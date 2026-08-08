7 saatlik yol 1 saat 45 dakikaya düşecek! Bakan Uraloğlu Yerköy-Kayseri YHT hattında tarih verdi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı şantiyesinde incelemelerde bulundu. Yüzde 53'lük fiziki ilerleme sağlanan 142 kilometrelik dev projede seyahat sürelerinin radikal şekilde kısalacağını belirten Uraloğlu, "Mevcut demir yoluyla 7 saat süren Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya düşecek. Projemizi 2028 yılının ikinci yarısında tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.
Ankara-Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesi'ni incelemek üzere Kayseri'de Kocasinan ilçesi Düver Şantiyesi'ne gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, burada projeyle ilgili brifing aldı.
Brifingin ardından konuşan Uraloğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2002 yılından itibaren demir yollarını devlet politikası olarak ele aldıklarını, yeni hatlar inşa etmekle kalmadıklarını, bütün demir yolu ağını baştan aşağı yenileyip, modernize ettiklerini söyledi.
Yerköy-Kayseri YHT Hattı'nın yanı sıra Halkalı-Kapıkule, Ankara-İzmir, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep, Delice-Çorum gibi birçok kritik hattın inşa çalışmalarının sürdüğünü anlatan Uraloğlu,"İnşallah 2028'e kadar doğrudan hızlı trenle bağlanan il sayımızı da 11'den 27'ye yükselteceğiz." dedi.
SAATTE 250 KİLOMETRE HIZ YAPABİLİYOR
142 kilometre uzunluğundaki Yerköy-Kayseri YHT Hattı'na ilişkin bilgiler veren Uraloğlu, şöyle konuştu:
"Saatte 250 kilometre hız yapılabilen yeni çift hatlı, elektrikli ve sinyalli bir tren hattı inşa ediyoruz. Hattımız üzerinde Yerköy, Şefaatli, Yenifakılı, Himmetdede ve Kayseri olmak üzere 5 istasyonumuz bulunmaktadır. Proje kapsamında 20,5 kilometre uzunluğunda toplam 22 tünel, 6 bin 608 metre uzunluğunda 27 demir yolu köprüsü inşa ediyoruz. Yerköy YHT Garı'ndan Kayseri'ye uzanan bu hat, tamamlandığında Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı ile entegre olacak. Böylece Kayseri doğrudan yüksek hızlı tren konforuyla tanışacak. Projemizin işletmeye açılmasıyla mevcut konvansiyonel demir yoluyla olan Ankara-Kayseri arası seyahat süresi 7 saatten 1 saat 45 dakikaya düşecek. İstanbul'a da 5 saatte hızlı ve ekonomik ulaşım imkanı sağlayacağız."
"PROJEMİZİ 2028 YILININ İKİNCİ YARISINDA BİTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"
Uraloğlu, projenin sadece bir zaman tasarrufu değil, aile bağlarının daha sıkı bir biçimde örülmesi, öğrencilerin yuvasına hasret çekmeden zahmetsizce kavuşması, iş dünyasının ufuklarının açılması ve ticaretin coğrafi sınırları aşarak yeni pazarlara yayılması anlamına geldiğini dile getirdi.