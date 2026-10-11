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18 yaş altına sigara satışına "kimlikli" önlem! Bakan Memişoğlu'ndan yeni açıklama

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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18 yaş altına sigara satışına "kimlikli" önlem! Bakan Memişoğlu'ndan yeni açıklama

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 18 yaş altındaki çocuklara tütün ürünü satışını önlemek amacıyla yaş doğrulama sistemleri üzerinde çalışıldığını açıkladı. Kişisel verilerin korunmasını esas alan elektronik sistemler dahil tüm seçeneklerin değerlendirildiğini belirten Memişoğlu, yeni yasal düzenlemelerin de bu kapsamda ele alındığını bildirdi

Türkiye'de sigara ve diğer tütün ürünlerinin satışına yönelik yeni düzenlemeler gündemde. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sigara satışlarında T.C. kimlik bilgileriyle yaş doğrulaması yapılmasının zorunlu hale getirilmesinin planlandığını açıkladı.

Düzenlemeyle 18 yaşından küçüklere tütün ürünü satışının önüne geçilmesi ve çocukların tütünün zararlı etkilerinden korunması hedefleniyor.

18 yaş altına sigara satışına "kimlikli" önlem! Bakan Memişoğlu'ndan yeni açıklama - 1

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Vatandaşlarımız müsterih olsun, önceliğimiz 18 yaş altındaki çocuklarımıza yaş doğrulaması yaparak tütün ürünü satışını önlemek ve onları tütünün zararlı etkilerinden korumaktır." açıklamasında bulundu.

Memişoğlu, NSosyal hesabından, "Bu gördüğümüz tablo, önlenebilir bir yıkımdır" başlığıyla yaptığı paylaşımda, tütün ürünlerinin bıraktığı tahribatın sadece bireysel bir tercih değil toplumun taşıdığı ortak bir yük olduğunu belirtti.

18 yaş altına sigara satışına "kimlikli" önlem! Bakan Memişoğlu'ndan yeni açıklama - 2

Bakan Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Açıklamalarımız üzerindeki soru işaretlerini anlıyorum. Vatandaşlarımız müsterih olsun, önceliğimiz 18 yaş altındaki çocuklarımıza yaş doğrulaması yaparak tütün ürünü satışını önlemek ve onları tütünün zararlı etkilerinden korumaktır. Bu doğrultuda mahremiyeti gözeten, kişisel verileri koruyan ve uygulama kolaylığı sağlayan elektronik sistemler dahil bütün seçenekleri değerlendiriyor, yeni kanun taslağımızı ve mevzuatımızı da bu çerçevede ele alıyoruz."

18 yaş altına sigara satışına "kimlikli" önlem! Bakan Memişoğlu'ndan yeni açıklama - 3

"HEPİMİZİN MÜCADELESİ"

Sigara içmeyen milyonlarca vatandaşın haklı hassasiyetini ve temiz hava hakkını çok iyi bildiklerini vurgulayan Memişoğlu, sosyal alanlarda yaşanan mağduriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik çalışmaları sürdürdüklerini bildirdi.

Amaçlarının, başta gençler olmak üzere toplumu tütünün yıkıcı etkilerinden korumak, daha sağlıklı ve daha rahat nefes alabilen Türkiye'yi inşa etmek olduğunun altını çizen Memişoğlu, "Unutmayalım, tütünle mücadele hepimizin mücadelesidir." ifadesini kullandı.

18 yaş altına sigara satışına "kimlikli" önlem! Bakan Memişoğlu'ndan yeni açıklama - 4

SİGARA ALIRKEN KİMLİK GÖSTERİLECEK

Bakan Memişoğlu, sigara satışlarında kimlik kontrolüne ilişkin yeni uygulamanın ayrıntılarını anlatmıştı.

Mevcut mevzuatta 18 yaşından küçüklere tütün ürünleri satışının zaten yasak olduğunu hatırlatan Memişoğlu, yeni düzenlemeyle yaş doğrulamasının daha etkin yapılacağını belirtti.

Bakan Memişoğlu, uygulamanın amacını şu sözlerle açıkladı:

"Esas amacımız şu; belli yaşın altındaki insanların sigara kullanması da şu anda da zaten yasak. Daha doğrusu satılması da yasak. Bu satışın da T.C. kimliğini veya kendisini ibraz ederek yapılmasını sağlayacak. Onun yaşını verifiye edeceğiz ki, o şu anda yasak zaten 18 altına sigara satışı. Onu da göstermiş olacaklar."

Yeni sistemle satış sırasında alıcının yaşının kimlik bilgileri üzerinden doğrulanması hedefleniyor.

KANUN TEKLİFİ BİRKAÇ HAFTA İÇİNDE MECLİSTE

Sağlık Bakanı Memişoğlu, tütünle mücadele kapsamında hazırlanan düzenlemenin birkaç hafta içinde Meclise sunulacağını bildirdi.

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