İzmir Foça'da düğünde havaya ateş açılmasıyla ilgili 14 şüpheli gözaltında: Evlerde silah ve mühimmat ele geçirildi
İzmir'in Foça ilçesinde bir düğünde havaya ateş açıldığına ilişkin sanal medyada paylaşılan görüntüler polisi harekete geçirdi. Görüntülerden ateş açtığı tespit edilen 9 kişinin de aralarında bulunduğu 14 şüpheli Foça ve Aliağa'da gözaltına alındı. Adreslerde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
İzmir'in Foça ilçesinde düzenlenen bir düğünde havaya ateş açılmasına ilişkin sanal medyada yayılan görüntüler üzerine polis harekete geçti.
Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntüler üzerinden yaptığı çalışmanın ardından 14 şüpheliyi Foça ve Aliağa ilçelerinde yakalayarak gözaltına aldı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda ruhsatsız tabancalar, tüfekler, mühimmat ve pala ele geçirildi.
DÜĞÜNDEKİ GÖRÜNTÜLER POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ
Olay, 10 Ekim'de Foça'nın Bağarası Mahallesi'nde düzenlenen bir düğünde meydana geldi.
Düğünde havaya ateş açıldığına ilişkin cep telefonuyla kaydedilen görüntüler sanal medyada paylaşıldı.
Görüntülerin ardından Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
GÖRÜNTÜLERDEN 9 KİŞİ TESPİT EDİLDİ
Polis ekiplerinin cep telefonuyla kaydedilen görüntüler üzerinde yaptığı incelemede havaya ateş açtığı tespit edilen 9 kişi belirlendi.
Soruşturma kapsamında çalışmalarını genişleten ekipler, bu kişilerin de aralarında bulunduğu toplam 14 şüpheliyi tespit etti.
FOÇA VE ALİAĞA'DA YAKALANDILAR
Şüphelilerin yakalanması amacıyla harekete geçen ekipler, Foça ve Aliağa ilçelerinde çalışma gerçekleştirdi.
Toplam 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin adli işlemlerine ilişkin süreç devam ediyor.
ADRESLERDEN SİLAH VE MÜHİMMAT ÇIKTI
Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda:
- 4 ruhsatsız tabanca
- 2 kurusıkı tabanca
- 1 pompalı tüfek
- 4 yivsiz av tüfeği
- 159 tabanca fişeği
- 10 tüfek kartuşu
- 1 pala
ele geçirildi.
Ele geçirilen silah, mühimmat ve diğer materyallere polis ekiplerince el konuldu.
14 GÖZALTI, 9 KİŞİ İÇİN ATEŞ AÇMA TESPİTİ
Soruşturmada önemli bir ayrıntı da gözaltı sayısıyla görüntülerde havaya ateş açtığı tespit edilen kişi sayısı oldu.
Polis, 14 şüpheliyi gözaltına alırken bunların 9'unun görüntülerde havaya ateş açtığını tespit etti.