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Bakan Uraloğlu'nun 15 saati aşan mesaisine A Haber eşlik etti: Sakarya'dan İstanbul'a uzanan yoğun program

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Bakan Uraloğlu'nun 15 saati aşan mesaisine A Haber eşlik etti: Sakarya'dan İstanbul'a uzanan yoğun program

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun Ankara'da sabah 07.45'te başlayan ve 15 saati aşan yoğun mesaisine A Haber eşlik etti. Uraloğlu'nun Sakarya'daki proje incelemelerinden ve açılışlarından vatandaşlarla buluşmasına, İstanbul'daki diplomasi trafiğine uzanan bir günlük programı A Haber tarafından adım adım takip edildi.

Dinamizmi, çalışkanlığı ve bitmek bilmeyen enerjisiyle tanınan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun bir günü nasıl geçiyor? A Haber ekipleri, Ankara'dan Sakarya'ya, oradan İstanbul'a uzanan ve 15 saati aşan o yoğun tempoya saniye saniye tanıklık etti. Dev projelerin denetiminden diplomatik temaslara, halkla samimi buluşmalardan tarihi açılışlara kadar Bakan Uraloğlu'nun bir günü, Türkiye'nin ulaşım vizyonunu sahada şekillendiriyor.

BAKAN URALOĞLU'NUN 15 SAATİ AŞAN MESAİSİNE A HABER EŞLİK ETTİ

MESAİ ŞAFAK SÖKMEDEN BAŞLIYOR

Ankara Söğütözü'nde saatler henüz 07.45'i gösterirken Bakan Abdulkadir Uraloğlu, yoğun programı için ilk adımı atıyor. Güne Sakarya programı ile başlayacak olan Bakan Uraloğlu, "Giderken yolların durumuna bir bakarız; yollarımız nasıl, otoyolumuz nasıl diye... Sonra Sakarya'da tarihi köprü açılışı, Pamukova Yüksek Hızlı Tren hattımızın açılışı ve bir de köprülü kavşak açılışımız var. Oradan da inşallah İstanbul'a devam edip, akşam da Pakistan Demiryolu Bakanı ile yemekli bir toplantımız olacak" sözleriyle günün yol haritasını çizdi.

foto:ahaber.com.trfoto:ahaber.com.tr

KARAYOLCU GÖZÜYLE DENETİM VE "BOŞ MASA" PRENSİBİ

Yolculuk esnasında bir gözü sürekli yollarda, levhalarda ve çizgilerde olan Bakan Uraloğlu, mühendislik hassasiyetini her an koruyor. 24 yılda 355 milyar dolarlık devasa bir yatırımın yönetimini omuzlayan Uraloğlu, "Seyahat ederken karayolcu arkadaşlarımızın bir taraftan da gözü yoldadır. Acaba yolda bir eksiklik var mı, bir hata var mı? Çizgiler silinmiş mi, levhalar tamam mıdır, korkuluklarda hasar var mıdır, temizlik yapılmış mı? Gözümüz yolda" ifadelerini kullandı.

foto:ahaber.com.trfoto:ahaber.com.tr

Ankara-Bolu otoyolundaki asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Bakan, "Ben mühendis ve karayolcu olunca ister istemez böyle detaylar bizi mutlu ediyor. Bizim asfaltın ömrü normal 20 yıl. 10. yılda bir hafif bakım, 20. yılda bir ağır bakım yaparız" dedi. Bakan Uraloğlu ayrıca çalışma disiplinine dair, "Masamda ertesi güne kalan evrak olmaz, çok net. O evrakları bitiririm, sabahtan geldiğim zaman o güne boş masayla başlarım" şeklinde konuştu.

foto:ahaber.com.trfoto:ahaber.com.tr

IRAK İLE İMZALANAN MUTABAKATIN PERDE ARKASI

Bakan Uraloğlu, Irak ile imzalanan Kalkınma Yolu mutabakatında Başkan Erdoğan'ın "Hamse" (Beş) diyerek müdahale ettiği anların perde arkasını da ilk kez paylaştı. Yaşananın bir kriz değil, teknik bir detay olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Cumhurbaşkanımız sordu; 'Ne oldu Abdulkadir, niye imzalamadık biz bunu?' diye. Irak Başbakanı da kendi bakanını çağırdı. 'Efendim ufak bir teknik detay oldu, arkadaşlar onu düzeltiyor' dedim. Cumhurbaşkanımız, 'Tamam hadi getirin, çekin iki sandalye, oturun imzalayın bunu' dedi. Evrakları getirdik, arkadaşlarımız da tamamlamıştı, orada imzalaştık ve maksat hasıl oldu" sözleriyle o anları aktardı.

