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Ankara - Samsun arasını 2,5 saate düşürecek proje! Hedef saatte 200 kilometre hız

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ankara - Samsun arasını 2,5 saate düşürecek proje! Hedef saatte 200 kilometre hız

Ankara - Kırıkkale - Çorum - Samsun hızlı tren hattı, Samsun Limanı ile Mersin Limanı arasındaki yük taşımacılığına katkı sağlayacak. Hattın tamamlanmasıyla yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşınması öngörülüyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara - Kırıkkale - Çorum - Samsun Hızlı Tren Hattı'nın Delice - Çorum kesimindeki çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu. Saatte 200 kilometre hıza uygun planlanan hattın tamamlanmasıyla Çorum'un ilk kez demiryolu ağına bağlanacağını belirten Uraloğlu, "Çorum - Ankara arası 1 saat 20 dakikaya düşecek. Hattın Samsun'a kadar tamamlanmasıyla Ankara - Samsun arasındaki seyahat süresi ise 2,5 saat olacak." dedi.

Bakan Uraloğlu, Delice'den başlayarak Çorum ve Merzifon üzerinden Samsun'a ulaşacak 293 kilometrelik yeni hızlı tren hattının 120 kilometrelik Delice - Çorum kesiminde çalışmaların sürdüğünü belirtti. Delice-Çorum arasının temelini 14 Temmuz 2025'te attıklarını hatırlatan Uraloğlu, "3 bin 14 personel ve 850 makineyle gece gündüz çalışıyoruz. Bugün itibarıyla genel ilerlememiz yüzde 40'ı aştı." diye konuştu.

Projede 3 bin 14 personel görev alıyor. (Fotoğraf: A Haber arşiv)Projede 3 bin 14 personel görev alıyor. (Fotoğraf: A Haber arşiv)

HIZLI TREN KARADENİZ'E UZANACAK

Uraloğlu, hattın devamındaki 66 kilometrelik Çorum-Merzifon ve 37 kilometrelik Merzifon-Havza kesimlerinin ihalelerinin gerçekleştirildiğini belirtti. Uraloğlu, yer tesliminin ardından şantiye kurulumlarının yapılacağını ve çalışmalara başlanacağını kaydetti. Saatte 200 kilometre hıza uygun planlanan hattın tamamlanmasıyla Çorum'un ilk kez demiryolu ağına bağlanacağını belirten Uraloğlu, "Çorum - Ankara arası 1 saat 20 dakikaya düşecek. Hattın Samsun'a kadar tamamlanmasıyla Ankara - Samsun arasındaki seyahat süresi ise 2,5 saat olacak. Proje tamamlandığında yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşımayı öngörüyoruz." açıklamasında bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (Fotoğraf: A Haber arşiv)Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (Fotoğraf: A Haber arşiv)

Uraloğlu, hattın Karadeniz ile İç Anadolu ve Akdeniz arasında güçlü bir demiryolu bağlantısı oluşturacağını belirterek, "Ankara - Kırıkkale - Çorum - Samsun Hızlı Tren Hattı, Samsun Limanı ile Mersin Limanı arasındaki yük taşımacılığına da katkı sağlayacak." dedi.

8 TÜNEL VE 19 KÖPRÜDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Çalışmalardaki son durumu aktaran Uraloğlu, "Kazı çalışmalarında yüzde 90 ilerleme sağladık. 8 tünelimizde çalışmalarımız sürerken 31 köprümüzün 19'unda da yapım çalışmalarına devam ediyoruz." dedi. Uraloğlu, aç - kapa yapıları, alt ve üst geçitler ile menfezlerde de çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Bakan Uraloğluyla bir gün A HaberdeBakan Uraloğluyla bir gün A Haberde BAKAN URALOĞLU'YLA BİR GÜN A HABER'DE
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#Samsun #Ankara #Çorum #Ulaştırma Bakanlığı
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