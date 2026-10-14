İzmir'de bir kişi, akrabasının aynı gün içinde kendisine çok sayıda mesaj gönderdiğini ileri sürerek şikayette bulundu. Şikayetçi, dilekçesinde, rehberinde kayıtlı olmayan numaradan gönderilen mesajları önce gönderen kişiyi öğrenmek için cevapladığını, öğrendikten sonra da rahatsız edilmek istemediğini belirttiğini, buna rağmen mesajların devam ettiğini iddia etti. İzmir 3. Asliye Ceza Mahkemesinde aynı gün içinde akrabasına 45 mesaj gönderen sanık hakkında "Kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan dava açıldı. Yargılama sonucunda, şikayetçinin rahatsız edilmek istemediğini belirtmesine rağmen eylemini sürdürdüğü değerlendirilen sanık hakkında 2 ay 15 gün hapis cezası verildi.

İSTİNAF BERAAT KARARI VERDİ

Sanığın karara itiraz etmesi üzerine dosya, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 25. Ceza Dairesine taşındı. İstinaf mahkemesi, taraflar arasında karşılıklı yazışmalar bulunduğunu, sanığın konuşmanın sonunda "Rahatsız olduysan asla mesaj atmam." dediğini, mesajların aynı gün gönderildiğini ve sonrasında başka mesaj atılmadığını belirtti. Mahkeme, sanığın sırf karşı tarafın huzur ve sükununu bozmak amacıyla hareket ettiğinin ve suçun oluşması için gerekli "ısrar" unsurunun gerçekleştiğinin kabul edilemeyeceği gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını kaldırarak beraat hükmü kurdu.