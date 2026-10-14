İzmir Foça'da düğünde havaya ateş açılmasıyla ilgili 14 şüpheli gözaltında: Evlerde silah ve mühimmat ele geçirildi

İzmir'in Foça ilçesinde bir düğünde havaya ateş açıldığına ilişkin sanal medyada paylaşılan görüntüler polisi harekete geçirdi. Görüntülerden ateş açtığı tespit edilen 9 kişinin de aralarında bulunduğu 14 şüpheli Foça ve Aliağa'da gözaltına alındı. Adreslerde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.