra Maşallah yürüyerek gitti. Mücahit, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı, sonra da ambulans geldi."