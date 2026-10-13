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AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI KESİNLEŞTİ

Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 3 Ocak 2025 tarihinde Erdal Necip Sözer'i ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı. Bursa Bölge Adliye Mahkemesinin 8 Mayıs 2025 tarihli kararının ardından dosya, temyiz incelemesi için Yargıtay'a taşınmıştı.

Dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Türk Ceza Kanunu'nun 82/1-f maddesi kapsamında hükme "kadına karşı" ibaresini de ekleyerek kararı düzeltilmiş şekilde onadı. Tasarlayarak, eşe karşı ve kadına karşı kasten öldürme kapsamında değerlendirilen dosyada sanığın iyi hâl indirimi talebi de kabul edilmedi.