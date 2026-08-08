Bakan Uraloğlu'nun 15 saati aşan mesaisine A Haber eşlik etti: Sakarya'dan İstanbul'a uzanan yoğun program
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun Ankara'da sabah 07.45'te başlayan ve 15 saati aşan yoğun mesaisine A Haber eşlik etti. Uraloğlu'nun Sakarya'daki proje incelemelerinden ve açılışlarından vatandaşlarla buluşmasına, İstanbul'daki diplomasi trafiğine uzanan bir günlük programı A Haber tarafından adım adım takip edildi.
Dinamizmi, çalışkanlığı ve bitmek bilmeyen enerjisiyle tanınan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun bir günü nasıl geçiyor? A Haber ekipleri, Ankara'dan Sakarya'ya, oradan İstanbul'a uzanan ve 15 saati aşan o yoğun tempoya saniye saniye tanıklık etti. Dev projelerin denetiminden diplomatik temaslara, halkla samimi buluşmalardan tarihi açılışlara kadar Bakan Uraloğlu'nun bir günü, Türkiye'nin ulaşım vizyonunu sahada şekillendiriyor.
MESAİ ŞAFAK SÖKMEDEN BAŞLIYOR
Ankara Söğütözü'nde saatler henüz 07.45'i gösterirken Bakan Abdulkadir Uraloğlu, yoğun programı için ilk adımı atıyor. Güne Sakarya programı ile başlayacak olan Bakan Uraloğlu, "Giderken yolların durumuna bir bakarız; yollarımız nasıl, otoyolumuz nasıl diye... Sonra Sakarya'da tarihi köprü açılışı, Pamukova Yüksek Hızlı Tren hattımızın açılışı ve bir de köprülü kavşak açılışımız var. Oradan da inşallah İstanbul'a devam edip, akşam da Pakistan Demiryolu Bakanı ile yemekli bir toplantımız olacak" sözleriyle günün yol haritasını çizdi.
KARAYOLCU GÖZÜYLE DENETİM VE "BOŞ MASA" PRENSİBİ
Yolculuk esnasında bir gözü sürekli yollarda, levhalarda ve çizgilerde olan Bakan Uraloğlu, mühendislik hassasiyetini her an koruyor. 24 yılda 355 milyar dolarlık devasa bir yatırımın yönetimini omuzlayan Uraloğlu, "Seyahat ederken karayolcu arkadaşlarımızın bir taraftan da gözü yoldadır. Acaba yolda bir eksiklik var mı, bir hata var mı? Çizgiler silinmiş mi, levhalar tamam mıdır, korkuluklarda hasar var mıdır, temizlik yapılmış mı? Gözümüz yolda" ifadelerini kullandı.
Ankara-Bolu otoyolundaki asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Bakan, "Ben mühendis ve karayolcu olunca ister istemez böyle detaylar bizi mutlu ediyor. Bizim asfaltın ömrü normal 20 yıl. 10. yılda bir hafif bakım, 20. yılda bir ağır bakım yaparız" dedi. Bakan Uraloğlu ayrıca çalışma disiplinine dair, "Masamda ertesi güne kalan evrak olmaz, çok net. O evrakları bitiririm, sabahtan geldiğim zaman o güne boş masayla başlarım" şeklinde konuştu.