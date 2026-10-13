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Eşini uçurumdan aşağı itti! Son noktayı koyan Yargıtay'dan kararda kritik düzeltme

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Eşini uçurumdan aşağı itti! Son noktayı koyan Yargıtay'dan kararda kritik düzeltme

Yalova'nın Altınova ilçesinde eşi Semiha Sözer'i uçurumdan iterek öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Erdal Necip Sözer hakkındaki hüküm, Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından oy birliğiyle onandı. Yargıtay, hükme ekleme yaparak kararı düzeltilmiş şekilde onadı. Sanığın iyi hal indirimi talebini de kabul etmedi.

24 Ocak 2023 tarihinde Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Soğuksu köyü Ballıkaya mevkisinde meydana gelen olayda, Semiha Sözer (34), eşi Erdal Necip Sözer (41) ile birlikte bulunduğu sırada yaklaşık 20 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetmişti. Erdal Necip Sözer, ifadesinde fotoğraf çektirmek için kayalıklara çıktıklarını söylemişti.

Fotoğraf: İHAFotoğraf: İHA

Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında oluşturulan bilirkişi heyeti, ölümün kaza veya intihar sonucu meydana gelmediği, Semiha Sözer'in itilmesi sonucu hayatını kaybettiği kanaatine varmıştı. Olaydan yaklaşık 15 ay sonra tutuklanan sanık, yargılama sürecinde suçlamaları reddetmişti.

Fotoğraf: İHAFotoğraf: İHA

OLAY YERİNDE KEŞİF YAPILDI

Dava sürecinde olay yerinde keşif gerçekleştirilmiş, sanık Erdal Necip Sözer kayalıklar üzerinde düşme noktasını göstererek olay günü yaşananları anlatmıştı. Keşif sırasında hakim ve bilirkişi heyeti bölgede incelemelerde bulunmuştu.

Fotoğraf: İHAFotoğraf: İHA

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI KESİNLEŞTİ

Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 3 Ocak 2025 tarihinde Erdal Necip Sözer'i ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı. Bursa Bölge Adliye Mahkemesinin 8 Mayıs 2025 tarihli kararının ardından dosya, temyiz incelemesi için Yargıtay'a taşınmıştı.

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Dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Türk Ceza Kanunu'nun 82/1-f maddesi kapsamında hükme "kadına karşı" ibaresini de ekleyerek kararı düzeltilmiş şekilde onadı. Tasarlayarak, eşe karşı ve kadına karşı kasten öldürme kapsamında değerlendirilen dosyada sanığın iyi hâl indirimi talebi de kabul edilmedi.

Fotoğraf: İHAFotoğraf: İHA

Yargıtay'ın oy birliğiyle aldığı kararla Erdal Necip Sözer'e verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kesinleşti. Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Hamzalı Mahallesi nüfusuna kayıtlı Semiha Sözer, ölümünün ardından burada toprağa verilmişti.

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#Cinayet #Uçurum
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