İstanbul'un Çatalca ilçesinde bulunan Çilingoz Sahili'nde bir gemi karaya oturdu. Olayın ardından bölgeye ekipler sevk edilirken, geminin kurtarılmasına yönelik çalışmaların başlatılması bekleniyor.

İstanbul'un Çatalca ilçesindeki Çilingoz Sahili'nde bir gemi henüz bilinmeyen bir nedenle karaya oturdu. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, "Görüntülere baktığımızda geminin çok yakın bir mesafede karaya oturduğunu görüyoruz. Tabii ki bugün İstanbul için ve Marmara, Ege bölgesi de dahil olmak üzere yoğun yağış ve fırtına uyarısı vardı. Denizlerde de halihazırda hem fırtınayla birlikte dalga yüksekliğinin de yüksek olacağı uyarıları yapılmıştı." değerlendirmesinde bulundu.

EKİPLER TEYAKKUZDA: KURTARMA ÇALIŞMASI UZUN SÜREBİLİR

Bölgedeki son dakika gelişmelerine değinen Ramazan Almaçayır, "Bugün bazı lokasyonlarda şiddetli yağış kendini gösterirken, bugünün son dakika bilgisi de Çatalca açıklarında bir geminin karaya oturduğu bilgisi geldi. Görüntülerde de oldukça şiddetli rüzgarla birlikte büyük tonajlı olduğu görülen bir gemi; tabii bir kuru yük gemisi mi, içerisindeki taşıdığı yük şu an için bilmiyoruz ancak bölgeye hem Kıyı Emniyeti hem de Sahil Güvenlik kurtarma ekipleri sevk edilmiş durumda." şeklinde konuştu.

"ETRAFINDA YERLEŞİM YERİ YOK"

Geminin konumuna ve çevre koşullarına dikkat çeken Almaçayır, "Görüntüler üzerinden bilgilendirme yapmak gerekirse; etrafında herhangi bir yerleşim yeri olmadığını görüyoruz. Kıyıda, oldukça kıyıya çok yakın bir mesafede karaya oturmuş durumda. İçerisindeki mürettebat sayısı, geminin menşei, hangi bandıralı olduğu... Bunlar için şu an elimizde net bilgiler mevcut değil. Fakat ilk görüntülerde karaya oturduğu, tabii ki o bölgedeki şiddetli fırtınayla birlikte kurtarma çalışmasının da uzun süreceğine benzeyen bir görüntü mevcut." ifadelerini kullandı.

FIRTINA UYARISI SÜRÜYOR

A Haber ekiplerinin olay yerine intikal halinde olduğunu belirten Almaçayır, "İçerisindeki taşıdığı yük, güzergahı, tonajı, hangi ülkeye ait gemi olduğu, bandırası şu an için henüz elimize ulaşmış bilgiler arasında değil. Fakat o bölgede de çok şiddetli rüzgarla birlikte zaman zaman fırtınaya dönmesi beklenen rüzgar uyarısı vardı. Biz de ekiplerimizle o bölgeye doğru hareket halindeyiz, son gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.