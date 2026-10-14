Kırmızı bültenle aranan kripto dolandırıcılık faili R.J.S İstanbul’da yakalandı

İnterpol tarafından uluslararası düzeyde kırmızı bültenle aranan kripto dolandırıcılık faili R.J.S., MİT ve emniyet ekipleri tarafından İstanbul’da düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.