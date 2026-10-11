SİGARA ALIRKEN KİMLİK GÖSTERİLECEK

Bakan Memişoğlu, sigara satışlarında kimlik kontrolüne ilişkin yeni uygulamanın ayrıntılarını anlatmıştı.



Mevcut mevzuatta 18 yaşından küçüklere tütün ürünleri satışının zaten yasak olduğunu hatırlatan Memişoğlu, yeni düzenlemeyle yaş doğrulamasının daha etkin yapılacağını belirtti.



Bakan Memişoğlu, uygulamanın amacını şu sözlerle açıkladı:



"Esas amacımız şu; belli yaşın altındaki insanların sigara kullanması da şu anda da zaten yasak. Daha doğrusu satılması da yasak. Bu satışın da T.C. kimliğini veya kendisini ibraz ederek yapılmasını sağlayacak. Onun yaşını verifiye edeceğiz ki, o şu anda yasak zaten 18 altına sigara satışı. Onu da göstermiş olacaklar."



Yeni sistemle satış sırasında alıcının yaşının kimlik bilgileri üzerinden doğrulanması hedefleniyor.