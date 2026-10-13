Eşini uçurumdan aşağı itti! Son noktayı koyan Yargıtay'dan kararda kritik düzeltme
Yalova'nın Altınova ilçesinde eşi Semiha Sözer'i uçurumdan iterek öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Erdal Necip Sözer hakkındaki hüküm, Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından oy birliğiyle onandı. Yargıtay, hükme ekleme yaparak kararı düzeltilmiş şekilde onadı. Sanığın iyi hal indirimi talebini de kabul etmedi.
24 Ocak 2023 tarihinde Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Soğuksu köyü Ballıkaya mevkisinde meydana gelen olayda, Semiha Sözer (34), eşi Erdal Necip Sözer (41) ile birlikte bulunduğu sırada yaklaşık 20 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetmişti. Erdal Necip Sözer, ifadesinde fotoğraf çektirmek için kayalıklara çıktıklarını söylemişti.
Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında oluşturulan bilirkişi heyeti, ölümün kaza veya intihar sonucu meydana gelmediği, Semiha Sözer'in itilmesi sonucu hayatını kaybettiği kanaatine varmıştı. Olaydan yaklaşık 15 ay sonra tutuklanan sanık, yargılama sürecinde suçlamaları reddetmişti.
OLAY YERİNDE KEŞİF YAPILDI
Dava sürecinde olay yerinde keşif gerçekleştirilmiş, sanık Erdal Necip Sözer kayalıklar üzerinde düşme noktasını göstererek olay günü yaşananları anlatmıştı. Keşif sırasında hakim ve bilirkişi heyeti bölgede incelemelerde bulunmuştu.