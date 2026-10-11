18 yaş altına sigara satışına "kimlikli" önlem! Bakan Memişoğlu'ndan yeni açıklama
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 18 yaş altındaki çocuklara tütün ürünü satışını önlemek amacıyla yaş doğrulama sistemleri üzerinde çalışıldığını açıkladı. Kişisel verilerin korunmasını esas alan elektronik sistemler dahil tüm seçeneklerin değerlendirildiğini belirten Memişoğlu, yeni yasal düzenlemelerin de bu kapsamda ele alındığını bildirdi
Türkiye'de sigara ve diğer tütün ürünlerinin satışına yönelik yeni düzenlemeler gündemde. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sigara satışlarında T.C. kimlik bilgileriyle yaş doğrulaması yapılmasının zorunlu hale getirilmesinin planlandığını açıkladı.
Düzenlemeyle 18 yaşından küçüklere tütün ürünü satışının önüne geçilmesi ve çocukların tütünün zararlı etkilerinden korunması hedefleniyor.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Vatandaşlarımız müsterih olsun, önceliğimiz 18 yaş altındaki çocuklarımıza yaş doğrulaması yaparak tütün ürünü satışını önlemek ve onları tütünün zararlı etkilerinden korumaktır." açıklamasında bulundu.
Memişoğlu, NSosyal hesabından, "Bu gördüğümüz tablo, önlenebilir bir yıkımdır" başlığıyla yaptığı paylaşımda, tütün ürünlerinin bıraktığı tahribatın sadece bireysel bir tercih değil toplumun taşıdığı ortak bir yük olduğunu belirtti.
Bakan Memişoğlu, şunları kaydetti:
"Açıklamalarımız üzerindeki soru işaretlerini anlıyorum. Vatandaşlarımız müsterih olsun, önceliğimiz 18 yaş altındaki çocuklarımıza yaş doğrulaması yaparak tütün ürünü satışını önlemek ve onları tütünün zararlı etkilerinden korumaktır. Bu doğrultuda mahremiyeti gözeten, kişisel verileri koruyan ve uygulama kolaylığı sağlayan elektronik sistemler dahil bütün seçenekleri değerlendiriyor, yeni kanun taslağımızı ve mevzuatımızı da bu çerçevede ele alıyoruz."