foto:ahaber.com.trfoto:ahaber.com.tr

YENİ OTOYOL VE SÜPER HIZLI TREN MÜJDESİ

Bolu Dağı'nda işçilerle kahvaltı sofrasına oturan Bakan Uraloğlu, Ankara ve İstanbul arasını daha da yakınlaştıracak yeni projelerin sinyalini verdi. Uraloğlu, "Nallıhan, Beypazarı, Akyazı üzerinden yeni bir otoyol proje çalışmasını başlattık. Proje çalışması 2-3 sene sürer, yapımı 6-7 sene sürer ve 10 yıllık periyotta açmış oluruz. Süper Hızlı Tren de yaklaşık aynı güzergahta olacak. Dağlara sarmadan, otoyolu ve demiryolunu projelendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"EN KIYMETLİSİ TERÖRSÜZ BİR TÜRKİYE"

Terörle mücadele ve huzur ortamına dair duygularını paylaşan Bakan Uraloğlu, "Artık biz ağlayan anneler, çocuklar, eşler görmüyoruz çok şükür. En kıymetlisi bu elbette. Bunu maddi bir varlıkla kimse tartamaz, böyle bir terazi yok. Bence en kıymetlisi o" değerlendirmesinde bulundu.

foto:ahaber.com.trfoto:ahaber.com.tr

BABADAN HAYIR DUASI VE HALKLA SAMİMİ TEMAS

Yoğun mesai arasında babası Ali Uraloğlu'nu arayarak hayır duasını alan Bakan Uraloğlu, Sakarya'da vatandaşlarla iç içe bir gün geçirdi. Pamukova Yüksek Hızlı Tren İstasyonu'nun açılışını bizzat gerçekleştiren Bakan, cuma namazı için gittiği Şeyh Edebali Camii'nde çocuklarla şakalaştı. Muhammed ve Yiğit isimli çocuklarla yakından ilgilenen Bakan Uraloğlu, "Kıyafet tamam, namazı sen mi kıldıracaksın yoksa?" diyerek minik vatandaşların gönlünü fethetti.

foto:ahaber.com.trfoto:ahaber.com.tr

TARİHE VEFA: SANGARİUS KÖPRÜSÜ AÇILDI

Sakarya'daki programı kapsamında 1.500 yıllık tarihi Sangarius Köprüsü'nün restorasyon sonrası açılışını yapan Bakan Uraloğlu, Sakaryaspor forması hediyesiyle uğurlandı. Köprü ziyaretinde Yıldız ailesinin Arnavut böreği davetini kırmayan Bakan, "Biz böyle kaçacaktık, Mehmet abi bırakmadı bizi" diyerek samimi bir çay molası verdi.

foto:ahaber.com.trfoto:ahaber.com.tr

DİPLOMASİ TRAFİĞİ İSTANBUL'DA NOKTALANIYOR

Sakarya'daki siyasi ve yerel yönetim ziyaretlerinin ardından İstanbul'a geçen Bakan Uraloğlu, Pakistan Demiryolları Bakanı Abbasi ile bir araya geldi. Yaklaşık 4 saat süren diplomatik zirveyle günü tamamlayan Bakan, saatler 23.15'i gösterdiğinde Karayolları misafirhanesine giriş yaptı. 15 saati aşan günü değerlendiren Bakan Uraloğlu, "Verimli bir gün olduğunu söyleyebilirim. Boğaz manzarasıyla günü tamamladık, şimdi de benim için en lüks otel olan Karayolları misafirhanesine geldim" ifadeleriyle mesaisini noktaladı.

Kalkınma Yolunda tarihi imzanın perde arkasıKalkınma Yolunda tarihi imzanın perde arkası KALKINMA YOLU'NDA TARİHİ İMZANIN PERDE ARKASI

Bakan Uraloğlu'nun 15 saati aşan mesaisine A Haber eşlik etti: Sakarya'dan İstanbul'a uzanan yoğun program - 1

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