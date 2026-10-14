Ankara - Kırıkkale - Çorum - Samsun hızlı tren hattı, Samsun Limanı ile Mersin Limanı arasındaki yük taşımacılığına katkı sağlayacak. Hattın tamamlanmasıyla yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşınması öngörülüyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara - Kırıkkale - Çorum - Samsun Hızlı Tren Hattı'nın Delice - Çorum kesimindeki çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu. Saatte 200 kilometre hıza uygun planlanan hattın tamamlanmasıyla Çorum'un ilk kez demiryolu ağına bağlanacağını belirten Uraloğlu, "Çorum - Ankara arası 1 saat 20 dakikaya düşecek. Hattın Samsun'a kadar tamamlanmasıyla Ankara - Samsun arasındaki seyahat süresi ise 2,5 saat olacak." dedi. Bakan Uraloğlu, Delice'den başlayarak Çorum ve Merzifon üzerinden Samsun'a ulaşacak 293 kilometrelik yeni hızlı tren hattının 120 kilometrelik Delice - Çorum kesiminde çalışmaların sürdüğünü belirtti. Delice-Çorum arasının temelini 14 Temmuz 2025'te attıklarını hatırlatan Uraloğlu, "3 bin 14 personel ve 850 makineyle gece gündüz çalışıyoruz. Bugün itibarıyla genel ilerlememiz yüzde 40'ı aştı." diye konuştu.

Projede 3 bin 14 personel görev alıyor. (Fotoğraf: A Haber arşiv) HIZLI TREN KARADENİZ'E UZANACAK Uraloğlu, hattın devamındaki 66 kilometrelik Çorum-Merzifon ve 37 kilometrelik Merzifon-Havza kesimlerinin ihalelerinin gerçekleştirildiğini belirtti. Uraloğlu, yer tesliminin ardından şantiye kurulumlarının yapılacağını ve çalışmalara başlanacağını kaydetti. Saatte 200 kilometre hıza uygun planlanan hattın tamamlanmasıyla Çorum'un ilk kez demiryolu ağına bağlanacağını belirten Uraloğlu, "Çorum - Ankara arası 1 saat 20 dakikaya düşecek. Hattın Samsun'a kadar tamamlanmasıyla Ankara - Samsun arasındaki seyahat süresi ise 2,5 saat olacak. Proje tamamlandığında yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşımayı öngörüyoruz." açıklamasında bulundu.