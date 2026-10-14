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Kırmızı bültenle aranan kripto dolandırıcılık faili R.J.S İstanbul’da yakalandı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kırmızı bültenle aranan kripto dolandırıcılık faili R.J.S İstanbul’da yakalandı

İnterpol tarafından uluslararası düzeyde kırmızı bültenle aranan kripto dolandırıcılık faili R.J.S., MİT ve emniyet ekipleri tarafından İstanbul’da düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

İnterpol tarafından uluslararası düzeyde kırmızı bültenle aranan kripto dolandırıcılık faili R.J.S., MİT ve emniyet ekipleri tarafından İstanbul'da düzenlenen operasyonda eşi A.K. ile birlikte yakalandı.

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GÖZALTINA ALINDI
Yüklü miktarda para, dijital materyaller, ziynet eşyaları ve silahlarla birlikte yakalanan zanlı gözaltına alındı.

#İnterpol #İstanbul
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