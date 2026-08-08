"Kalan kısımlardaki işlerimize de tüm hızımızla devam ediyoruz. Projemizi 2028 yılının ikinci yarısında bitirmeyi hedefliyoruz, Kayseri'ye kadar ama inşallah biz Himmetdede'ye kadar olan bölümünü 2027 yılı içinde bitirmeyi hedefliyoruz. Elbette burada tüneller var, köprüler var, zamanda biraz ileri geri aksamalar olabilir ama biz bu iradeyi ortaya koyuyoruz. Bu büyük proje tamamlandığında yalnızca iki şehri değil, Anadolu'nun kalbinden geçen bir kalkınma koridorunu harekete geçireceğiz. Hattımızı işletmeye aldığımızda yılda 5,5 milyon yolcu ve 3 milyon ton yük taşıma imkanına kavuşacağız. Bu hat tamamlandığında Kayserili üreticimizin ürünü limanlara, organize sanayi bölgelerine ve komşu illere çok daha hızlı, çok daha ucuza ulaşacak. Erciyes'in kayak turizmi, Mimar Sinan'ın izleri, Kayseri'nin eşsiz coğrafyası artık sadece kara yoluyla ve hava yoluyla değil, konforlu bir tren yolculuğuyla da milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayacak."

Proje genelinde bugün itibarıyla yaklaşık yüzde 53'lük bir fiziki ilerleme kaydedildiğini, işin yarısından fazlasının tamamlandığını ifade eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

Proje bittiğinde Türkiye'nin bir prestij projesini daha başarıyla tamamlamanın gururunu yaşayacaklarını vurgulayan Uraloğlu, "Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı, Türkiye Yüzyılı'nın ulaşım vizyonunun somut bir ifadesidir. Bu hat, sadece ray döşemek değil, refahı uzatmaktır, milletimizin hayatını kolaylaştırmaktır." ifadelerini kullandı.

BAKANLIĞIN KENTTEKİ DİĞER YATIRIMLARI

Bakanlığın kentteki diğer yatırımlarını anlatan Uraloğlu, Kayseri-Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilya Kent Tramvay Hattı'nı inşa ettiklerini, Boğazköprü mevkisinde 670 bin metrekarelik alanda 1 milyon 800 bin ton taşıma kapasiteli lojistik merkezini kazandırdıklarını söyledi.

Türkiye'nin turizm merkezlerine yönelik de bir demir yolu projesine değinen Uraloğlu, "Antalya, Konya ve Kapadokya bölgesini Kayseri'ye ve dolayısıyla hızlı demir yolu ağına bağlayacak Kayseri-Nevşehir-Aksaray-Konya-Antalya Demiryolu Projesi'ni de hayata geçirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Uraloğlu, kente yapılan yeni havalimanı terminal binasıyla Kayseri Havalimanı'nın yolcu kapasitesini 6 milyon yolcuya çıkardıklarını belirterek, gelişen Erciyes ve Kapadokya turizmiyle bölgenin ticaret hacmini de hesaba katarak başta Kayseri olmak üzere bölgenin hava trafiği ve ulaşımı açısından önündeki önemli bir engeli geride bıraktıklarını ifade etti.

Bakan Uraloğlu'na programda, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan ve firma yetkilileri eşlik etti.