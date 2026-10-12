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Yargıtay'dan 2. el araç alım satımında kuralları değiştirecek kilometre kararı!

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Yıllardır hayalini kurduğu otomobili alan tüketici, aracın kilometresinin düşürüldüğünü öğrenince hayatının şokunu yaşadı. Soluğu savcılıkta alan vatandaş, savcılığın, alıcının kilometre kayıtlarını kendisinin sorgulayabileceğini belirterek kovuşturmaya yer olmadığına karar vermesiyle adeta yıkıldı. Mağdur vatandaşı sevindiren haber ise Yargıtay'dan geldi. İşte otomobil alıp satacak herkesi ilgilendiren kararın detayları.

Yargıtay'dan 2. el araç alım satımında kuralları değiştirecek kilometre kararı! 1

Sıfır otomobil almaya gücü yetmeyen vatandaşlar 2. el piyasasına yöneliyor. Ödeme yönteminden ekspertize kadar alınan onca tedbire rağmen art niyetli satıcılar, yıllardır "araç alma hayali" kuran vatandaşların dünyalarını başlarına yıkıyor.

Yargıtay'dan 2. el araç alım satımında kuralları değiştirecek kilometre kararı! 2

Eşiyle birlikte yıllarca çalışmasının karşılığında biriktirdikleri parayla 65 bin kilometredeki araç için satıcı şirketle anlaşan B.D., noter satışından bir süre sonra aracın gerçek kilometresinin 251 bin olduğunu tespit etti.

Yargıtay'dan 2. el araç alım satımında kuralları değiştirecek kilometre kararı! 3

Satıcı şirket yöneticisiyle yaptığı görüşmeden bir netice alamayan B.D., Cumhuriyet savcılığının yolunu tuttu. Dolandırıldığını öne süren mağdur tüketiciye savcılıktan şok bir cevap geldi. Savcılık, alıcının kilometre kayıtlarını kendisinin sorgulayabileceğini belirterek kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Karara karşı sulh ceza hâkimliğine yapılan itiraz da geri çevrilince karar kesinleşti.

Yargıtay'dan 2. el araç alım satımında kuralları değiştirecek kilometre kararı! 4

YARGITAY YASAYA AYKIRI OLDUĞUNA HÜKMETTİ

Adalet Bakanlığı, kararda bir anormallik olduğunu belirleyince kanun yararına kararın bozulması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Başsavcılık, dosyayı Yargıtay 11. Ceza Dairesine gönderdi. Yargıtay 11. Ceza Dairesi, satıcı konumundaki kişiler hakkındaki dolandırıcılık iddialarının "alıcının sorumluluğu" denilerek soruşturulmamasının yasaya aykırı olduğuna hükmetti.

Yargıtay'dan 2. el araç alım satımında kuralları değiştirecek kilometre kararı! 5

Kararın eksik araştırmaya dayandığına dikkat çeken Yargıtay 11. Ceza Dairesi, kilometre düşürmenin basit bir kontrolle anlaşılıp anlaşılamayacağı, muayene kayıtları, aracın piyasa değeri ve satış geçmişi incelenmeden bir hükme varılamayacağına işaret etti. Kararda doğrudan "dolandırıcılık oluşmuştur" denilmezken "alıcı sorgulayabilirdi" gerekçesi tek başına yeterli bulunmadı.

Yargıtay'dan 2. el araç alım satımında kuralları değiştirecek kilometre kararı! 6

Kilometresi düşürülmüş araç satışlarına yönelik ceza soruşturmalarında "alıcı da geçmiş kayıtları sorgulasaydı, kontrol etseydi" gerekçesiyle dosyanın kapatılamayacağına hükmeden Yargıtay 11. Ceza Dairesinin kararında şöyle denildi:

Yargıtay'dan 2. el araç alım satımında kuralları değiştirecek kilometre kararı! 7

"BİLİRKİŞİ RAPORU GEREKİRDİ"

"Aracın muayenesine ilişkin belgelerin muayene istasyonundan temin edilmesi, şikâyetçinin aracının satış günü incelemesini yapan eksperin beyanlarına başvurulması, aracın suç tarihindeki piyasa değerinin belirlenmesi, araçtaki kilometre düşürülmesinin ne şekilde ve nasıl gerçekleştiğinin, basit bir kontrol ile anlaşılıp anlaşılmayacağının belirlenmesine yönelik teknik bilirkişiden rapor alınması gerekirdi."

Yargıtay'dan 2. el araç alım satımında kuralları değiştirecek kilometre kararı! 8

"İncelemenin sonucuna göre somut olayda dolandırıcılık suçunun unsurlarının bulunup bulunmadığının takdir ve tayin edilmesi gerekirken 'Müştekinin olayda denetim olanağının ortadan kaldırıldığından söz edilemeyeceği, şüpheliye atfedilen eylemin basit yalan düzeyinde kaldığı, hile olarak kabul edilmesinin mümkün görülmediği, olayda dolandırıcılık suçunun yasal unsurlarının oluşmadığı, taraflar arasındaki uyuşmazlığın ayıplı mal tesliminden kaynaklı olduğu' şeklindeki gerekçe hatalı olmuştur."

Yargıtay'dan 2. el araç alım satımında kuralları değiştirecek kilometre kararı! 9

"Eksik soruşturma neticesinde verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair karara karşı yapılan itiraz üzerine soruşturmanın genişletilmesine karar verilmesi yerine itirazın reddine karar verilmesi kanuna aykırı olup kanun yararına bozma talebi yerinde görülmüştür. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma isteminin kabulüne karar verilmiş, 7. Sulh Ceza Hâkimliğinin kararı oy birliğiyle kanun yararına bozulmuştur."

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