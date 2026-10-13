Adana'da kuyumcu Zahir Cız'ın öldürüldüğü silahlı saldırının ardından şüphelinin jet ski ile Yunanistan'a kaçmayı planladığı ortaya çıktı. Polis ekiplerinin yaklaşık 2 bin kilometrelik güzergahı inceleyerek yürüttüğü soruşturmada 10 şüpheli tutuklandı.

Adana'da bir kuyumcunun hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından başlatılan soruşturma, şehirler arası uzanan bir kaçış planını ortaya çıkardı. Saldırıdan sonra farklı adreslerde saklandığı belirlenen şüphelinin Aydın'ın Kuşadası ilçesine giderek buradan deniz yoluyla yurt dışına çıkmayı planladığı tespit edildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 2 bin kilometrelik güzergaha ait güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelinin izini sürdü. Soruşturmada saldırının bir suç örgütüyle yaşanan husumetle bağlantılı olduğu değerlendirilirken, kaçışa yardım ettikleri öne sürülen kişiler de belirlendi.

Adana'da kuyumcu Zahir Cız'ın öldürüldüğü saldırının ardından polis geniş çaplı soruşturma başlattı. (Foto: İHA) İŞ YERİNDE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI Olay, 4 Ekim'de Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 66 yaşındaki kuyumcu Zahir Cız, evinin alt katında bulunan iş yerinde 29 yaşındaki H.A. ile oturduğu sırada silahlı saldırıya uğradı. İş yerine gelen saldırgan, tabancayla yaklaşık 8 el ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Zahir Cız başından, H.A. ise karın bölgesinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Zahir Cız, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cız'ın cenazesi Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi. Saldırıda yaralanan H.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. CİNAYETİN ARKASINDAN ÖRGÜT HUSUMETİ ÇIKTI Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırganı yakalamak için özel ekip oluşturdu. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, saldırıyı gerçekleştirdiği değerlendirilen kişinin 22 yaşındaki Osman A. olduğunu belirledi. Soruşturma kapsamında cinayetin, Zahir Cız ile "Bayrağalar" olarak bilinen suç örgütü arasındaki husumetten kaynaklandığı tespit edildi. Yaklaşık iki yıl önce örgütün elebaşlarından Fırat Çelik'in Zahir Cız'ı görüntülü arayarak tehdit ettiği bilgisine ulaşıldı. Yaralama ve hırsızlık gibi suçlardan hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Osman A.'nın yurt dışındaki örgüt bağlantılarından cinayet talimatı aldığı ve saldırıdan sonra yurt dışına kaçırılacağının kendisine vaat edildiği belirlendi.

Şüphelinin Kuşadası'ndan jet ski ile Yunanistan'a bağlı Sisam Adası'na geçmeyi planladığı tespit edildi. (Foto: İHA) 2 BİN KİLOMETRELİK GÜZERGAH ADIM ADIM İNCELENDİ Cinayetin ardından izini kaybettirmeye çalışan Osman A.'nın kaçış güzergahı, polis ekiplerinin güvenlik kamerası incelemeleriyle ortaya çıkarıldı. Şüphelinin saldırının ardından motosikletiyle Seyhan ilçesindeki İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan bir eve gittiği belirlendi. Buradan taksiyle Söğütlü Mahallesi'ndeki bir portakal bahçesine geçen Osman A.'nın bir süre burada saklandığı, ardından başka bir taksiyle Küçükdikili Mahallesi'ndeki bir eve götürüldüğü tespit edildi. Bir gece bu evde kalan şüphelinin daha sonra başka bir araçla Demetevler Mahallesi'ndeki bir adrese geçtiği anlaşıldı. Polis ekipleri, Osman A.'nın buradan taksiyle Öğretmenler Bulvarı'na götürüldüğünü ve Aydın'a giden şehirlerarası otobüse bindirildiğini belirledi. KAÇIŞ PLANININ SON AŞAMASI JET SKİYDİ Şüphelinin izini Aydın'a kadar süren cinayet dedektifleri, kaçış planının son aşamasını da ortaya çıkardı. Polisin tespitlerine göre Osman A., Kuşadası'ndan jet ski ile Yunanistan'a bağlı Sisam Adası'na geçmeyi planlıyordu. Yaklaşık 30-35 kilometrelik deniz yolculuğuyla yurt dışına kaçmayı hedeflediği belirlenen şüphelinin, Kuşadası'ndaki bir otelde saklandığı tespit edildi. Bunun üzerine polis ekipleri otele operasyon düzenledi. Ekipleri fark ederek kaçmaya çalışan Osman A., kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı.