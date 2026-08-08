Bakan Uraloğlu'nun 15 saati aşan mesaisine A Haber eşlik etti: Sakarya'dan İstanbul'a uzanan yoğun program

Dinamizmi, çalışkanlığı ve bitmek bilmeyen enerjisiyle tanınan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun bir günü nasıl geçiyor? A Haber ekipleri, Ankara'dan Sakarya'ya, oradan İstanbul'a uzanan ve 15 saati aşan o yoğun tempoya saniye saniye tanıklık etti. Dev projelerin denetiminden diplomatik temaslara, halkla samimi buluşmalardan tarihi açılışlara kadar Bakan Uraloğlu'nun bir günü, Türkiye'nin ulaşım vizyonunu sahada şekillendiriyor.

MESAİ ŞAFAK SÖKMEDEN BAŞLIYOR

Ankara Söğütözü'nde saatler henüz 07.45'i gösterirken Bakan Abdulkadir Uraloğlu, yoğun programı için ilk adımı atıyor. Güne Sakarya programı ile başlayacak olan Bakan Uraloğlu, "Giderken yolların durumuna bir bakarız; yollarımız nasıl, otoyolumuz nasıl diye... Sonra Sakarya'da tarihi köprü açılışı, Pamukova Yüksek Hızlı Tren hattımızın açılışı ve bir de köprülü kavşak açılışımız var. Oradan da inşallah İstanbul'a devam edip, akşam da Pakistan Demiryolu Bakanı ile yemekli bir toplantımız olacak" sözleriyle günün yol haritasını çizdi.